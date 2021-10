Japanin keisarillisen perheen naisiin kohdistetaan valtavasti armottomia odotuksia sekä mediasta, yleisöstä että hovista, muun muassa The New York Times kirjoittaa.

Japanin prinsessa Mako, 30, menee tiistaina naimisiin opiskeluaikaisen, ei-kuninkaallisen sulhasensa Kei Komuron, 30, kanssa, mutta onnea varjostaa vuosia kestänyt kritiikki suhteesta. Japanin keisarillisessa perheessä on raskasta olla nainen, yhdysvaltalaislehti The New York Times tiivistää.

Prinsessa Mako on Japanin keisari Naruhiton veljentytär. Kruunua hän ei olisi koskaan perinyt, sillä kruununperimys etenee Japanissa vain miehiltä miehille.

Koska prinsessan sulhanen ei ole kuninkaallinen, laki vaatii prinsessa Makon luopumaan asemastaan keisarillisessa perheessä. Häiden jälkeen hän muuttaa New Yorkiin ja jatkaa elämäänsä aatelittomana, kuten tapana on. Vaikka keisarilliseen perheeseen kuuluva mies menisi naimisiin aatelittoman kanssa, säilyy hänen asemansa perheessä.

Olivatpa Japanin keisarillisen perheen naiset sitten syntymästään kuninkaallisia tai liittyneet perheeseen avioliiton kautta, heihin kohdistetaan valtavasti armottomia odotuksia sekä mediasta, yleisöstä että hovista, The New York Times kirjoittaa.

Lähes kolme vuosikymmentä sitten keisarinna Michiko menetti hetkellisesti puhekykynsä sen jälkeen, kun yleisö syynäsi hänen puutteitaan keisari Akihiton vaimona. Kymmenen vuotta myöhemmin Michikon miniä, nykyinen keisarinna Masako vetäytyi julkisista velvollisuuksistaan masennuttuaan sen jälkeen, kun julkisuudessa häntä syyllistettiin siitä, ettei hän ollut synnyttänyt poikaa – siis kruununperijää.

Japanilainen The Japan Times raportoi kuvailee tapauksia pahansuoviksi hyökkäyksiksi.

Eikä prinsessa Mako ole päässyt helpommalla. Aiemmin tässä kuussa kerrottiin hänen kärsivän traumaperäisestä stressihäiriöstä, sillä prinsessan puolisovalintaa on kritisoitu laajasti julkisuudessa.

The Guardianin mukaan Japani riemuitsi, kun häiden suunnittelusta ilmoitettiin, mutta sittemmin Komuron äiti joutui taloudelliseen kiistaan, mitä ei katsottu hyvällä.

The Japan Times kritisoi myös keisarillisen kanslian, Imperial Household Agencyn, mediastrategiaa todeten, että sen toiminta on voinut pahentaa liiton vastaista kritiikkiä. Lehden mukaan vastikään television uutisohjelmassa oli kiistelty Komuron taloudellisesta tilanteesta. Samantapainen käsittely on pahentanut tilannetta, jopa johtanut siihen, että ihmiset ovat kokoontuneet kaduille vastustamaan liittoa, lehti kertoo.

”Hänestä [prinsessa Makosta] tuntui, että hänen arvonsa ihmisenä on poljettu alas. Hän ajattelee itseään arvottomana ihmisenä”, prinsessan psykiatri sanoi aiemmin tiedotustilaisuudessa The New York Timesin mukaan.

Kuninkaallisten naisten suoriutumista äitinä, vaimona ja miniänä pidetään tiukasti silmällä. Makon puolisovalintaa on ennen kaikkea kyseenalaistettu yleisössä, vaikka The Guardianin mukaan myös hänen perheensä on ollut epäileväinen ja erimielinen liiton suhteen.

Human Rights Now -järjestön, jonka päämaja on Japanissa, pääsihteeri Kazuko Ito on todennut The Guardianin mukaan President-lehdessä, että naimisiin meneminen haluamansa henkilön kanssa on tärkeä ihmisoikeus.

Japanin kuninkaallisten naisten asemaa syynäyksen kohteena voidaan pitää symbolina laajemmasta sukupuolten epätasa-arvosta, vaikka maassa on otettu hitaasti askelia kohti tasa-arvoa.

Esimerkkejä epätasa-arvosta löytyy edelleen useita: naiset ovat esimerkiksi aliedustettuina johtavissa asemissa, parlamentissa ja maan arvostetuimmissa yliopistoissa. Vuonna 2019 naiset protestoivat työpaikkojen korkokenkäpakkoa vastaan.