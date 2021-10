Ruotsin pääministeri­listalla on pelkkiä miehiä, mutta pian Olof, Carl, Göran ja muut saattavat saada rinnalleen Magdalenan

Valtiovarainministeri Magdalena Anderssonin mahdollisuudet nousta pääministeriksi ovat hyvät.

Arvid, Oscar, Erik, Olof, Ingvar, Carl, Göran, Fredrik, Stefan ja moni muu (mies). Ruotsin pääministereiden lista on vaikuttava, mutta sukupuolijakaumaltaan yksipuolinen. Pian joukon jatkoksi voi nousta Magdalena. Toisin kuin muissa pohjoismaissa, Ruotsissa ei pääministerinä koskaan ole ollut nainen.

Maa saattaa saada ensimmäisen naispääministerinsä sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonista, nykyisestä valtiovarainministeristä. Puolueen nimitysvaliokunta päätti syyskuun lopulla ehdottaa Anderssonia uudeksi puheenjohtajaksi, ja tämän myötä hänellä on mahdollisuudet nousta nykyisen pääministerin Stefan Löfvenin seuraajaksi.

Andersson on toiminut valtiovarainministerinä vuodesta 2014. Aiemmalla urallaan hän on työskennellyt muun muassa Ruotsin verohallinnossa johtotehtävissä.

Stefan Löfven jättäytyy sekä sosiaalidemokraattien johdosta että pääministeriydestä.

Stefan Löfven jättää tehtävänsä sosiaalidemokraattien johdossa kymmenvuotisen rupeamansa jälkeen. Hän ilmoitti loppukesästä aikeistaan luopua sekä puolueen johdosta että pääministeriydestä. Sosiaalidemokraattien puoluekokous järjestetään marraskuun alkupäivinä.

Anderssonin pääministeritie näyttää varsin esteettömältä, mutta hänen tulee saada myös valtiopäivien tuki pääministeriydelle.

Facebookin julkisessa työprofiilissa hän otti ehdokkuusjulkistuksensa aikaan kantaa muun muassa rikollisuuteen ja maahanmuuttajiin.

”Ruotsi kamppailee tänne kuulumattoman jengirikollisuuden kanssa. Maassa on asunut pitkään ihmisiä, joista ei ole tullut osa yhteiskuntaa siksi, että he eivät osaa kieltä tai ole saaneet töitä.”

”Jos minusta tulee puheenjohtaja, käännän jokaisen kiven lopettaakseni eri ihmisryhmien syrjinnän ja nitistääkseni jengit.”

Myös ilmastonmuutoksen hillitseminen on tulevan puheenjohtajan työlistalla.

”Jos emme ratkaise ilmastonmuutoskriisiä, meidät perii hukka.”

” ”Jos minusta tulee puheenjohtaja, käännän jokaisen kiven lopettaakseni eri ihmisryhmien syrjinnän ja nitistääkseni jengit.”

Mutta millainen nainen monivuotinen valtiovarainministeri Andersson on?

Expressenin haastattelussa hän kertoi vuonna 2017, että on lapsesta saakka halunnut tehdä päätöksiä, piirre, josta eittämättä on tulevissakin poliittisissa pyrkimyksissä hyötyä.

”Jos haluaa muuttaa maailmaa, on oltava vaikutusvaltaa.”

Dagens Nyheterin hiljattain ilmestyneessä laajassa artikkelissa arvioidaan Anderssonia pragmaattiseksi, rohkeaksi, nopeaksi ja luovaksi ja hänen kerrotaan sopeutuvan hyvin olosuhteiden vaatimiin muutoksiin.

”Hän ei takerru periaatteisiin. Hän saattaa todeta, että jokin ratkaisu oli tuolloin oikea, mutta se on nyt väärä”, eräs puoluetoveri luonnehtii.

Jutussa kerrotaan esimerkki ministerin väitetystä pitkävihaisuudesta. Kuutisen vuotta sitten julkistettiin raportti, jossa arvosteltiin hallituksen talouspolitiikkaa. Raportin esittelijä on kertonut eri yhteyksissä julkisuudessa, että Andersson antoi hänelle palautetta niin sanotusti isoilla kirjaimilla, jonka jälkeen ei asiaa ole ollutkaan.

Magdalena Anderssonin tulee saada vielä myös valtiopäivien tuki pääministeriydelle.

Televisiokanava SVT:n Politikbyrån-lähetyksessä otsikolla Puskutraktori entinen kollega kertoo, että Anderssonia pelätään.

Ruotsin keskustapuolueen yksi vaikuttaja muistelee kokemuksiaan samoissa neuvottelupöydissä.

”Hän on suora ja selkeä joka tilanteessa. Jos hän on sitä mieltä, että hän oikeassa ja toinen väärässä – kuten hän aina on – tuo hän sen kyllä esille.”