Alueella ei ole virallisia kaivauksia, minkä vuoksi osa rikkauksista uhkaa kadota ennen kuin arkeologit ehtivät niitä katsomaan.

Etelä-Sumatralla Indonesiassa sijaitsevan Palembangin kaupungin läpi virtaa Musijoki.

Kaupungin lähistöllä paikalliset kalastajat sukeltelevat yön pimeydessä jokeen ja nostavat pinnalle aarteita, kertoo sanomalehti The Guardian.

Paikalta on esimerkiksi löydetty mahdollisesti 700-luvulta peräisin olevia ihmisen kokoisia Buddha-patsaita, jotka ovat täynnä helmiä ja jalokiviä miljoonien eurojen arvosta.

Brittiläinen meriarkeologi, tohtori Sean Kingsley uskoo, että löydöt ovat 1300-luvulla kuin tuhka tuleen kadonnen Srivijayan kuningaskunnan jäänteitä.

Kingsley on ollut kirjoittamassa Srivijayan kuningaskuntaa ja tuoreita Musijoen löydöksiä käsittelevää tutkimusta, joka julkaistiin Wreckwatch-lehden tuoreimmassa numerossa.

Kingsley kertoo The Guardianin haastattelussa, että viimeisen viiden vuoden aikana Srivijayan tutkimuksessa on löytynyt poikkeuksellisia asioita.

”On löytynyt kaikkien aikakausien kolikoita, kultaa, buddhalaisia patsaita, jalokiviä. Kaikenlaisia asioita, jollaisista on saattanut lukea Sinbad merenkulkija -kirjasta ja ajatella, että se on keksittyä. Kaikki onkin itseasiassa totta”, Kingsley kertoo viitaten Tuhannen ja yhden yön tarinoiden fiktiiviseen arabialaiseen merimieheen.

Srivijaya oli noin 600-luvulta 1300-luvulle saakka nykyisen Indonesian alueella hallinnut kuningaskunta.

Nyt Musijoelta tehdyt löydöt todistavat Kingsleyn mukaan sen, että Srivijaya oli vesimaailma, jonka ihmiset asuivat joella samaan tapaan kuin nykyaikaiset veneilijät.

”Kun sivilisaatio päättyi, heidän puutalonsa, palatsinsa ja temppelinsä upposivat kaiken tavaran mukana”, Kingsley kertoo The Guardainille.

Kalastajat lastaavat veneitä Musijoen rannalla Palembangissa Etelä-Sumatralla elokuussa 2018.

Tutkijoiden mukaan Srivijayalla oli suuruutensa päivinä hallussa eräänlaisen ”merten silkkitien” valtimot, joiden kautta liikkui paljon tavaraa arabialaisten ja kiinalaisen välillä.

”Kun läntisen Välimeren alue oli siirtymässä pimeään aikakauteen 800-luvulla, yksi maailman suurimmista valtakunnista valtasi Kaakkois-Aasian kartan”, sanoo Kingsley.

Kingsleyn mukaan Srivijayan hallitsijat pitivät 300 vuoden ajan valtaa Lähi-idän ja Kiinan välisillä kauppareiteillä. Valtakunnan läpi kulki paljon rikkauksia ja Srivijaya vaurastui suunnattomasti.

”Matalikosta on löydetty kimaltelevaa kultaa ja jalokiviä, jotka sopivat tähän rikkaimpaan kuningaskuntaan. Kaikkea työkaluista aseisiin ja uskonnollisiin jäänteisiin. Kadonneista temppeleistä ja palvontapaikoista on ilmestynyt pronssisia ja kultaisia Buddha-hahmoja, pronssisia temppelin ovenkolkuttimia, joissa on hindulaisten jumalhahmojen kuvia ––. Pronssimunkkien kellot ja kultaisia seremoniarenkaita täynnä rubiineja ja nelitahoisia kultaisia vajra-valtikoita, jotka ovat hindulaisten symboleja ukkoselle, joka on jumalten ase”, Kingsley listaa.

Srivijayan romahduksen syyt eivät ole täysin selvillä. Kingsleyn mukaan valtakunta saattoi tuhoutua suuren tulivuorenpurkauksen vuoksi tai jäädä yksinkertaisesti korkealle nousseen vedenpinnan alle.

Musijoella ei tällä hetkellä tehdä virallisia kaivauksia, ja kalastajat ehtivät myydä löytämänsä aarteet ennen kuin arkeologit ehtivät tutkia niitä. Esineet päätyvät antiikkikauppiaiden luo ja henkensä vaarantavat sukeltajat saavat vain murto-osan löytöjen todellisesta arvosta.

”Ne [aarteet] ovat kadonneet maailmalle”, Kingsley varoittaa The Guardianille.

”Valtavia määriä, mukaan lukien tyrmäävä, täyskokoinen Buddha-patsas koristehelmineen, on kadonnut kansainvälisille antiikkimarkkinoille. Äskettäin löydetty tarina Srivijayan noususta ja tuhosta kuolee uudestaan ilman, että kukaan pääsee kertomaan sitä.”