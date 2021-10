Salvini vihjaili oikeudenkäynnin olevan poliittinen.

Italiassa on alkanut oikeudenkäynti, jossa on syytettynä maan entinen sisäministeri Matteo Salvini. Laitaoikeistolaisen Lega-puolueen johtaja Salvini on syytettynä jutussa, joka liittyy Välimereltä saapuneen siirtolaislaivan satamaan pääsyn estämiseen Sisilian Palermossa.

Ollessaan sisäministerinä ja varapääministerinä Salvini esti toissa vuonna 147 siirtolaista mereltä pelastaneen espanjalaisen hyväntekeväisyysjärjestön Open Armsin aluksen rantautumisen. Siirtolaiset joutuivat olemaan aluksella huonoissa oloissa kuuden päivän ajan, kunnes Italian syyttäjänvirasto määräsi päästämään heidät maahan.

Salvinia, 48, syytetään kidnappauksesta ja vallan väärinkäytöstä. Hän itse on sanonut päätöksen olleen hallituksen yhteinen. Syyttäjät ovatkin halunneet silloisen pääministerin Giuseppe Conten todistavan oikeudenkäynnissä.

Salvini tviittasi lauantaina itsestään kuvan oikeussalin sisältä Palermosta.

"Laittoman maahanmuuton fanien ja vasemmiston haluama oikeudenkäynti alkaa: kuinka paljon se maksaa Italian kansalaisille?” hän kirjoitti.

Open Arms -järjestön perustaja ja johtaja Oscar Camps sanoi oikeussalin ulkopuolella, ettei oikeudenkäynti ole poliittinen.

"Ihmisten pelastaminen ei ole rikos. Se on sekä kapteenien että koko valtion velvollisuus”, Camps totesi.

Lauantain kuulemisen odotettiin etukäteen koostuvan lähinnä muodollisuuksista.

Salvinin johtama Lega ajaa tiukkaa maahanmuuttolinjaa. Puolue katsoo, että Italia joutuu kantamaan epäreilun raskaan taakan, koska niin suuri osa Pohjois-Afrikasta tulevista siirtolaisista saapuu Eurooppaan Italian kautta.

Salvini menetti sisäministerin salkkunsa syksyllä 2019, kun Legan ja Viiden tähden liikkeen koalitiohallitus hajosi.