Ruotsin pääministeri Stefan Löfven jättää tällä viikolla paikkansa puolueen johdossa. Taakse jää vuodesta 2014 alkanut pääministeriys. Suomen pääministerit muistelevat yhteistyötä lämmöllä ja nostavat esiin Ruotsin pahimman kriisin.

Tukholma

Entisen hitsarin valtakausi on ollut pitkä.

Suomessa on ehtinyt hallita neljä eri pääministeriä sinä aikana, kun Ruotsissa on hallinnut sosiaalidemokraatti Stefan Löfven.

Hitsarista tuli ensin ammattiliittojohtaja, sitten puoluejohtaja ja lopulta pääministeri.

Tällä viikolla Löfven, 64, jättää paikkansa puolueensa johdossa ja valmistautuu siirtämään pääministerin tehtävät seuraajalleen, nykyiselle valtio­varain­ministerille Magdalena Anderssonille.

Magdalena Anderssonista on tulossa Ruotsin sosiaalidemokraattien seuraava puheenjohtaja ja varsin mahdollisesti myös ensimmäinen naispääministeri maassaan.

Puolue äänestää uudesta johtajasta torstaina puolueen kongressissa Göteborgissa, ja Andersson on puolueen jokaisen piirin ehdotus uudeksi puheenjohtajaksi.

Kun Löfven aloitti Ruotsin pääministerinä lokakuussa 2014, hänen kasvattiäitinsä Iris Melander totesi Ruotsin radion haastattelussa, että pääministerin tehtävän täytyy olla pahin työpaikka, jonka kuvitella saattaa.

Pahoihin paikkoihin Löfven on poliitikkona joutunutkin. Mutta miten Ruotsi on muuttunut Löfvenin aikana?

Alexander Stubb ja Stefan Löfven tapasivat Suomessa vuonna 2014.

HS kysyi Löfvenin perinnöstä niiltä Suomen pääministereiltä, jotka ovat olleet maansa johdossa samaan aikaan kuin Löfven. Jutussa kommentoivat kaikki pääministerit Alexander Stubbia (kok) lukuun ottamatta.

Sanna Marin (sd), Antti Rinne (sd) ja Juha Sipilä (kesk) kehuvat jokainen Löfveniä. Yhteistyö on ollut mutkatonta ja hyvähenkistä, ja se on johtanut Suomen ja Ruotsin suhteiden lähentymiseen.

Pisimpään Löfvenin pääministerikollegana toimi Sipilä, joka oli pääministeri vuosina 2015–2019.

Juha Sipilä ja Stefan Löfven tapasivat Ruotsissa vuonna 2015.

Sipilä teki ensimmäisen virallisen ulkomaanmatkansa Ruotsiin, jossa häntä isännöi Löfven. Suomen talouden yskähtelyn takia ruotsalaistoimittajat kysyivät Sipilältä, muuttaako suomalaisia taas lähivuosina joukolla töiden perässä Ruotsiin kuten 1960-luvulla.

”Toivottavasti ei”, Sipilä vastasi Ilta-Sanomien mukaan.

Sipilän mukaan hänelle muodostui Löfvenin kanssa hyvä suhde, jonka perusteella hän voisi kutsua Löfveniä ystäväkseen.

”Jonkin verran on pidetty yhteyttä minun kauteni jälkeenkin.”

Sipilän suuri projekti pääministerinä oli Suomen talouskasvun kiihdyttäminen. Hän arvosti Löfvenin teesiä, jonka mukaan palkansaajat menestyvät silloin, kun yritykset menestyvät.

”Ruotsi pärjää hyvin taloudessa ja työllisyydessä. Työmarkkinat toimivat siellä selkeästi Suomea paremmin. Paikallista sopimista on enemmän”, Sipilä sanoo.

Ruotsin talous on Löfveninkin aikana kasvanut vakaammin kuin Suomessa, mikä johtuu Sipilän mukaan muun muassa Ruotsin talouselämän laajemmasta pohjasta ja suuremmista pääomista.

”Talouselämä oli tiiviisti läsnä myös vuosittaisissa tapaamisissamme. Näytti siltä, että pääministerin kanslian ja talouselämän välillä oli hyvin tiivis yhteys, isompi kuin mihin Suomessa oli totuttu”, Sipilä sanoo.

Suuri Löfvenin kautta leimannut muutos Ruotsissa käynnistyi jo ennen pääministeri­kauden alkua. Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta helmikuussa 2014, minkä seurauksena sekä Suomi että Ruotsi ryhtyivät vahvistamaan puolustustaan ja puolustusyhteistyötä.

Suomen ja Ruotsin puolustusministerit tapasivat toisiaan ennätystahtiin, ja kumppanuuksia solmittiin.

”Pidän tätä Löfvenin ulko- ja turvallisuus­politiikkaa hyvänä saavutuksena”, Sipilä sanoo.

Molemmat maat myös vahvistivat Nato-kumppanuuttaan. Sotilasliiton jäseneksi luvattiin mennä käsi kädessä, jos sellainen tilanne tulee.

Sipilä on kertonut ”hiljaisesta sopimuksesta kädenpuristuksella”. Sillä Löfven ja Sipilä sinetöivät, että Natoon ei liitytä kertomatta toiselle.

Vuonna 2019 Juha Sipilä antoi Stefan Löfvenille lahjaksi itse nikkaroimansa nuijan, jonka hän oli sorvannut Kesärannan pihaan kaatuneesta vaahterasta. Pääministerien työkieli oli englanti, mutta välillä he myös ”harjoittelivat ruotsia”, Sipilä kertoo.

Kovimpana Löfvenin kauden kriisinä Sipilä pitää vuoden 2015 pakolaiskriisiä. Ruotsiin tuli yli 160 000 turvapaikanhakijaa, kun Suomeen tuli noin 32 000.

Tuolloin Sipilä ja Löfven kävivät monet kerrat iltaisia puhelinkeskusteluja, joissa pohdittiin ratkaisuja tulijoiden suureen määrään. Keskusteluista sovittiin usein ennakkoon tekstiviestillä.

Molemmat pääministerit esiintyivät julkisuudessa humaanisti. Löfven julisti Medborgarplatsenilla, että hänen Eurooppansa ei rakenna muureja. Sipilä tarjosi Kempeleen-kotiaan turva­paikan­hakijoiden käyttöön.

”Ruotsilla oli liberaalimpi maahan­muutto­politiikka siinä pohjalla, ja pakolaiskriisi tuli siihen päälle. Kyllä se oli kova paikka Ruotsille”, Sipilä sanoo.

Löfvenin aikana Ruotsi on tiukentanut maahanmuuttopolitiikkaansa. Lisäksi aiheen ympärillä käytävä poliittinen retoriikka on muuttunut ankarammaksi.

”Ruotsi oli maahan muuttaneen väestön integroimisessa varmaan äärirajoilla jo ennen kriisiä, ja sitten kun ihmisiä tuli niin paljon kerralla, kyllähän se kärjisti tilannetta. Ja kyllähän Löfven sen myönsi jossain vaiheessa, että ongelmat juontuvat pitkältä ajalta.”

Toissa viikolla tapahtunut räppäri Einárin murha nosti jälleen keskusteluun Ruotsin ongelmat rikollisjengien kanssa. Saksalaislehti Bild kuvasi Ruotsia jutussaan ”Euroopan vaarallisimmaksi maaksi”.

”Ruotsi tulee vielä pitkään kipuilemaan näiden asioiden kanssa”, Sipilä sanoo.

Löfvenin seuraajaa Magdalena Anderssonia Sipilä ei henkilökohtaisesti tunne.

Kun Löfven jättää paikkansa, Sipilä aikoo olla tähän yhteydessä.

”Ehkä voimme sitten vaihtaa kokemuksia ex-pääministereinä.”

Sipilän puhelimeen Ruotsin pääministerin numero on tallennettu nimellä Stefan Löfven. Antti Rinteen puhelimessa Ruotsin pääministeri on puolestaan nimellä Stefan.

Rinne ja Löfven tapasivat toisensa ensi kerran jo vuonna 2005, kun Rinne johti ammattiliitto Prota ja Löfven Ruotsin metalliliittoa.

Kaksikko teki tiivistä yhteistyötä kansainvälisten teollisuusliittojen rakentamisessa. Lopulta molemmat päätyivät sosiaalidemokraattien johtoon.

Stefan Löfven kävi avustamassa Sdp:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä eduskuntavaalien kampanjoinnissa Porvoossa maaliskuussa 2015. Ovelta ovelle -kierroksella tavattiin muun muassa Elof Juselius. Pääministerit puhuivat keskenään ruotsia. ”Pidän tärkeänä, että pohjoismaisissa yhteyksissä puhutaan skandinaavisia kieliä”, Rinne sanoo.

”Kuljemme käsi kädessä peräkkäin tehtävästä toiseen”, Rinne sanoo.

Myös Rinne kutsuu Löfveniä ystäväkseen.

Rinne toimi vuonna 2019 pääministerinä puoli vuotta, kesäkuusta joulukuuhun. Tuohon aikaan osui Suomen EU-puheenjohtajuus, jolloin Rinne teki paljon yhteistyötä Löfvenin kanssa.

”Siihen tuli myös tilanne, että Pohjoismaissa oli kolme sosiaalidemokraattista pääministeriä, kun Mette Frederiksenistä tuli Tanskan pääministeri”, Rinne sanoo.

Rinne näkee Löfvenin ajassa myös isoja muutoksia Ruotsin yhteiskunnassa.

Ruotsissa esimerkiksi murtui perinteinen blokkipolitiikka, jossa hallitusvastuu oli ollut joko oikeisto- tai vasemmistoblokilla. Ruotsidemokraatit kasvoi niin suureksi, että vanhasta mallista tuli mahdoton, koska muut puolueet eivät halunneet yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Löfven onkin hallinnut Ruotsia vähemmistöhallituksilla.

”Blokkipolitiikka oli murtumassa jo ennen Löfvenin aikaa, mutta hän tuli sisään siihen murrokseen. Olen kehunut Stefanille Suomen systeemiä ja tarjonnut meidän vaihto­ehtoamme, että kolmen suurimman puolueen kesken pyritään löytämään vaihtoehto”, Rinne sanoo.

”Kyllä hän sitä vakavasti pohti, ja yhdessä pyörittelimme erilaisia vaihtoehtoja.”

Suomen ja Ruotsin suhteiden kannalta Rinne nostaa tärkeimmäksi saavutukseksi puolustusyhteistyön tiivistymisen.

”Se, mitä olen Löfvenin ja vaikka Sipilän puheista ymmärtänyt, niin Suomi ja Ruotsi pystyvät toimimaan hyvin yhdessä riippumatta siitä, ketkä ovat pääministereinä.”

Löfvenin kaudella Ruotsissa on silti ollut paljon kriisejä. Hallituskriisejä on ollut monia, mutta myös terrori-isku Drottninggatanilla, koronakriisi sekä jengirikollisuuden ja aseväkivallan kasvu.

Myös Rinne mainitsee Löfvenin kauden kovimmaksi paikaksi vuoden 2015 pakolaiskriisin.

”Tiedän, että se on rassannut Stefania tosi paljon henkilökohtaisesti. Hän on joutunut miettimään politiikan sisällöt ja rakenteet uusiksi.”

Rinteen mukaan arvojen ja pragmaattisuuden suhde maahanmuuttokysymyksessä on kova pala sekä Suomen että Ruotsin sosiaali­demokraateille.

Jengirikollisuuteen puuttumisessa hän kehuu Löfvenin hallituksen panostuksia poliisiin: tavoitteena on kouluttaa 10 000 uutta poliisia.

”Hallitsemattomalla maahanmuutolla kesällä 2015 on ollut isot vaikutukset ruotsalaiseen yhteiskuntaan, ja korjaaminen on iso työ.”

Rinne kertoo puhuneensa Löfvenin kanssa paljon juuri yhteiskunnan eriytymisestä ja lähiöiden ”slummiutumisesta”. Rinne kertoi Löfvenille muun muassa 1980-luvun Lohjasta, jossa hänen isänsä Juhani Rinne toimi kaupunginjohtajana.

”Silloin kaupungin vuokratalossa oli ongelmia, joten osa asunnoista muutettiin omistusasunnoiksi, mikä rauhoitti tilanteen täysin. Nämä ongelmat painoivat meidän molempien mieltä, ja keskusteluja näistä käytiin usein.”

Pääministerit Antti Rinne ja Stefan Löfven Pohjoismaiden pääministereiden tapaamisessa Islannissa elokuussa 2019. Yhteiskuvaan asettumassa myös Saksan liittokansleri Angela Merkel, Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir, Norjan pääministeri Erna Solberg (käden takana) ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen.

Löfvenin seuraaja Magdalena Andersson on Rinteelle niin ikään tuttu. He ovat toimineet samaan aikaan valtiovarainministereinä.

Rinne arvioi, että Ruotsin linja ei muutu merkittävästi, jos Anderssonista tulee seuraava pääministeri.

”Molempien luonteissa on samaa vakautta ja harkitsevuutta, periksi­antamattomuutta. Se Magdalena, jonka opin tuntemaan valtiovarainministerinä, on persoonana, ominaisuuksiltaan ja osaamiseltaan Stefanin luokkaa.”

Suomen nykyinen pääministeri Sanna Marin matkustaa tällä viikolla Kööpenhaminaan, jossa Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat Pohjoismaiden neuvostoon. Löfven ei kuitenkaan ole ennakkotietojen mukaan paikalla.

Sanna Marin tapasi Stefan Löfvenin viime vuonna pääministerin vapaa-ajanasunnolla Harpsundissa. Marin ja Löfven kävivät keskustelunsa englanniksi, mutta Marin on kertonut preppaavansa ruotsin kielen taitoaan.

Löfvenin ja Marinin yhteistyö on toiminut ilmeisen hyvin, sillä Marin on esimerkiksi tuurannut Löfveniä EU-huippukokouksissa, mistä Ruotsissa on revitty paljon riemua.

Rakas Suomi, auta meitä vielä vähän pidempään, otsikoi iltapäivälehti Expressen juttunsa, joka kertoi Marinin sijaistavan Löfveniä kokouksessa.

Marin kommentoi Löfvenin pääministeriyttä HS:lle sähköpostitse. Marinin mukaan Suomen ja Ruotsin suhteet ovat tiivistyneet viime vuosina entisestään. Hän kehuu läheistä yhteistyötä Löfvenin kanssa.

EU-asioista Marin mainitsee yhteistyön ilmastopolitiikassa, oikeusvaltion periaatteissa, sosiaalisissa oikeuksissa ja metsäasioissa.

”Löfven on johdonmukaisesti puolustanut tärkeimpiä arvojamme, ihmisoikeuksia ja tasa-arvon toteutumista Eurooppa-neuvoston keskusteluissa”, Marin kommentoi ja uskoo yhteistyön toimivan myös Anderssonin kanssa.

Andersson valitaan Löfvenin seuraajaksi tämän viikon torstaina. Hänestä voi myös tulla Ruotsin seuraava pääministeri, ensimmäinen nainen siinä tehtävässä.

Löfvenin pitää vielä muodollisesti luopua pääministerin tehtävästä. Sen jälkeen pääministerin valinnasta päättää Ruotsin valtiopäivät.