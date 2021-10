Moldova julisti kaasun ehtymisen ja hintojen nousun vuoksi kuukauden mittaisen hätätilan.

Venäjän valtiollinen kaasujätti Gazprom uhkaa katkaista kaasuntoimitukset Moldovaan, ellei asiakas maksa velkoja korkoineen ja hyväksy Gazpromin ilmoittamia hinnankorotuksia joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä. Asiasta kertoi Gazpromin lehdistöpäällikkö Sergei Kuprijanov uutistoimisto Interfaxille sunnuntaina.

Gazpromin laskelmien mukaan kaasua on maksamatta 433 miljoonan dollarin edestä. Korkoineen ja viivästysmaksuineen velkasumma on 709 miljoonaa dollaria. Kuprijanovin mukaan kiistan syntipukki on Moldovan johto.

”Moldovan edustajat eivät halua syystä tai toisesta tunnustaa kertyneen velan määrää eikä kaasun hinta käy heille, vaikka hinnanmuodostus on täysin johdonmukaista ja läpinäkyvää”, Kuprijanov sanoi.

Osapuolten neuvottelut päättyivät kuluneella viikolla tuloksettomina.

Gazprom on ilmoittanut aiemmin 40 prosentin korotuksesta Moldovalle myytävän kaasun hintaan. Entinen neuvostotasavalta on riippuvainen Venäjän toimittamasta kaasusta. Hallitus julisti äskettäin maahan kuukauden mittaisen hätätilan kaasun ehtymisen ja nousevien hintojen vuoksi.

Moldovan pääministeri Natalia Gavrilita kertoi aiemmin parlamentille hallituksen yrittävän hankkia kaasua EU-maista ja muilta naapureilta. Gavrilitan mukaan jonkin verran kaasua on Romaniasta ja Ukrainasta saatukin, kertoo uutistoimisto AFP.

Moldovan länsimielisen presidentin Maia Sandun keskustaoikeistolainen PAS-puolue voitti Moldovan parlamenttivaalit heinäkuussa.