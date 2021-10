Kaikkiaan koronavirus on Venäjällä aiheuttanut pandemian alusta lähtien 230 600 kuolemaa, mikä on enemmän kuin missään muussa Euroopan valtiossa.

Venäjän koronavirustilanne jatkaa synkkenemistään. Itänaapurissa raportoitiin lauantaina 1 075 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys. Lähelle ennätyslukemia päästiin myös sunnuntaina, kun Venäjällä raportoitiin 1 072 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Koronakuolemien määrä on ollut Venäjällä kasvussa syyskuun puolivälistä lähtien. Uusi päiväkohtainen ennätys rikottiin viikon sisällä viidesti peräkkäin lauantai mukaan lukien.

Kaikkiaan koronavirus on Venäjällä aiheuttanut pandemian alusta lähtien 230 600 kuolemaa. Se on enemmän kuin missään muussa Euroopan valtiossa huolimatta siitä, että Venäjän virnaomaisia on toistuvasti syytetty pandemian vaikutusten vähättelystä.

Venäjän tilastoviranomainen arvioi jo elokuussa, että koronan aiheuttamia kuolemia saattaisi todellisuudessa olla jopa yli 400 000. Pelkästään syys- ja lokakuun aikana venäjällä on koronaviruksen vuoksi kuollut yli 47 000 ihmistä.

Keskeinen syy murheelliseen tilanteeseen on Venäjän matala rokotekattavuus. Huolimatta presidentti Vladimir Putinin useista vetoomuksista ja oman Sputnik-rokotteen saatavuudesta vain 36 prosenttia venäläisistä on täysin rokotettuja.

Kuolemien lisäksi myös todettujen tartuntojen määrä on ollut Venäjällä kasvussa syyskuun puolivälistä lähtien. Lauantaina tartuntamäärissä syntyi jälleen uusi päiväkohtainen ennätys, 37 678 tartuntaa. Sunnuntaina puolestaan kerrottiin 35 660 uudesta tartunnasta.

Yhteensä todettuja koronavirustartuntoja on Venäjällä raportoitu pandemian alusta 8 241 643.

Kasvussa olevat tartuntamäärät eivät tarjoa suurta toivoa myöskään kuolemantapausten määrän taittumisesta.

Kasvussa olevien tartuntamäärien vuoksi presidentti Putin on määrännyt 30. lokakuuta alkaen valtakunnallisen viikon mittaisen palkallisen loman.

Koronatapausten pahin keskittymä on tälläkin hetkellä pääkaupunki Moskova, jossa kaikki ei-välttämättömät palvelut sulkeutuvat 28. lokakuuta lähtien ja pysyvät suljettuina 7. marraskuuta saakka.

Kremlin mukaan 69-vuotias presidentti lopettaa osallistumisen kasvokkain tapahtuviin kokouksiin työajan ulkopuolella.

Putin sanoi tällä viikolla Venäjän korkean koronakuolleisuuden johtuvan ”valitettavan” alhaisesta rokotekattavuudesta ja kehotti maan kansalaisia kantamaan vastuuta ottamalla rokote.