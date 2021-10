Ranskan islamilaisia kouluja on epäilty ääriajattelusta, mutta Marseillen arvostetussa opin­ahjossa uskonto on valinnaista ja hyllyssä suomalaisia lastenkirjoja

HS vieraili islamilaisessa ja katolisessa koulussa Marseillessa. Niistä ei haeta niinkään uskonnonopetusta vaan julkisia kouluja parempia eväitä jatko-opintoihin.

Marseille

Marseillen kaupunginosat levittäytyvät Välimeren rantojen ylle kuin jättiläismäiset linnun siivet.

Pohjoisen siiven asuinalueet ovat maineeltaan keskustaa kehnompia. Niissä on enemmän köyhyyttä, työttömyyttä ja huumeita.

Yksi niistä, kaupunginosa numero 15, laskettiin pari vuotta sitten tehdyssä tasa-arvotutkimuksessa Ranskan kymmenen köyhimmän alueen joukkoon.

Siellä, kadun ainoan puun kupeessa, on yksityinen islamilainen yläkoulu ja lukio, Ibn Khaldoun. Lukuvuosimaksu on 1 400 euroa.

”Oppilaamme tulevat pääasiassa heikoimmilta alueilta, mutta on myös heitä, jotka matkustavat kaupungin toiselta puolelta tunnin matkan tänne”, vararehtori Younes Yousfi kertoo.

Mikä saa perheen valitsemaan kalliin yksityiskoulun?

Kun julkiset koulut ovat Ranskassa ruokailua lukuun ottamatta ilmaisia, yksityisen puolen koulumaksut tuntuvat todelliselta uhraukselta.

”Jos valtio olisi huolehtinut, että kaikki koulut olisivat tasokkaita, meitä ei tarvittaisi. Yksityiskoulut paikkaavat vain puutetta”, Yousfi toteaa yksioikoisesti.

Pisa-tutkimus vuonna 2018 asetti Ranskan koulunuoret OECD-maiden vertailussa 20. sijan paremmalle puolelle. Suomen sijoitukset olivat matematiikkaa lukuun ottamatta kärkikastia.

Ibn Khaldoun -koululla on upouusi päärakennus. Lukuvuosimaksu yläkoulussa ja lukiossa on 1 400 euroa.

Kelvollisesta sijoituksesta huolimatta Ranskan ongelmaksi nousi koulutuksen epätasa-arvoisuus: tutkimus totesi, että Ranskassa sosioekonomisella taustalla on hyvin suuri merkitys kouluarvosanoihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Vaikka arvosanat mahdollistaisivat korkeakouluopinnot, joka viides heikommista lähtökohdista tuleva nuori jättää niihin tarttumatta. Koulutettujen perheiden kohdalla vastaava luku on hyvin pieni.

Islamilaisen koulun päärakennus on uudenkarhea. Suomalainen toimittaja otetaan vastaan kuin arvovieras. Saamme kiertää luokasta luokkaan yhdessä vararehtorin ja viestintäpäällikön kanssa.

Koulun kirjastonhoitaja esittelee ylpeästi uusimmat hankintansa: suomalaisen Siri Kolun Les Filouttinen -kirjat, jotka tunnemme nimellä Me Rosvolat.

Silmät etsivät arabiankielistä kirjallisuutta, mutta tarjonnassa päällimmäisenä tuntuvat olevan japanilaiset mangat.

”Yritämme vain houkutella lapset lukemaan”, ihmettelyyn vastataan.

Ranskan muslimikoulut ovat aika ajoin nousseet julkiseen keskusteluun epäiltyinä ääriajattelun viljelemisestä ja radikalisoimisesta.

Marseillelaiskoulussa islamin opiskelu on vapaaehtoista, ja koulun moskeijassa saa käydä halutessaan rukoilemassa.

”Ihmiset epäilevät aina, mutta viranomaistarkastusten kautta koulu voi saavuttaa valtion luottamuksen. Meille niitä on tehty noin 15”, rehtori Mohsen Ngazou kertoo.

Rehtorin mielestä muslimikouluja olisi hyvä olla enemmänkin – kunhan ne toimivat oikein. On parempi, että lapset oppivat uskonnosta muualta kuin internetistä. Islamiin tuijottamisen sijaan tulisi kääntää katse elinympäristöön ja siihen, millaisia virikkeitä nuorille on missäkin tarjolla, rehtori toteaa.

”Kotiovella voi olla töitä huumediilerinä ja palkkaa 150 euroa päivässä”, Yousfi lisää.

Ibn Khaldounin rehtori Mohsen Ngazoun mielestä lasten on parempi oppia uskonnosta koulussa internetin sijaan.

Ranskan runsaasta 12 miljoonasta koululaisesta noin viidennes käy yksityiskoulua. Valtaosa niistä on katolisia, mutta lisäksi on islamilaisia ja esimerkiksi juutalaisia kouluja.

Ranska on uskonnon suhteen tunnustukseton maa, mikä tarkoittaa, että julkinen koulu ei tarjoa uskonnon­opetusta.

Ranskassa on useita tuhansia katolisia kouluja ja joitain kymmeniä islamilaisia kouluja. Ibn Khaldounin henkilökunnan mukaan koko Etelä-Ranskassa on vain yksi toinen islamilainen yläkoulu ja lukio. Näin, vaikka Marseillen asukkaista arviolta viidesosa on muslimeja. Koko Ranskassa osuus on alle kymmenesosa.

Ranskan yksityiskoulut voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: niihin, jotka ovat tehneet sopimuksen valtion kanssa – kuten Ibn Khaldoun – ja niihin, jotka eivät ole. Sopimuksen tehneet noudattavat opetusjärjestelmää ja saavat valtiolta tukea. Sopimuksen ulkopuolisten koulujen hinnat puolestaan voivat nousta jopa yli 10 000 euroon vuodessa.

Ibn Khaldounin koulussa vetoavat uskonnon ja arabian opetuksen lisäksi tulokset ja kuri. Sanat discipline ja encadrement, kuri ja valvonta, toistuvat haastattelussa. Täältä lapset pääsevät ylioppilaiksi ja heidän tekemisiään seurataan, meille selvitetään. Tulijoita olisi joka vuosi enemmän kuin sisään pääsee. Vanhemmat kokevat antavansa lapsilleen avaimet tulevaan.

Ranskan koululaisista noin viidennes käy yksityiskoulua, valtaosa heistä katolista. École de Provenceen oppilaat valitaan vanhempien kirjallisen hakemuksen, päiväkotitodistusten ja tapaamisen perusteella.

Luokkahuoneisiin mennään ulkoportaikon kautta. Marseillen leveysasteilla ei luokissa tule kylmä. Kun avaamme huoneiden ovia, yhtenäisiin väreihin pukeutuneet oppilaat ponnahtavat pystyyn.

Mitä te haluaisitte opiskella, kysymme lukiolaisten biologiantunnilla.

Lääketiedettä, farmasiaa, biologiaa, vakavat nuoret vastaavat yksitellen.

Vanhempien vaakakupissa painaa myös luottamus: julkisten koulujen taso vaihtelee alueittain paljon. Opettajien ja ruokalahenkilökunnan lakoista on Marseillessa tullut jo liiankin arkipäiväisiä.

”Naapurin julkinen alakoulu oli juuri viikon kiinni. Miksi? Koska CM2-luokalla [neljännellä luokalla] ei ole opettajaa tiistaisin ollenkaan. Hän tekee 80-prosenttista viikkoa, mikä on koulutoimessa tiedetty jo pitkään, mutta asialle ei ole siltikään tehty mitään”, Yousfi kertoo.

Marseillen julkisen puolen lakoista valitti syyskuussa myös kaupungissa vieraillut presidentti Emmanuel Macron.

”Teillä on ongelma kunnan työntekijöiden kanssa ja liikaa lakkoja”, hän sanoi kaupungin päättäjille osoitetussa puheessaan.

Yksityiskoulut lakkoilevat harvoin, jos juuri ollenkaan: opettajien järjestäytyminen on julkiseen puoleen verrattuna heikompaa. Eivätkä lakot ole vain köyhien alueiden ongelma. Sama on todettu myös Marseillen keskustassa, varakkaassa kaupunginosassa numero kahdeksan.

”Vanhemmat sanovat, etteivät he enää kestä lakkoja. Kun vanhemmat käyvät itse töissä, sitä on todella monimutkaista järjestää”, École de Provencen alakoulun johtaja Judith Tuaillon kertoo.

Marie-Pierre Chabartier (vas.) johtaa École de Provencen lukiota ja Judith Tuaillon alakoulua. Yksityiskoulun lukuvuosimaksu riippuu perheen tulotasosta.

Provencen jesuiittakoulu on kuin yliopistokampus. Kahden hehtaarin alueelle mahtuu alakoulu, yläkoulu ja lukio. Pienet ekaluokkalaiset valitaan vanhempien kirjallisen hakemuksen, päiväkotitodistusten ja tapaamisen perusteella.

Etusijalla ovat lapset, joiden sisarukset ovat jo koulussa. Kastetodistusta ei kysellä, uskonnonopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta hyvää käytöstä ja intoa koulutyöhön vaaditaan.

”Tapaamisessa voin arvioida, syökö perhe yhdessä, onko se sellainen hetki, jolloin jokainen saa kertoa päivänsä kulusta”, Tuaillon kertoo.

Vaikka jesuiittakoulun arvot vetävät joitain perheitä puoleensa, suurimmat syyt päästä opinahjoon ovat samat kuin muslimikoulussa: parhaat mahdolliset eväät jatko-opiskeluja varten. Esikuvat ovat korkealla, onhan istuva presidenttikin käynyt arvostetun jesuiittakoulun, Amiensin La Providencen.

”Kyllä elämässä voi pärjätä hienosti, vaikkei olisi käynyt Provencen koulua”, Tuaillon sanoo.

”Provencessa valmistamme oppilaat tulevaan, minkä seurauksena heidän kykynsä työskennellä on mieletön. Julkisen puolen kouluissa pitää usein olla parhaiden joukossa, jotta pääsisi hyviin jatko-opintoihin.”

Koulun hintaa Tuaillon ei sano, koska se riippuu perheen tulotasosta. Kaikki ovat tervetulleita hakijoiksi, mutta kuten Ibn Khaldouninkin kohdalla, suurin osa oppilaista saapuu lähialueilta. Siinä missä muslimikoulun lapset ovat oman alueensa keskiluokkaa, Provencen koulussa on paljon lapsia lääkärien ja lakimiesten perheistä.

”Meille sanotaan usein, että koulumme on elitistinen. Minä sanon, että me emme ole elitistisiä, mutta osaamme kouluttaa myös eliittiä. Se ei ole sama asia.”

Katolisessa École de Provence -koulussa on paljon lapsia lääkärien ja lakimiesten perheistä. Suurin osa oppilaista asuu lähialueilla.