Mielenosoittajat vaativat absoluuttisen monarkian muuttamista kohti demokratiaa. Turvallisuusjoukot ovat surmanneet kymmeniä ihmisiä ja muun muassa kouluja on suljettu mielenosoitusten takia.

Eswatinissa eli Swazimaassa absoluuttista valtaa käyttävä kuningas Mswati III on ilmoittanut olevansa valmis keskusteluihin mielenosoittajien kanssa, kertoo uutistoimisto AFP.

Keskustelujen alkamiseen menee kuitenkin aikaa, sillä pääministeri Themba Ginindzan mukaan ne aloitetaan vasta useiden kuukausien päästä. Syynä on perinteinen incwala-seremonia, jossa kuningas vetäytyy pois virallisista hallintotehtävistä. Seremonian on määrä alkaa marraskuussa.

Kuningas haluaa Ginindzan mukaan tilanteen rauhoittuvan maassa. Mielenosoitukset alkoivat kesällä ja ne ovat jatkuneet pitkin syksyä. Mielenosoittajat vaativat mantereen ainoan absoluuttisen monarkian järjestelmän muutosta ja demokraattisen yhteiskunnan rakentamista.

”Hänen majesteettinsa on lähettänyt meidät välittämään vilpittömät osanottomme kaikille heille, jotka ovat menettäneet rakkaitaan levottomuuksien aikana”, Ginindza sanoi.

Aiemmin lokakuussa kuningas kutsui mielenosoittajia ”roistoiksi ja juopoiksi”.

Lue lisää: Afrikan viimeinen absoluuttinen monarkia horjuu, kuningas syyttää ”roistoja ja juoppoja”

Turvallisuusjoukkoja on syytetty väkivaltaisista otteista, kun ne ovat kohdanneet mielenosoittajia. Arviot kuolleiden määristä vaihtelevat suuresti, sillä poliisin mukaan uhreja on 37, kun taas paikallisen Leftu Sonkhe Institute of Strategic Thinking and Development -kansalaisjärjestön mukaan heitä on yli 80.

Vapaan ja luotettavan tiedon saaminen maan tapahtumista on vaikeaa, sillä hallinto on muun muassa usein katkaissut tietoliikenneyhteyksiä.

Perjantaina maan sairaanhoitajia edustava ammattiliitto SDNU kehotti yleisradioyhtiö BBC:n mukaan jäseniään olemaan hoitamatta loukkaantuneita poliiseja. Taustalla on tapauksia, joissa poliisi on ampunut ja haavoittanut mieltään osoittavia hoitajia.

SDNU:n puheenjohtaja Welcome Mdluli myönsi, että liiton kehotus rikkoo periaatetta, jonka mukaan kaikkia ihmisiä pitäisi hoitaa. Hoitajat kuitenkin pelkäävät nyt poliiseja.

”Tietoomme on tullut tapauksia, joissa poliisit ovat ampuneet terveydenhuollon työntekijöitä sairaaloissa – –me pelkäämme heitä.”

SDNU vaatii maan terveysministeriötä takamaan hoitajien turvallisuuden, ennen kuin hoitoboikotti lopetetaan.