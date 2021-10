Katujengit pitävät hallussaan jopa puolta pääkaupungista Port-au-Princestä. Jengit sieppaavat kerrallaan kokonaisia linja-autoja.

Rikollisjengi vaatii Haitissa lauantaina sieppaamistaan 17 lähetystyön­tekijästä yhteensä 17 miljoonan dollarin lunnaita, miljoonan siepattua kohti.

Yhdysvallat on lähettänyt liittovaltion agentteja Haitiin saadakseen siepatut turvallisesti kotiin. Yhdysvaltojen periaatteena on olla maksamatta lunnaita siepatuista.

Siepatut ovat lähetystyöntekijöitä ja heidän perheen­jäseniään. He olivat lauantaina palaamassa vierailulta lastenkodista, kun katujengi sieppasi heidän autonsa. Siepatuista 16 on Yhdysvaltain kansalaisia ja yksi Kanadan kansalainen.

Siepatuista viisi on lapsia. Nuorin on vain kahdeksan kuukauden ikäinen vauva, loput 3–15-vuotiaita. Uutistoimisto AFP:n mukaan heidän lisäkseen siepattiin tuntematon määrä haitilaisia.

Haitin oikeus­ministerin mukaan sieppaajat soittivat viranomaisille heti lauantaina vaatimuksista ilmoittaakseen, ja yhteydenpito on jatkunut sen jälkeen.

Sieppaus on vain yksi esimerkki Haitia piinaavasta rikollisuudesta.

Haitissa on siepattu tänä vuonna yli 600 ihmistä, kun viime vuonna siepattuja oli vastaavana ajanjaksona 261, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Rikollisjengit sieppaavat nuoria, vanhoja, lapsia, haitilaisia ja ulkomaalaisia rahaa saadakseen. Lauantain sieppauksesta epäillään 400 Muwaza -nimistä katujengiä, joka on ottanut määräävän aseman tänä vuonna. Se taistelee melkein päivittäin poliisin ja turvallisuus­joukkojen kanssa.

Aikaisemmin varasliigana tunnettu 400 Muwaza on erikoistunut sieppauksiin ja nimenomaan sellaisiin, joissa se ottaa kerralla vangikseen suuren määrän ihmisiä kaappaamalla kokonaisen linja-auton. Lauantain sieppaus oli siis malli­esimerkki jengin toiminnasta.

Haitin poliisi on melko voimaton rikollis­jengejä vastaan. Sanomalehti The New York Timesin mukaan ehkä noin puolet pääkaupunki Port-au-Princestä on jengien hallinnassa.

400 Muwaza -jengin uskotaan pitävän siepattuja vankeinaan hallitsemansa Croix-des-Bouquetsin kaupungin­osassa pääkaupunki Port-au-Princessä. Sinne jengi yleensä vie sieppaamansa ihmiset, kertoo Haitin oikeusministeri Liszt Quitel uutiskanava CNN:lle.

”Jengillä on paikkoja, joissa se yleensä pitää pantti­vankejaan, jotta se voi tuntea siepattujen olevan turvassa”, Quitel sanoi.

Quitelin mukaan jengiä on varoitettu vahingoittamasta pantti­vankejaan. Hänen mukaansa sieppaajat pysyvät vaatimuksissaan eivätkä vaikuta erityisen hermostuneilta.

400 Muwazan hallitsemasta Croix-des-Bouquets -kaupungin­osasta on tullut lähes aavekaupunki, jossa ihmiset eivät enää uskalla asua.

rikollisuus on osa Haitia piinaavista monista ongelmista. Köyhyys ja poliittinen kriisi ruokkivat rikollisuutta ja toisin päin.

Parhaillaan Haitissa on meneillään yleislakko, ja haitilaiset ovat osoittaneet mieltään sieppauksia ja sekasortoa vastaan.

Ongelma on siinä, että ei ole ketään, joka mielenosoittajien vaatimuksiin voisi vastata.

Haitin presidentti Jovenel Moïse salamurhattiin heinäkuussa. Poliittisen tyhjiön voidaan nähdä vain syventävän kierrettä, kun aseelliset ryhmät taistelevat maan hallinnasta.