Räppäri ja tuomittu rikollinen Alex Ceesay teki musiikkia murhista, aseista ja huumeista. Hän viritteli yhteistyötä viime torstaina murhatun Einárin kanssa. Nyt hän haluaa jättää rikollisuuden ja kertoa, mistä Ruotsin gangsta rap -kulttuurin ja rikollisjengien välisessä yhteydessä on kyse.

Täby

Pöydän ääressä istuu kaksimetrinen mies, jonka kasvoja koristaa pitkä arpi. Sotavamma, kuvailee 29-vuotias Alex Ceesay.

Asunnon ikkunasta näkyy metsää ja suuria kerrostaloja. Olemme Täbyn kunnassa, alle parinkymmenen kilometrin päässä Tukholmasta.

Ympäristö on rauhallinen, kuvailee Ceesay. Yleensä hän on pyörinyt ympäristöissä, jotka ovat kaikkea muuta.

Ceesay on yksi Ruotsin gangsta rapin tähdistä. Hänen kappaleitaan ja musiikkivideoitaan on katsottu miljoonia kertoja Spotifyssa ja Youtubessa.

Ceesayn muusikkoura alkoi vankilasta, josta käsin hän julkaisi ensimmäisen albuminsa. Se sai heti paljon huomiota. Kun ryöstötuomiota istunut Ceesay vapautui vuonna 2016, hän oli jo tähti.

Sen jälkeen Ceesay joutui vain syvemmälle rikolliseen maailmaan. Hän räppäsi rikoksista, aseista, ampumisista, palkkamurhista. Kaikesta siitä, mitä oli kokenut, nähnyt ja kuullut muilta rikollisilta. Ja mitä syvemmälle rikolliseen maailman hän eteni, sitä suositumpi artisti hänestä tuli.

Tuomioita Ceesay on saanut muun muassa pahoinpitelyistä, huumerikoksista ja aserikoksista. Hän on istunut yhteensä viitisen vuotta vankilassa. Vuonna 2019 hän oli epäiltynä murhasta ja istui yhdeksän kuukautta tutkintavankeudessa.

Kyseessä oli ampumistapaus, joka tapahtui Ceesayn asunnossa Nackassa, joka on varakas kunta Tukholman eteläpuolella. Siellä sijaitsee myös televisio-ohjelmasta tuttu Solsidanin huvila-alue. Lokakuussa 2019 Nackassa murhattiin ihminen olosuhteissa, joista poliisit tai syyttäjät eivät ole päässeet täysin selville.

"Ampuminen tapahtui minun asunnossani, mutta minä en ampunut. Kielsin syyllisyyteni, mutta en suostunut osoittamaan ketään muuta tekijää”, Alex Ceesay sanoo.

Lopulta Ceesay vapautettiin syytteistä. Myös muita epäiltyjä oli ennen Ceesayta, mutta lopulta ketään ei tuomittu teosta.

Se on hyvin yleistä Ruotsin ampumistapauksissa, jotka liittyvät jengirikollisuuteen. Ketään ei tuomita.

Vapaalla jalalla on myös kaksi miestä, joita epäillään Ruotsin suosituimman räppärin Einárin murhasta. Poliisin mukaan ampumisen taustalla on mahdollisesti Tukholman rikollisjengien taistelu, ja että Einár saattoi liittyä jengiläisen ampumiseen Tukholmassa viime keväänä. Esillä on ollut myös rikollisverkosto, joka kidnappasi Einárin keväällä 2020.

Alex Ceesay tunsi Einárin, ja he suunnittelivat juuri musiikillista yhteistyötä. Suunnittelulle tuli loppu viime torstaina, kun Einár murhattiin.

Einárin surmapaikalle Tukholman Hammarby Sjöstadiin tuotiin kukkia ja kynttilöitä.

Ceesaylle Einárin kuolema oli järkytys, mutta yllätys se ei ollut. Hän odotti, että jotain sellaista tulisi tapahtumaan. Jossain vaiheessa Ceesay uskoi, että hänet tultaisiin murhaamaan.

Nyt Ceesay kertoo kuitenkin jättäneensä rikollisen elämän. Hän kertoo elämänmuutoksen alkaneen silloin, kun hän istui tutkintavankeudessa murhasta epäiltynä. Viimeisten puolen vuoden aikana hän kertoo pysyneensä erossa huumeista ja rikoksista. Hän kertoo haluavansa tehdä muutoksen.

Siksi hän on nyt luvannut kertoa, mistä Ruotsin gangsta rap -kulttuurin ja rikollisjengien välisessä yhteydessä on kyse.

Kaikkea hän ei tietenkään kerro, koska hän ei omien sanojensa mukaan ole ”golare”, vasikka.

Alex Ceesay sai kuulla Einárin kuolemasta naisystävältään.

Ceesayn naisystävä oli Einárin lapsuudenystävä, ja varhain perjantaiaamuna hän herätti Ceesayn saatuaan tietää tapahtumista.

Nisse on kuollut, hän kertoi.

He tunsivat Einárin ”Nissenä”, oikealta nimeltään Nils Kurt Erik Einar Grönberg.

Perjantaina Alex Ceesay julkaisi Youtube-kanavallaan videon, jolla hän halusi kunnioittaa Einárin muistoa. Samalla hän avautui gangsta rapin ja Ruotsin rikollisjengien välisestä yhteydestä.

Hänen viestinsä on se, että gangsta rap ei ole nuorille tie ulos rikollisuudesta, vaan se on tie, joka vie syvemmälle rikollisuuteen.

”Niin kävi minulle. Kun tulin vankilasta, olin jo lyönyt artistina läpi. Yhdessä yössä. Todella kovat rikolliset halusivat tuolloin viettää kanssani aikaa. Ja seura tekee kaltaisekseen.”

Ceesay jatkoi kirjoittamista ja musiikin tekemistä. Sanoituksista tuli väkivaltaisempia, niissä romantisoitiin ja ylistettiin rikollista elämää. Hän kulki kadulla kantaen asetta.

”Se ympäristö tietysti inspiroi minua kirjoittamaan enemmän. Halusin myös erottua räppäreiden joukosta. Minun erikoisalani oli, että teen rankempaa kamaa kuin kukaan muu.”

Tärkeintä oli aitous. Jos räppäsi rikoksista, piti tietää, mistä puhui.

”Minulla ei ollut samaa ongelmaa kuin Einárilla, jonka aitoutta kyseenalaistettiin koko ajan.”

Einárin ja Alex Ceesayn piti tehdä yhteistyötä, mutta kun Einár oli matkalla tapaamaan Ceesayta studiolle, hän katkaisi yhteydet ja katosi muutamaksi päiväksi. ”Hän oli vainoharhainen ja pelkäsi, että studiolla olisi ollut ansa.”

Alex Ceesayn mukaan Einár ei aidosti ollut mukana rikollisissa piireissä ennen rap-uraansa. Mutta kun Einárista tuli valtavan suosittu vasta 16-vuotiaana, hänen piti todistaa aitoutensa liikkumalla rikollisten parissa.

”Hän teki sen, mitä vaadittiin, jotta hänestä tuli kaikkein suurin artisti. Hän myös dissasi [haukkui] sekä halvensi muita räppäreitä ja rikollisia, mitä ei olisi pitänyt tehdä”, Ceesay pohtii ja jatkaa:

”Minä tulin rikollisesta maailmasta, ja tunsin sen säännöt, Einár ei. Hänet heitettiin rikollisten haikalojen keskelle maailmaan, jonka sääntöjä ja olosuhteita hän ei tuntenut. Uskon, että se koitui lopulta hänen kuolemakseen.”

Tukholmassa arvioidaan olevan ainakin 30 jengiä, jotka kilpailevat huumemarkkinoista ja alamaailman hallinnasta. Jengeille näkyvyys räppivideoilla ja rikollisuutta hehkuttavat räppärit ovat käyntikortteja ja tapoja rekrytoida uusia jäseniä.

Ceesayn mukaan suositut gangstaräppärit tulevat helposti vedetyksi mukaan rikolliseen toimintaan.

”En tiedä, miten sen selittäisi, mutta lopulta sinut vedetään mukaan konflikteihin. Joudut liitetyksi johonkin verkostoon tai tuet jotain verkostoa, mikä tarkoittaa samalla, että saat vihollisia niistä muista verkostoista.”

Välillä rikollisverkostot myös hyödyntävät artisteja käytännössä varastamalla heidän rahansa, Ceesay sanoo.

”Saat olla cool rikollinen, mutta verkosto vie rahasi. Mikään ei kuitenkaan ole rikollisverkostolle parempaa mainosta kuin se, että sitä nostetaan esille mediassa. Ne, joilla on kovimmat laulut, ovat kovimpia jengejä.”

Ruotsissa gangsta rap on ollut huippusuosittua valtavirran musiikkia jo pitkään. Einár sai paljon palkintoja, minkä lisäksi esimerkiksi hänen kidnappauksensa valmistelusta tuomion saanut räppitähti Yasin valittiin maaliskuussa Ruotsin radion gaalassa vuoden artistiksi. 23-vuotias Yasin Mahamoud ei hakenut palkintoa, koska istui vangittuna sellissä.

Ruotsissa on keskusteltu paljon rikollisuuden ja gangsta rapin yhteydestä, ja mielipiteitä on puolesta ja vastaan.

Lue lisää: Räppäri Einárin murha herätti Ruotsissa keskustelun musiikin ja rikollisuuden yhteyksistä: ”Meillä on tähti­artisteja, jotka elävät lähellä rikollista ympäristöä”

On muun muassa sanottu, että gangsta rap on taidetta, joka kuvaa katujen todellisuutta, Ruotsin nykypäivää.

Ruotsissa gangsta rapin käynnistäjänä voidaan pitää vuonna 2008 perustettua Kartellen-yhtyettä.

Se toimi myös Alex Ceesayn innoittajana. Kartellen räppäsi rikoksista, ja ehkä ensimmäistä kertaa Ruotsissa, räppäreillä oli aito kytkös rikollisuuteen.

”Oli siistimpää, että aidot rikolliset räppäsivät. Uskon, että silloin sementoitui ajatus, että jotta voi olla hyvä, on oltava aito.”

Kartellen-yhtyeen syntytarinassa on Suomi-kytkös.

Kartellen kertoo arkistoidulla verkkosivullaan, että yhtyeen perustivat Leo Carmona ja Janne Raninen suomalaisessa vankilassa, jossa he istuivat tuomittuina avunannosta murhaan. Molemmat vapautuivat tänä vuonna elinkautisesta, ja Alex Ceesay tapasikin Janne Ranisen viime viikonloppuna Ruotsissa.

”Olin mukana hänen dokumenttielokuvassaan.”

Nyt Alex Ceesay kertoo jättäneensä rikollisen elämän.

Päätös alkoi kirkastua puolisen vuotta sitten, kun hän matkusti naisystävänsä kanssa Turkkiin. Tarkoitus oli viipyä viikko, mutta lopulta he viettivät matkalla kuukausia. Ceesay oli ilman päihteitä ja kertoo pystyneensä ajattelemaan kirkkaammin. Jo aiemmin tutkintavankeudessa hän kertoi tulleensa uskoon, ja nyt uskosta sai lisää voimaa, hän kertoo.

”En ollut koskaan ottanut tähän elämään etäisyyttä. Mutta sitten tajusin, miten hienoa voi olla, että ei tarvitse olla koko ajan vainoharhainen ja stressaantunut. Miettiä, onko jossain kätketty ase tai että poliisi tulee.”

Ceesay kertoo tajunneensa, että rikollisessa elämässä ja sen glorifioimisessa ei ollutkaan mitään hienoa.

”Toki ehkä jotkut ajattelivat, että olin cool, mutta itse olin aivan paranoidi [vainoharhainen] ja pelkäsin henkeni edestä. Ja lopulta vain pieni osa ihmisistä ajatteli, että olen cool. Suurin osa yhteiskunnasta piti minua itse paholaisena.”

Rikollisen elämäntavan jättäminen on vaikeaa, mutta Ceesay uskoo pystyvänsä siihen. Rikollisjengien kostoa hän ei pelkää, koska ei koe, että hän oli jengeille niin merkittävä artisti.

Einárin murhan jälkeen julkaisemansa Youtube-videon myötä Ceesay on ollut paljon esillä Ruotsin medioissa.

Musiikkia Ceesay ei aio jättää, ja hän työstääkin juuri uutta albumia. Ceesay sanoo, että uusissa kappaleissa saattaa olla asevertaus siellä tai täällä, mutta rikollisuuden ylistämistä niissä ei ole.

”Kerron esimerkiksi tarinan siitä, kuinka olen jättänyt tuhoisan elämän taakseni”, Ceesay kertoo.

Kappaleen nimi on suomeksi Ilon kyyneeleet.

Alex Ceesay kertoo jättäneensä rikollisen elämän.

