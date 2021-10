Puolan ja Unkarin toiminta nousee keskusteluun myös loppuviikon EU-huippukokouksessa.

Bryssel

Euroopan unionin viime viikkoina kärjistynyt kiista oikeusvaltio­rikkomuksista Puolassa ja Unkarissa sai uuden käänteen keskiviikkona, kun EU:n parlamentti ilmoitti valmistelevansa oikeustoimia EU:n komissiota vastaan.

Kyseessä on vasta valmistelu, ja se keskeytetään heti, jos komissio käyttää sillä olevia keinoja Puolaa ja Unkaria kohtaan.

On poikkeuksellista, että EU-instituutiot ottaisivat tällä tavalla mittaa toisistaan.

Kaikki EU-parlamentaarikot eivät ole olleet varauksetta oikeustoimien takana. Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta kuitenkin suositteli keskiviikkona äänestyksen jälkeen oikeustoimien valmistelua.

Myös enemmistö parlamentin poliittisten ryhmien johtajista oli oikeustoimien valmistelun takana.

Parlamentin puhemies David Sassoli ilmoitti sen jälkeen pyytäneensä parlamentin oikeuspalvelua valmistelemaan kannetta komissiota vastaan, koska komissio ei ole ottanut käyttöön niin sanottua ehdollisuus­mekanismia.

Viime joulukuussa EU:ssa käyttöön otettu mekanismi antaa komissiolle mahdollisuuden keskeyttää rahoitus EU:n talousarviosta niihin jäsenmaihin, joissa oikeusvaltioperiaate on vaarassa.

Parlamentti on ollut turhautunut komissioon, jonka se katsoo hidastelevan toimissaan, vaikka sille varta vasten säädettiin käyttöön väline pitää huolta oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisesta.

Oikeusvaltiosta on tulossa kuuma puheen­aihe torstaina alkavaan Euroopan unionin johtajien huippukokoukseen. Aihe ei ole virallisesti esityslistalla, mutta sitä ”kosketetaan”, kuten kutsukirjeen muotoilu kuuluu.

Tiistaina Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki oli kutsuttu Euroopan parlamenttiin kertomaan oma näkemyksensä Puolan perustuslaki­tuomioistuimen äskettäisestä päätöksestä, jonka mukaan Puolan perustuslaki menee joissakin tapauksissa EU-oikeuden edelle.

Tämä on vastoin EU:n perusperiaatetta, jonka mukaan EU-oikeus on ensisijainen eurooppa­oikeudellisissa kysymyksissä. Tämä on koko unionin olemassaolon perusta, ja kaikki jäsenmaat, myös Puola, ovat siihen sitoutuneet liittyessään unioniin.

Puolan nykyhallitus on systemaattisesti heikentänyt maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta, mikä on riittävä syy ehdollisuusmekanismin käyttöönottoon.

Morawiecki puolusti Puolan toimintaa parlamentissa kiivaasti ja varoitti unionia ”kiristämästä” itsenäisiä jäsenmaita. Morawiecki on paikalla myös EU-johtajien huippukokouksessa.

Puola ja Unkari ovat tehneet valituksen ehdollisuusmekanismista Euroopan unionin tuomioistuimeen, jossa asian käsittely on vielä kesken. Se on yksi syy siihen, että komissio ei ole pitänyt kiirettä mekanismin käyttöön­otossa, mutta se ei periaatteessa estä toimien aloittamista.