Edustajainhuoneen edustajista koostuva komitea hyväksyi yksimielisesti Donald Trumpin entisen avustajan syyttämistä suosittavan raportin.

Yhdysvalloissa kongressin tammikuista valtausta tutkiva, edustajainhuoneen edustajista koostuva komitea suosittaa Steve Bannonin syyttämistä kongressin halventamisesta.

Komitea äänesti yksimielisesti Bannonin, silloisen presidentti Donald Trumpin entisen neuvonantajan syyttämistä suosittavan raportin puolesta.

Raportin hyväksyminen vie Bannonin syyttämisen seuraavaksi koko edustajainhuoneen käsiteltäväksi. Sen odotetaan äänestävän asiasta torstaina.

Steve Bannon.

Asiasta raportoivat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters, sekä The New York Times.

Kongressin halventaminen on syyte, joka annetaan kongressin tai sen jonkin sen alaisen toimielimen työn häirinnästä. Syytettä käytetään etenkin silloin, kun joku kieltäytyy kongressin elimen haasteesta todistaa tai esittää todisteita oikeudessa.

Bannonin asianajaja on ilmoittanut, että hänen asiakkaansa ei tule toimittamaan todistusaineistoa edustajainhuoneen tutkintakomitealle.

Komitea uskoo, että Bannonilla on olennaista tietoa tammikuisesta mellakasta, kuten keskustelut Trumpin kanssa. Niissä hän The New York Timesin mukaan kehotti silloista presidenttiä keskittämään pyrkimyksensä tammikuun 6. päivään.

Tutkintakomitean syyttämistä suosittavasta raportissa viitataan useasti myös Bannonin puheisiin radio-ohjelmassaan 5. tammikuuta. Hän esimerkiksi sanoi ”huomenna helvetti pääsee irti” ja muita vastaavia lausahduksia, joita pidetään osoituksena seuraavaa päivää koskevista ennakkotiedoista.

Trump on ohjeistanut entisiä neuvonantajiaan ja avustajiaan vetoamaan koskemattomuuteen ja kieltäytymään toimittamasta asiakirjoja, joita saattaa suojata presidentin määräys salassapidosta.

Bannonin mahdollinen syyte tulee olemaan ensimmäinen presidentin salassapitomääräyksen rajoja selvittävä tapaus. Se tulee määrittämään demokraattienemmistöisen tutkintakomitean mahdollisuuksia selvittää tammikuun tapahtumia.

Trump nosti itse maanantaina kanteen, jossa syytti komiteaa presidentin määräyksellä salattujen asiakirjojen tilaamisesta. Tämä voi hidastaa mahdollisten todisteiden saantia.