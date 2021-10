Matkan veroton hinta vaihtelee hytistä riippuen 66 000 dollarista 112 000 dollariin henkilöä kohti.

Serenade of the Seas -risteilijä poikkesi Helsingin Länsisatamassa vuonna 2017.

Maailman suurimpiin laivayhtiöihin kuuluva Royal Caribbean on lanseerannut uuden risteilyn, joka kysyy todellista turnaus­kestävyyttä.

Yhtiön Serenade of the Seas -risteilyaluksen on määrä lähteä liikkeelle Yhdysvaltain Miamista vuoden 2023 joulukuussa ja viettää maailman merillä yhteensä 274 päivän eli noin yhdeksän kuukauden mittainen aika.

Royal Caribbeanin toimitusjohtaja Michael Bayley kertoo yhtiön julkaisemassa tiedotteessa, että maailman ympäri kulkevan risteilyn tarkoituksena on auttaa korona­virus­pandemian vuoksi matkakuumeesta kärsiviä matkustajia ”kuromaan kiinni menetettyä aikaa”.

Risteily kantaa nimeä The Ultimate World Cruise (suom. äärimmäinen maailmanympäri­risteily).

Asiasta uutisoivat muun muassa uutiskanava CNN ja sanomalehti The Washington Post.

Serenade of the Seas -risteilijälle mahtuu laivayhtiön omien sivujen mukaan 2 476 matkustajaa.

Risteilyn hinta matkustajalle on vähintään kymmeniä tuhansia dollareita.

Miamista liikkeelle lähtevän maailmanympäri­matkan reitin varrella on Royal Caribbeanin verkkosivujen mukaan 160 kohdetta yli 60:ssä maassa.

Kohteiden joukossa on maailman tunnetuimpia historiallisia nähtävyyksiä, kuten Kiinan muuri tai Gizan pyramidit, karuja luonnonmaisemia Islannissa ja Alaskassa sekä Tokion ja New Yorkin kaltaisia suurkaupunkeja. Mukaan mahtuu myös pysähdys Helsingissä.

Aivan halpaa lystiä ei vuoden 2024 syyskuussa Miamiin matkansa päättävälle risteilylle osallistuminen ole. CNN:n mukaan matkan veroton hinta vaihtelee hytistä riippuen 66 000 dollarista 112 000 dollariin henkilöä kohti.

Kyytiin Serenade of the Seas risteilijälle mahtuu laivayhtiön omien sivujen mukaan 2 476 matkustajaa.

Maailmanympäriristeilyt olivat suosittuja myös ennen korona­virus­pandemiaa, mutta niiden kesto on yleensä ollut pisimmillään noin 150 päivää, kertoo CNN.

Vuonna 2019 elokuussa risteilyjä järjestävä yritys Viking Cruises lähetti matkaan maailman­ympäri­risteilyn, jonka oli tarkoitus kestää 245 päivän ajan. Matka keskeytyi korona­virus­pandemian takia.