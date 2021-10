Raportissa väitetään, että Bolsonaro antoi tietoisesti koronaviruksen levitä maassa.

Brasilian kongressin työryhmä esittää, että maan presidentti Jair Bolsonaroa tulisi syyttää massamurhasta koronaviruksen torjunnan laiminlyönnin vuoksi.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan työryhmä esittää, että Bolsonaro tietoisesti antoi koronaviruksen levitä maassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Brasiliassa lehden mukaan satojatuhansia.

Lähes 1 200 sivuisessa raportissa syytetään Bolsonaron politiikan tappaneen yli 300 000 brasilialaista. Raportissa työryhmä vaatii viranomaisia vangitsemaan presidentin.

Raportin mukaan muun maailman ollessa sulkutilassa Bolsonaro kehotti ihmisiä tapaamaan toisiaan massatapahtumissa ja vähätteli kasvomaskien tehoa. Lisäksi hän on mainostanut tehottomaksi todistettuja lääkkeitä koronaviruksen hoitoon.

NY Timesin ennen julkaisua näkemän raportin mukaan työryhmä suosittelee myös 69 rikossyytteen nostamista muita ihmisiä vastaan koronaepidemian hoidosta. Mukana listassa on kolme Bolsonaron poikaa sekä maan hallinnon viranomaisia.

Kongressin muodostamaan työryhmään kuuluu useita asiantuntijoita. Raportti julkaistaan myöhemmin tällä viikolla. Tutkinta on kestänyt kuusi kuukautta ja siinä on tehty yli 50 haastattelua.

”Moni näistä kuolemista olisi ollut estettävissä. Olen vakuuttunut, että hän [Bolsonaro] on vastuussa teurastuksesta”, sanoo Brasilian kongressin senaattori Renan Calheiros sanoi NY Timesin haastattelussa maanantaina.

Ei ole selvää, johtaako raportti rikossyytteisiin. Jos syytteitä nostettaisiin, presidentti hyllytettäisiin tehtävästään 180 päiväksi, jonka aikana oikeus tarkastelisi tapausta. Jos Bolsonaro todettaisiin syylliseksi, häntä odottaisi vuosien vankeustuomio sekä kahdeksan vuoden karenssiaika presidenttinä toimimisesta.

Presidentin kanslia ei ole vastannut raportin syytteisiin.

Jair Bolsonaro on toiminut Brasilian presidenttinä vuodesta 2019. Pandemian hoitamisen lisäksi hän on saanut huomiota sekä kritiikkiä huolettomasta suhtautumisesta Amazonin sademetsän tulipaloihin sekä naisia ja seksuaalivähemmistöjä pilkkaavista puheistaan.