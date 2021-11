Tuhannet ovat onnistuneet ylittämään väkivaltaisen rajan Valko-Venäjältä Puolaan tänä vuonna. EU:n ulkorajoille nousee nyt aitoja patoamaan turvapaikanhakijoiden pääsyä.

Eisenhüttenstadt

Irakilainen mies näyttää kättään, jossa osa sormista on sidottu. ”Fire”, hän sanoo, mutta vähäisen yhteisen kielitaidon takia on vaikeaa saada selvää, mitä kädelle on tapahtunut.

Vamman aiheuttaja oli valkovenäläinen poliisi tai rajavartija, hän kertoo HS:lle. Tapaamme turvapaikanhakijoita saksalaisessa vastaanottokeskuksessa. Samanlaisia siteitä näkyy joidenkin muidenkin käsissä.

Mies, joka sanoo nimekseen Hazem, on onnistunut tulemaan vaimonsa ja kolmen pienen lapsensa kanssa vaarallisen Valko-Venäjän rajan yli Puolaan ja sieltä Saksaan.

Täällä he nyt istuvat, entisen DDR:n kansanpoliisiaseman sisäpihalla, johon on tuotu myös muutamia keinuja ja karuselleja.

Eisenhüttenstadtin vastaanottokeskus sijaitsee Saksan itärajalla noin sadan kilometrin päässä Berliinistä itään. Sinne tuli viime vuonna tähän aikaan vain kourallinen turvapaikanhakijoita kuukaudessa.

Viime kuukausina tulijoiden määrä on kymmenkertaistunut.

EU:n itäiselle ulkorajalle on syntynyt nopeasti vilkastunut siirtolaisten tuloväylä. Tänä vuonna tuhannet, pääosin irakilaiset, ovat onnistuneet ylittämään Valko-Venäjän ja Puolan rajan ja jatkaneet Puolan halki Saksaan.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka ilmoitti keväällä päästävänsä turvapaikanhakijoita Valko-Venäjän kautta EU:n rajoille vastauksena siihen, että EU on määrännyt pakotteita Valko-Venäjää vastaan.

Reitti kulkee lentäen Minskiin Irakista, Turkista ja muista lähtömaista.

Kesällä tuhansia siirtolaisia ylitti Valko-Venäjän rajan myös Latviaan ja Liettuaan, ja myös suomalaisia rajavartijoita lähetettiin vahvistamaan rajaa.

Syyskuussa Puola julisti hätätilan Valko-Venäjän-rajalleen. Kaikki kolme EU:n ja Valko-Venäjän välisen rajan valtiota ovat nyt rakentamassa teräsaitoja pysäyttämään tulijoita. Aitojen pystyttäminen on käynnissä monilla muillakin EU:n ulkorajoilla.

Viikonloppuna Puolan sisäministeri Mariusz Blaszczak twiittasi kuvan aidasta ja ilmoitti rajalla olevan jo 9 000 sotilasta.

Itäsaksalaisen vastaanottokeskuksen pihalla pelattiin jalkapalloa.

Diyar Bakrm kertoo kävelleensä toista sataa tuntia ja olleensa Valko-Venäjän ja Puolan rajalla pitkiä aikoja ilman ruokaa ja vettä. Jokiveden juominen sai hänet sairastumaan.

Hän, kuten monet muutkin, on ylittänyt rajan monta kertaa.

Yhä uudestaan puolalaissotilaat palauttivat hänet Valko-Venäjän puolelle. Kamppailu rajanylityksestä kesti useita päiviä. Monien muiden tavoin Bakrm yritti niin kauan, kunnes lopulta onnistui.

Bakrm kertoo ja näyttää pantomiimin keinoin, miten puolalaiset ja valkovenäläiset rajavalvojat eroavat toisistaan.

Puolalaiset – jotenkin siedettäviä, hän näyttää kädellään ja ilmeellään. Valkovenäläiset – vihaisia, väkivaltaisia, pelottavia. Hän osoittaa saaneensa potkuja kylkeensä, ja polvi on edelleen kipeä iskuista.

Puolan ja Valko-Venäjän raja-alueelle on jäänyt jumiin paljon ihmisiä. Tuhansia odottaa Valko-Venäjällä pääsyä eteenpäin kohti EU:ta.

Tarkkaa käsitystä tilanteesta ei ole, sillä Puolan hallitus ei päästä Valko-Venäjän rajalle avustusjärjestöjä tai toimittajia lukuisista järjestöjen ja Puolan katolisen kirkon vetoomuksista huolimatta.

Puolalaiset ovat osoittaneet mieltä turvapaikanhakijoiden inhimillisemmän kohtelun puolesta. Maan hallitus ei päästä rajalle avustusjärjestöjä eikä toimittajia.

Puola lähettää tekstiviestejä rajalla oleviin matkapuhelinliittymiin ja kehottaa viesteissä tulijoita kääntymään takaisin Valko-Venäjälle.

Turvapaikanhakijoista ne, jotka onnistuvat pääsemään rajan yli Valko-Venäjältä Puolaan, kertovat väkivallasta, nälästä ja janosta.

Useita ihmisiä on jo kuollut Valko-Venäjän ja Puolan väliselle rajalle. Talven lähestyessä tilanne muuttuu entistä vakavammaksi.

Bakrm kertoo, miten hän yritti ostaa rajaa valvovilta sotilailta maitoa vauvoille, jotka ovat perheidensä mukana jumissa rajalla. Setelien heiluttelu ei auttanut. Mitään apua ei herunut.

Irakista lähtenyt Ahmed näyttää puhelimestaan kuvaa, jossa hän on mielenosoituksessa vanhassa kotikaupungissaan Najafissa. Siinä hän ystävineen vaati Irakiin oikeudenmukaisuutta ja vastusti aseväkivaltaa, hän kertoo.

Mielenosoituksen jälkeen hänen ystäviään tapettiin ja häntäkin jahdattiin. Oli pakko lähteä pois.

Ahmed kertoo Google Translaten avulla HS:lle, miksi lähti Irakista. Hän on osallistunut samoihin mielenosoituksiin, joiden jälkeen hänen ystäviään on tapettu.

Hän kertoo maksaneensa kolme tuhatta dollaria Irakista alkaneesta matkastaan, jonka onnistumisesta ei ollut mitään takeita.

Ahmed ei uskalla kertoa koko nimeään eikä halua olla kuvassa. Hän pelkää edelleen, myös täällä vastaanottokeskuksessa. Turvapaikanhakijoiden joukossa ei ole välttämättä turvallista.

”Viiteen päivään ei ruokaa”, Ahmed kertoo matkastaan Valko-Venäjältä Puolaan.

Rajalla hänet pakotettiin yöllä jokeen vyötäisiään myöten. Yöllä hän käveli kylmässä joessa rajan viertä pitkin. Hän ylitti rajan kolme kertaa Valko-Venäjältä Puolaan, kunnes onnistui.

Puolassa toimivat avustusjärjestöt kertovat metsistä löytyvistä ihmisryhmistä märissä vaatteissa, hypotermian ja nestehukan kourissa. Joukossa on raskaana olevia, lapsia ja nuoria.

Runsas viikko sitten Saksan virkaa toimittava sisäministeri Horst Seehofer ilmoitti, että Saksa valmistautuu vahvistamaan Puolan-vastaisen rajansa valvontaa.

Saksa aikoo tehdä Puolan kanssa yhteistyötä rajavalvonnassa ja ihmissalakuljettajien paljastamisessa. Seehoferin mukaan yhteisenä tavoitteena on rajoittaa lentoja Irakista Minskiin.

Valko-Venäjän toimia sanotaan hybridisodaksi EU:ta vastaan.

Puola on liittynyt niiden EU-maiden joukkoon, joiden raportoidaan systemaattisesti ja väkivaltaisesti käännyttävän ihmisiä pois rajoiltaan ja rikkovan niin EU:n omaa lainsäädäntöä kuin turvapaikkaoikeuttakin vastaan.

Myös Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan välinen raja sekä Kreikan merialueet ovat tunnettuja siitä, että siirtolaisia työnnetään väkivalloin pois.

Danish Refugee Council -järjestön mukaan Bosnian rajalla on pelkästään tänä vuonna yli 7 200 ihmistä kertonut tulleensa työnnetyksi pois rajalta.

Diyar Bakrm (kesk.) kertoo tulleensa hakatuksi ja potkituksi Valko-Venäjän rajalla.

Suurin osa Puolan itärajalta Saksaan tulevista turvapaikanhakijoista on irakilaisia. Osa on kurdeja, kuten Bakrm. Valko-Venäjän Minskiin he ovat tulleet lentäen muun muassa Irakista, Turkista ja Dubaista, ja siitä eteenpäin he ovat kulkeneet kohti Saksaa vaihtelevin keinoin.

Osa on tehnyt matkaa kävellen, osa autokyydeillä. Puolan halki idästä länteen on yli 700 kilometrin matka.

Vastaanottokeskuksen johtaja Olaf Jansen kertoo, että Valko-Venäjän reitti EU:hun alkoi vilkastua huhtikuussa. Salakuljettajat auttavat ihmisiä eteenpäin. Jansenin mukaan ne toimivat kuin matkatoimistot.

Mutta alkaako raja olla kohta tukossa Puolan hallituksen ponnistelujen takia? Jansen nauraa koko kysymykselle. Raja on pitkä, eikä se ole aikoihin tukittuna.

Ahmed, Hazem ja Diyar Bakrm haluaisivat jäädä Saksaan ja tehdä töitä. Telekommunikaatioinsinöörinä työskennellyt Ahmed näyttää kuvia entiseltä työpaikaltaan, suuresta sairaalasta.

Kuinka moni tulijoista lopulta saa jäädä Saksaan tai EU:hun, ei ole varmaa.

Saksassa muodostetaan parhaillaan uutta hallitusta sosiaalidemokraattien, vihreiden ja liberaalien kesken. Hallitus aikoo helpottaa maahanmuuttoa ja erityisesti vähentää työllistymiseen liittyvää byrokratiaa.

Todennäköisesti hallituksen muodostavissa puolueissa on ehdotettu suuria periaatteellisia muutoksia koko EU:n rajapolitiikkaan.

Niiden mielestä EU:n rajavalvontaviraston Frontexin pitäisi ryhtyä pelastamaan ihmisiä maihin. Kreikassa Frontex on järjestöjen ja journalistien raporttien mukaan osallistunut siirtolaisten työntämiseen takaisin merelle.

Olaf Jansenin mukaan nopeasti kymmenkertaiseksi kasvanut turvapaikanhakijamäärä ei aiheuta Saksassa paniikkia. ”Kantokykyä” riittää kyllä.

Siirtolaiset viettivät aikaa vastaanottokeskuksen pihalla Saksassa

VuodeN 2015 siirtolaiskriisiä tilanne kyllä hänen mukaansa muistuttaa nopean tulijoiden määrän kasvun takia, mutta mittakaava on pienempi.

Silloin alkaneet tapahtumat toivat yksin Saksaan yli miljoona siirtolaista. Suomesta turvapaikkaa haki vuonna 2015 noin 32 000.

Erona on Jansenin mukaan sekin, että Saksa on nyt aiempaa paremmin valmistautunut ottamaan vastaan siirtolaisia. Syyskuussa määrän noustessa vastaanoton viranomaistoimintaa saatiin lisättyä nopeasti.

Eisenhüttenstadtin vastaanottokeskuksessa tulijat testataan koronaviruksen varalta ja osa joutuu karanteeniin.

Halukkaat saavat koronarokotuksen. Rekisteröinnin sekä terveys- ja turvallisuusselvitysten jälkeen turvapaikanhakijoita siirretään muihin Saksan osavaltioihin.

Vieraillessamme vastaanottokeskuksessa osa haluaa puhua toimittajille, mutta kaikki eivät. Monet eivät osaa englantia.

Turvapaikanhakijalapsista yksi vetää pipon kasvojensa eteen nähdessään kameran. Kymmenvuotias irakilaispoika sen sijaan tulee tekemään tuttavuutta englanniksi, jota hän kertoo oppineensa televisiosta.

”I love you Finland”, hän sanoo leveästi hymyillen.

Suurimmalla osalla siirtolaisista ei ole sukkia jalassa, vaikka lämpöä on alle 15 astetta. Yksi taapero tepastelee ulkona paljain jaloin.

Saksasta ja tulevaisuudesta puhuminen saa Diyar Bakrmin kasvoille leveän hymyn, kun taas Valko-Venäjästä ja Puolasta puhuminen vetää kasvot kärsivään ilmeeseen.

Myös Ahmed hymyilee pohtiessaan tulevaisuutta. Hän kertoo vanhempiensa Irakissa olevan nyt huojentuneita, kun poika on turvassa.

Miten ja koska heidän tiensä jatkuu Eisenhüttenstadtista eteenpäin – sitä ei kukaan vielä tiedä.

