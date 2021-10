Espanjassa moni metsästäjä hylkää tai tappaa koiransa, kun ne eivät enää pysy saaliin perässä: Uusi laki yrittää pelastaa koirat, mutta siinä on porsaanreikä

Ensimmäinen koko maan kattava eläinsuojelulaki kieltäisi myös koirien asuttamisen kodin ulkopuolella, kuten pihamaalla tai varastossa.

Segovia / Serranillos del Valle

Ferdinand Claus katsoo vierailijaa varovasti kulmiensa alta mutta ottaa rapsutukset kiitollisena vastaan. Se on galgo eli espanjanvinttikoira.

Koira on arka. Kun se pelastettiin huonokuntoisesta varastorakennuksesta, se ei pystynyt edes kävelemään. Toinen takajalka oli murtunut ja toinen polvilumpio sijoiltaan.

Ferdinand Clausin takajalat eivät kantaneet, kun se löydettiin Segovian maaseudulta.

Ferdinand Claus on leikattu kahdesti. Nyt se asuu eläinsuojeluyhdistyksen tiloissa Segoviassa, joka sijaitsee Kastilia ja Leónin itsehallintoalueella, Madridista katsottuna runsaan tunnin ajomatkan päässä luoteessa Guadarraman vuorijonon takana.

Yhdistyksen puheenjohtaja María Jesús Serrano uskoo, että Ferdinand Claus voidaan toipumisen jälkeen adoptoida hyvään kotiin. Kunnallisessa espanjalaisessa löytöeläinkodissa huonokuntoinen koira olisi ehkä jouduttu jo lopettamaan.

Yhdistyksen pelastamista koirista valtaosa on metsästys- tai paimenkoiria. Moni metsästäjä hylkää tai yksinkertaisesti tappaa koirat, jotka ovat niiden vauhdin hiivuttua käyneet hyödyttömiksi metsästyksessä.

”En ole nähnyt asenteiden näitä koiria kohtaan muuttuvan. Koiraa pidetään edelleen esineenä, ei elävänä olentona. Siksi me adoptoimme koiria ainoastaan seuraeläimiksi ja perheenjäseniksi”, Serrano sanoo.

María Jesús Serrano ja galgo Cheroquee segovialaisen eläinsuojeluyhdistyksen koiratarhalla.

Espanjassa on 17 erilaista eläinsuojelulakia, sillä jokaisella 17 itsehallintoalueella on omat eläinsuojelusäännöksensä. Nyt valmisteilla on yhtenäinen kansallinen laki, joka siirtyy Espanjan parlamentin alahuoneen käsittelyyn ensi vuoden alussa.

Uudella lailla lemmikkieläinten lopettaminen ilman painavaa syytä ja eläinlääkärin päätöstä on tarkoitus kieltää kansallisella tasolla. Näin on toistaiseksi vain joillain itsehallintoalueilla, kuten Madridissa ja Kataloniassa. Esimerkiksi Kastilia ja Leónissa laki on löyhempi.

Uuden lain ulkopuolelle jäävät muun muassa härkätaistelu- ja karjaeläimet.

Espanjan eläinsuojeluyhdistysten liiton (Fapam) mukaan Espanjassa hylätään ainakin 300 000 kissaa ja koiraa vuodessa. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä lemmikit ovat usein rekisteröimättömiä.

Monilla itsehallintoalueilla kunnallisiin löytöeläinkoteihin päätyneet eläimet, joille ei löydetä adoptiokotia, lopetetaan 21–25 päivän sisällä. Yksityiset eläinsuojeluyhdistykset pyrkivät pelastamaan eläimiä niin sanotuilta tappotarhoilta.

Thelma on yksi segovialaisen eläinsuojeluyhdistyksen pysyvistä asukkaista. Kunnallisella koiratarhalla se olisi todennäköisesti jo lopetettu, sillä vaikka vakavista hermostovaurioista kärsinyt koira on hoidettu kuntoon, aran eläimen on lähes mahdotonta löytää uutta kotia.

Monet eläinsuojeluyhdistykset ovat arvostelleet uuteen lakiin näillä näkymin jäävää porsaanreikää, sillä lemmikkien lopettaminen olisi jatkossakin mahdollista parantumattoman sairauden vuoksi. Esimerkiksi hietasääsken puremasta tarttuvaan leishmaniaasiin, johon ei ole parannuskeinoa, sairastuu Espanjassa lähes 400 000 koiraa vuodessa. Sairastuneet koirat voivat kuitenkin oikealla hoidolla elää pitkän elämän.

Uusi laki lopettaa myös eläinten myynnin Espanjan eläinkaupoissa lähes täysin, sillä vain lemmikkikalojen myynti sallitaan.

Uusi eläinsuojelulaki kieltää koirien yksin jättämisen yli 24 tunniksi, eikä niiden pysyvä elinpaikka saa olla enää esimerkiksi pihamaalla, varastotiloissa tai kellarissa. Lisäksi lemmikkikoirien poikueiden teettämiseen vaaditaan jatkossa kasvattajalupa. Jos samassa perheessä asuu sekä narttu- että uroskoiria, uuden lain mukaan ne olisi pakko sterilisoida lisääntymisen estämiseksi.

Galgojen pentuja segovialaisella koiratarhalla.

Muun muassa nämä lainkohdat ovat herättäneet arvostelua Espanjan metsästäjien keskuudessa. Metsästäjäyhdistykset kaavailevat mielenosoituksia alkuvuodelle.

Esimerkiksi galguerojen eli galgojen avulla metsästävien tai galgokilpailuja harrastavien keskuudessa on tyypillistä, että koirat asuvat ulkorakennuksissa tai halleissa, jotka eivät usein sijaitse samassa pihapiirissä omistajan kodin kanssa. Yhdellä metsästäjällä saattaa olla jopa kymmenkunta galgoa.

”Metsästyskulttuuri on osa Espanjaa, ja se pitäisi turvata. Onhan Sevillan hevosmiehilläkin oikeus lähteä ferioilleen ja härkätaistelun ystävillä areenoilleen”, galgoharrastaja Manolo Redondo toteaa.

Serranillos del Vallen kylässä Madridin itsehallintoalueella asuva Redondo on perinyt innostuksen galgoihin verenperintönä. Lapsena hän metsästi isänsä kanssa, mutta nykyään hänen intohimonsa ovat galgokisat, joissa kaksi galgoa juoksee jäniksen perässä.

”Minua ei kiinnosta itse saalis vaan se, kumpi koirista on nopeampi.”

Koko ikänsä galgoja harrastanut Manolo Redondo treenaa koiriensa kanssa joka ilta omistamallaan tontilla Madridin itsehallintoalueen maaseudulla.

Redondo kasvattaa kahta galgoa kerrallaan, ja kun niiden kilpaura on noin kahden tai kolmen vuoden jälkeen ohi, hän lahjoittaa ne eteenpäin.

”Koirani ovat urheilijoita, eivät seurakoiria. Jos joku niistä osoittautuisi galgojen Fernando Alonsoksi ja voittaisi minulle Espanjan mestaruuden, se jäisi tietysti kotiini pysyvästi.”

Galgot Rufino ja Ricky asuvat omassa rakennuksessaan Redondon kodin pihapiirissä. Hän haluaa pitää koiriaan silmällä, sillä galgovarkaudet ovat yleisiä. Joka ilta kello kahdeksan jälkeen hän vie koiransa harjoittelemaan omistamalleen tyhjälle tontille. Koirat juoksevat pyörän tai joskus auton mukana ympäri tonttia.

Redondo ei ole pitänyt lomaa kymmeneen vuoteen, sillä ei halua jättää koiriaan yksin. Hän arvioi käyttävänsä koiraharrastukseensa jopa 10 000 euroa vuodessa.

”Espanjassa puhutaan paljon galgojen huonosta kohtelusta, mutta minun koirani saavat parhaan mahdollisen ruuan ja huolenpidon. Haluan, että ne pärjäävät.”

Galgon arvo mitataan kuitenkin koiran nopeudessa, ja kun koira ei ole enää tarpeeksi nopea voittamaan kisoja tai nappaamaan saalista, sille etsitään uusi koti tai se hylätään.