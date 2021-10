Konservatiivienemmistön hallussa oleva korkein oikeus ei kuitenkaan estänyt lain toimeenpanoa Texasissa oikeuden käsittelyyn asti.

Yhdysvaltain korkein oikeus ottaa 1. marraskuuta käsittelyyn Texasin osavaltion poikkeuksellisen tiukan aborttilain, jonka kumoamista vaativat liittovaltion hallinto ja aborttipalveluiden tarjoajat. Laki käytännössä kieltää kaikki 6. raskausviikon jälkeen tehdyt abortit, eli jo ennen kuin moni tietää olevansa raskaana.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin virkakauden jäljiltä vankan konservatiivienemmistön haltuun jäänyt korkein oikeus ei kuitenkaan estänyt lain toimeenpanoa Texasissa oikeuden käsittelyyn asti.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon oikeusministeriön ja aborttipalveluiden tarjoajien mukaan Texasin laki rikkoo selvästi aborttioikeuden turvannutta korkeimman oikeuden vuoden 1973 päätöstä oikeusjutussa ”Roe vastaan Wade”. Yhdysvaltain nykyinen aborttioikeus liittovaltion tasolla nojaa tähän päätökseen.

Politiikan The Hill-lehden mukaan korkeimman oikeuden käsittelyssä avainkysymys on se, katsooko korkein oikeus sillä itsellään olevan valtuuksia estää Texasin lakia, joka on kirjoitettu historiallisesti ainutlaatuisella tavalla kiertämään tavanomaiset perustuslailliset kompastuskivet.

Texasin laki ei kiellä aborttia 6. viikon jälkeen suoraviivaisesti rankaisemalla abortin hankkinutta naista, mutta se sallii yksityisten kansalaisten haastaa oikeuteen tahoja, jotka auttavat naista abortin toteuttamisessa.

Kanteita nostavat ihmiset voivat hakea näiltä tahoilta vähintään 10 000 dollarin korvausta. Järjestelyä on verrattu palkkionmetsästykseen.