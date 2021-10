Salaperäinen ”A-Team” kertoo pelastaneensa koirat, mutta kukaan ei tiedä, miten ja milloin.

Espanjan Kanariansaarilla sijaitsevalla La Palman saarella laavan saartamaksi joutuneen koiralauman kohtalo on herättänyt paljon huolta ympäri maailmaa.

HS kertoi koirien tilanteesta viime viikolla: useat koirat olivat jääneet loukkuun tulikuuman laavan saartamalle alueelle. Paikalliset yritykset ruokkivat eläimiä pudottamalla niille ruokaa ja vettä kauko-ohjattavan lennokin avulla.

Eristyksestä ja ruoan puutteesta kärsivien koirien hyväksi oli vaikea tehdä mitään, sillä kuuma laava esti helikoptereita laskeutumasta alueelle.

Koiria ruokkinut lennokkiyritys alkoi kehittää lupaavalta kuulostanutta pelastussuunnitelmaa: eläimet voitaisiin houkutella lennokissa kiinni olevaan verkkoon ja nostaa yksi kerrallaan turvaan.

Alkuviikolla yritys teki jo harjoituksia operaatiota varten. Erityisen haastavaksi suunnitelmasta teki se, että lennokkien rajallisten akkujen takia yksi lento ei voisi kestää kovinkaan kauan. Koirat pitäisi siis houkutella nopeasti verkkoon.

Kaikki alkoi olla keskiviikkona valmista operaatiota vastaan. Lennokit osoittautuvat riittävän tehokkaiksi koirien nostamista varten ja paikallisviranomaiset antoivat yritykselle luvan eläinten hakemiseksi turvaan.

Sitten koirat katosivat.

Kun lennokki kuvasi paikkaa lämpökameroilla keskiviikkona ja torstaina, ei eläimistä näkynyt jälkeäkään, kertoo uutistoimisto Reuters. Ensin oletuksena oli, että ne olivat piiloutuneet jonnekin.

Pian kuitenkin valkeni, etteivät koirat olleet enää lainkaan paikalla, jossa ne olivat aiemmin olleet eristyksissä. Kun aluetta seulottiin lennokkikameralla tarkemmin, löytyi sieltä ihmisten jalanjälkiä sekä viesti: ”Olkaa vahvoja, La Palma. Koirat ovat kunnossa. A-Team.”

Kukaan ei ole julkisuudessa ilmoittanut koirien pelastamisesta, eikä kukaan tiedä, miten koirat ilmeisesti hakenut ”A-Team” teki operaation.

Torstaina videopalvelu Youtubeen ilmestyi video, jossa ilmeisesti esitellään pelastettuja koiria ja sekä pelastuspaikalle jätetty viesti.

Videolla näkyvässä julisteessa ”A-Team” on koristeltu ilmeisesti luodinreikiä esittävin pistein, mikä saattaa olla viittaus Yhdysvalloissa vuosina 1983–1987 tuotettuun The A-Team -toimintasarjaan. Sarjan päähenkilöt työskentelivät palkkasotilaina. Videosta kertoo muun muassa The Guardian -lehti.

” ”Näimme ihmisten jalanjälkiä ja tajusimme koirien olleen poissa jo muutaman päivän ajan.”

”Juliste on todellakin siellä, tosin tuulen kaatamana. Näimme ihmisten jalanjälkiä ja tajusimme koirien olleen poissa jo muutaman päivän ajan”, kommentoi Aerocamaras-lennokkiyhtiön toimitusjohtaja Jaime Pereira Reutersin mukaan torstaina.

Pereiran mukaan laava on jo jäähtynyt erityksissä olleen alueen ympärillä sen verran, että joku on päässyt koirien luokse.

”Tiesimme, että jotain outoa oli tekeillä, kun tutkimme kaikki paikat, jossa ne [koirat] voisivat piilotella, emmekä löytäneet mitään. Nyt haluaisimme vain nähdä koirat, varmistaa niiden olevan kunnossa ja, että ne ovat samat koirat kuin mitä etsimme”, Pereira kertoi.

Pysäytyskuva Youtubessa julkaistusta videosta. ”Olkaa vahvoja, La Palma. Koirat ovat kunnossa. A-Team”, julisteessa lukee.

Cumbre Vieja -tulivuoren 19. syyskuuta alkanut voimakas purkaus on tuhonnut satoja hehtaareja maata ja noin 2 000 rakennusta.

Evakuointien takia tuhannet lemmikit ovat jääneet ilman kotia, ja niitä on pyritty kokoamaan suojaan paikallisen koulun pihalle.

Purkauksen ennakoidaan jatkuvan vielä viikkojen ajan.

Alla oleva video näyttää suoraa lähetystä La Palman tulivuorenpurkauksesta: