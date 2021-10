Väestötappio liittyy koronaviruksen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin kuolemiin.

Venäjän asukasluku pieneni lähes miljoonalla viime vuoden lokakuun ja kuluvan vuoden syyskuun välisenä aikana. Väkiluku kutistui vuodessa enemmän kuin ikinä aiemmin rauhan aikana.

Rauhan ajasta puhuminen ei ole Venäjän kohdalla kuitenkaan yksiselitteistä. Venäjän ja Ukrainan konflikti jatkuu, ja Venäjä lähettää sotilaita intressiensä mukaan maailmalle.

Ennätyksellinen väestötappio liittyy koronaviruksen suoraan tai välillisesti aiheuttamiin kuolemiin. Venäjä kärsii parhaillaan koronavirusepidemian neljännestä aallosta.

Riippumaton venäläinen väestötieteilijä Aleksei Raksha on huomioinut edellä esitellyissä laskelmissa syntymät ja kuolemat. Hän on jättänyt muuttoliikkeen vaikutukset huomiotta kuten luonnollista väestönkehitystä laskettaessa on tapana tehdä.

Raksha sai viime vuonna potkut Rosstatilta. Hän oli sitä ennen kyseenalaistanut maan viralliset koronatartuntaluvut.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän viralliset koronakuolemaluvut ovat huomattavasti todellista alhaisemmat. Korona-ajan alun ja elokuun lopun välisenä aikana Venäjällä kuoli Moscow Timesin mukaan yhteensä ainakin 660 000 ihmistä normaalitilannetta enemmän.

Venäjällä asuu noin 145 miljoonaa ihmistä, mikä on vähemmän kuin Vladimir Putinin noustessa valtaan vuonna 2000. Näin siitäkin huolimatta, että Krimin valtaus vuonna 2014 toi kolmatta miljoonaa uutta asukasta Venäjän virallisiin väestötilastoihin.

Miljoonien keskiaasialaisten työperäinen muutto Venäjälle on ollut merkittävin maan väestötilastoja Putinin aikana kaunistanut tekijä. Venäjä on houkutellut työperäistä maahanmuuttoa myös muista entisen Neuvostoliiton osista.