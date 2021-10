Viime viikon sunnuntaina Helsingin käräjäoikeuden tuomari Antti Heikinheimo lähti opintoretkelle tutustumaan Puolan oikeus­laitoksen tilanteeseen. Hän oli toki kuullut entuudestaan, että monenlaista huolta on ilmassa, mutta Heikinheimolle ei ollut uutisista välittynyt käsitystä asioiden vakavuudesta.

”Olin kuvitellut, että menen melko kevyisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joissa juodaan vähän kahvia”, sanoo Heikinheimo, jolla on myös laamannin arvonimi.

Siis sellainen harmiton muutaman päivän seminaarimatka.

Paikan päällä hän kohtasi kuitenkin pelokkaita tuomareita, joilla on aito huoli työpaikkojensa puolesta. Jotkut pelkäävät jopa oman ja perheen­jäsentensä turvallisuuden puolesta.

Kaikilla on suuri huoli Puolan oikeuslaitoksen vastaisista hyökkäyksistä sekä maan demokratian kestävyydestä.

”En ollut ymmärtänyt, että tämä on niin systemaattista, vakavaa ja häikäilemätöntä. Ja että hyökkäykset kohdistuvat yksittäisiin käräjä­oikeuksien ja alueoikeuksien tuomareihin. Ja koko oikeus­laitoksen perustuksiin ja sen riippumattomuuteen”, Heikinheimo kertoo.

Ensimmäisistä aamukahveista oli kulunut vain kolme tuntia, kun Heikinheimo oli todistamassa mielenosoitusta, jossa tuomarit vaativat oikeutta kollegoilleen. Hän pitää täysin hulluna ajatusta, että Helsingin käräjäoikeuden tuomarit seisoisivat kadulla kylttien kanssa esittämässä vaatimuksia Suomen hallitukselle.

Helsingin käräjäoikeuden tuomari Antti Heikinheimo.

Euroopan unioni on kovistellut Puolaa vuosikaudet oikeusvaltio­periaatteen murentamisesta. Maata on uhattu äänioikeuden menettämisellä ja jopa himoittujen EU-tukiaisten epäämisellä, ellei valtaapitävä Laki ja oikeus -puolue (PiS) muuta käytöstään.

Viime viikkoina on kohistu Puolan perustuslaki­tuomioistuimen linjauksesta, jonka mukaan Puolan perustuslaki menisi joissakin tapauksissa EU-oikeuden edelle. Tämä kaikki kuulostaa silti Brysselin virkamiesten ja oikeus­oppineiden jargonilta, joka jää monelle puolalaiselle ja muillekin EU-kansalaisille etäiseksi.

Heikinheimo järjestää videotapaamisen kolmen puolalais­tuomarin ja Helsingin Sanomien välille. Yksi tuomareista ei halua nimeään julkisuuteen, kun taas kaksi tuomareista on Puolan tunnetuimpia vallanpitäjien kriitikkoja ja siksi ainaisissa vaikeuksissa.

Tuomareiden mukaan Puolassa on käynnissä hyökkäys, jolla oikeuslaitos pyritään alistamaan vallanpitäjien käsikassaraksi. Yhtenä päätavoitteena on heidän mielestään PiS-puolueen vallan lujittaminen ja toisena korruptoituneiden poliitikkojen suojeleminen oikeustoimilta.

Oikeuslaitos pyritään täyttämään hallitusta myötäilevillä tuomareilla ja syyttäjillä, kun taas liian itsenäiset ja kriittiset tuomarit halutaan siivota eläkkeelle, pois tuomio­istuimista tai vähäpätöisiin tehtäviin.

Monika Frąckowiak

”Kaikki on vaakalaudalla. Euroopan unionin tulevaisuus on vaakalaudalla. Ilman oikeusvaltio­periaatetta ja vallan eriyttämistä olemme matkalla katastrofiin ja tarvitsemme tässä koko EU:n tukea", sanoo Poznańin kaupungin siviilioikeuden tuomari Monika Frąckowiak.

Frąckowiak, 47, joutui kolme vuotta sitten mustamaalaus­kampanjan kohteeksi. Hänen koti­osoitteensa ja tyttärensä nimi vuodettiin sosiaaliseen mediaan uhkausten saattelemana. Häntä sanottiin ”Puolan viholliseksi”.

Samoin tehtiin Krakovan alueellisen siviilituomio­istuimen tuomarille Waldemar Żurekille, 51. Hänestä sepitettiin perättömiä tarinoita tuomareiden herjaamista varten perustetulla Twitter-tilillä.

”Minua kutsuttiin valehtelijaksi, kommunistituomariksi, kovaksi ryyppymieheksi, vaimoni pettäjäksi ja valehtelijaksi”, Żurek kertoo.

Hätkähdyttävää on, että tuomarit ovat täysin vakuuttuneet siitä, että mustamaalaus­kampanjaa johti entinen apulaisoikeusministeri Łukasz Piebiak. Hän oli media­paljastusten mukaan palkannut hallitukselle myötämielisen naisen nimeltä Emilia syytämään nettiin tuomareiden yksityistietoja ja heistä kertovia valheita.

Kyseinen Emilia pyysi myöhemmin anteeksi osallisuuttaan skandaaliin, kun taas Piebiak erotettiin virastaan. Jupakkaa ei kuitenkaan koskaan tutkittu kunnolla ja epäselväksi jäi, miten korkealta taholta käsky tuomareiden maineen lokaamiseen tuli.

Krakovan alueellisen siviilituomioistuimen tuomari Waldemar Żurek.

Sen lisäksi, että tuomareiden mainetta on pyritty lokaamaan, heitä vastaan on käynnistetty hallinnollisia ja oikeudellisia toimia. Jotkut tuomarit ovat joutuneet vaikeuksiin, koska ovat viitanneet tuomioissaan EU-tuomio­istuimen päätöksiin.

Frąckowiakia vastaan on ryhdytty yhteensä viiteen erilaiseen kurinpito­menettelyyn. Yhdessä jutussa syynä oli hänen EU-yhteyksissä esittämänsä kritiikki hallitusta vastaan. Toisessa se, että hän osallistui tuomarin asussa rock-festivaalin yhteydessä järjestettyyn valistus­tempaukseen.

Żurekia vastaan taas on käynnistetty kaksitoista kurinpitojuttua. Häntä puolustaa tätä nykyä 25 asianajajaa.

”Näitä kurinpitomenettelyjä ei yleensä pyritä edes saattamaan loppuun, vaan niillä luodaan pelotevaikutusta. Tuomarit pelkäävät, että kuka tahansa voi joutua näiden kohteeksi”, Frąckowiak sanoo.

Mielenosoittaja vaati ”oikeusistuimien vapauttamista” Puolan korkeimman oikeuden rakennuksen edessä pääkaupungissa Varsovassa helmikuussa 2019.

Samalla kun Puolan noin kymmenen tuhatta tuomaria on opetettu pelkäämään, vuodesta 2015 maata johtanut PiS-puolue on paikallisten kriitikoiden, EU-komission ja EU-tuomio­istuimen mukaan muokannut oikeusvaltion rakenteita pysyvällä tavalla.

Nimettömänä puhuvan tuomarin mukaan keskeistä ”reformeissa” on ollut PiS-puoluelle uskollisten tuomareiden nimittäminen 25-jäseniseen kansalliseen tuomarineuvostoon.

”Tuomarineuvosto on alistettu täysin toimeen­panovallan [hallituksen] käskyjen alle”, tuomari sanoo.

Tuomarineuvosto on puolestaan nimittänyt tuomarit korkeimman oikeuden yhteydessä toimivaan, vuonna 2017 perustettuun uuteen tuomareiden kurinpitolautakuntaan. PiS-puolueen mukaan lautakunnan aikeena on ollut parantaa puolalaista oikeuskulttuuria, joka on puolueen mielestä kärsinyt kommunistiajoilta periytyvistä ongelmista.

EU:n tuomioistuin päätti heinäkuussa, että kurinpitolautakunta ei ole EU-lainsäädännön mukainen, vaan sitä voidaan käyttää poliittisiin tarkoituksiin: oikeudellisten päätösten muuttamiseen ja tuomareiden painostamiseen.

Puolan hallitus on luvannut hankkiutua eroon lautakunnasta, mutta tuomari Frąckowiakin mukaan tässä EU:n ei ole syytä luottaa hallitukseen.

”Emme ole nähneet minkäänlaista luonnosta uudeksi laiksi. Nämä ovat tyhjiä lupauksia, mitään ei ole tapahtunut”, Frąckowiak sanoo.

EU ja Puola näyttävät juuttuneen pysyvään kissa-hiiri-leikkiin oikeuskiistojen osalta. Pari vuotta sitten EU-tuomioistuin linjasi, että Puolan päätös laskea korkeimman oikeuden tuomareiden eläköitymisikää oli EU-lainsäädännön vastainen.

Puola korjasi eläköitymislakiaan jo ennen tuomioistuimen päätöstä, mutta siitä huolimatta korkeimman oikeuden tuomarikuntaa on ”uudistettu” PiS-puolueelle myötämielisillä tuomareilla, kriitikko­tuomarit ajattelevat.

”Meillä ei ole mitään harhakuvitelmia uusien tuomareiden suhteen. He ovat hallituksen käskyläisiä”, Żurek sanoo.

Puolan hallitus on vastannut EU:n painotukseen usein vihaiseen ja uhmakkaaseen sävyyn. Tämän viikon tiistaina pääministeri Mateusz Morawiecki otti näyttävästi yhteen komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa EU-parlamentissa.

”Korkein laki EU:ssa on jäsenmaan perustuslaki. EU ei hajoa siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että oikeus­järjestelmissämme on eroa. Jos haluatte rakentaa Euroopasta kansallis­valtiottoman supervaltion, hankkikaa sille ensin hyväksyntä kaikilta Euroopan mailta ja yhteiskunnilta”, Morawiecki sanoi.

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyen kuunteli eturivissä Puolan pääministeri Mateusz Morawieckin (oik.) puhetta Strasbourgissa EU-parlamentin istunnossa tiistaina.

Tuomari Antti Heikinheimo matkasi perjantai-iltana paluuta varten Varsovan lentokentälle. Viikon opintomatka Puolaan jätti hämmentyneen ja järkyttyneen olon.

”Tämä on hyökkäys lähes pyhää vastaan. Oikeusvaltiolla on valtava arvo”, Heikinheimo sanoo.

Puolalaiskollegoiltaan hän kuuli, kuinka hallitukselle myötämieliset tiedotus­välineet ovat vuosien ajan kylväneet tuomareiden vastaista propagandaa. Tämä selittää ainakin osin sitä ristiriitaa, että vaikka puolalaiset ovat hyvin EU-myönteisiä, samalla he sietävät hallituksensa jatkuvaa riitelyä Brysselin päättäjien ja muiden jäsenmaiden kanssa.

”Tämä alkoi sillä, että tuomareita vähäteltiin ja paneteltiin yleisön silmissä. Tavallisen kansan on hyvin vaikea hahmottaa tätä ongelmaa”, hän sanoo.

Vaikka tilanne vaikuttaa hälyttävältä, Heikinheimon tapaamat tuomarit valoivat myös toivoa. Hän sanoo kohdanneensa ”kokeneita, päteviä ja poikkeuksellisen rohkeita” ihmisiä, jotka eivät sulata kotimaansa nuoren demokratian romuttamista. Yksi näistä tuomareista on Heikinheimon mielestä Monika Frąckowiak.

Frąckowiak sanoo, että hän ei aio lopettaa hallituksen arvostelemista, vaikka häntä uhkaillaan ja häiritään tekaistuilla kurinpitojutuilla.

”Uskon, että voitamme tämän sodan, vaikka joitakin taisteluja joudumme häviämään.”