Suomen varakonsuli Eino Arti löytyi ammuttuna virka-asunnostaan Bagdadissa vuoden 1982 huhtikuussa. Nyt irakilaiset turvallisuuslähteet väittävät, että kuoleman takana oli laajempi vakoilukuvio.

Uutinen on pieni, vain yksipalstainen. Sen sisältö on hätkähdyttävä: suomalainen diplomaatti on kuollut virka-asunnossaan Bagdadissa ammuttuna.

On toukokuun kuudes 1982.

Uutissivua A9 hallitsee kuva 36-vuotiaasta Paavo Väyrysestä. Väyrysen vieressä on pikku-uutinen: Varakonsuli Eino Arti on löytynyt kuolleena Bagdadissa.