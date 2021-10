Kiina kertoi torstaina 13 koronavirus­tartunnasta. Maa harkitsee rajojensa avaamista alkuvuodesta 2022.

Kiina on yksi ainoista maista, jonka koronastrategia on yhä pyrkiä tukahduttamaan epidemia alueellaan. Kiina on onnistunut tähän saakka estämään tehokkaasti kotoperäisiä tartuntoja, uutistoimisto AFP kertoo.

Tartuntoja raportoidaan maassa joitain kymmeniä päivittäin, torstaina vain 13.

Kiina pyrkii tukahduttamaan usein ulkomaille jäljitettävät tartuntaketjut miljoonien ihmisten elämiin vaikuttavilla tiukoilla rajoituksilla.

Kuluneen syksyn aikana Uusi-Seelanti, Australia ja Singapore ovat siirtyneet tukahduttamisesta koronastrategioihin, joissa yhteiskuntaa avataan huolimatta mahdollisesti lisääntyvistä koronavirustarunnoista.

Kiinassa lomailleeseen pariskuntaan on jäljitetty tartuntaketju, joka aiheutti tällä viikolla satojen lentojen perumisen, koulujen sulkemisia ja alueellisia massatestauksia.

Turistiryhmän kanssa matkustanut pariskunta aloitti matkansa Shanghaista lentäen Xi’aniin, Gansun provinssiin ja Sisä-Mongoliaan.

Useita kymmeniä tapauksia viidessä eri provinssissa on linkitetty heidän matkaansa.

Neljän miljoonan asukkaan Lanzhou Luoteis-Kiinassa on kertonut asukkailleen, ettei näiden tule lähteä kaupungista ilman pakottavaa syytä. Lähtöluvan saadakseen on esitettävä negatiivinen koronatestitulos.

Noin 60 prosenttia Lanzhoun ja Xi'anin lentokentille saapuvista lennoista peruttiin paikallisten epidemioiden seurauksena.

Kriittiset äänet nollastrategiaa kohtaan ovat yltyneet. Tiukkojen rajoitusten ajatellaan eristävän Kiinaa muusta maailmasta ja aiheuttavan kohtuutonta haittaa kansalaisille ja yhteiskunnalle.

Kiinan tartuntatautiviraston johtaja Gao Fu on kertonut, että Kiina saattaa harkita rajojensa avaamista vuoden 2022 alussa. Tuolloin maa ennustaa, että 85 prosenttia sen kansalaisista on saanut täyden rokotesuojan