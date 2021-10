Psykologi on osa Coöperatie Laatste Wil -organisaatiota, joka ajaa liberaalimpaa lainsäädäntöä ja tarjoaa neuvoja ihmisille, jotka haluavat lopettaa elämänsä.

HOLLANTILAInen psykologi kertoo myyneensä ”itsemurhapulveria” yli sadalle ihmiselle.

78-vuotias psykologi Wim van Dijk puhui asiasta De Volkskrant -lehden haastattelussa viikonloppuna. Asiasta kertoo myös brittilehti The Guardian.

Paikallislehden mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vastaavaa lääkettä myyvä taho on astunut julkisuuteen.

Tunnustuksen taustalla on van Dijkin halu herättää keskustelua avustetun itsemurhan ympärillä. Van Dijk on osa Coöperatie Laatste Wil -organisaatiota, joka ajaa liberaalimpaa lainsäädäntöä ja tarjoaa neuvoja ihmisille, jotka haluavat lopettaa elämänsä.

Van Dijkin mukaan hän on ehdottanut organisaation tapaamisiin osallistuneille ihmisille, että hän voisi myydä heille tapaamisten jälkeen lääkettä 50 euron annoshintaan.

”Olen huolella tarjonnut ihmisille, jotka haluavat säilyttää oman elämänsä hallinnan, keinot päättää elämänsä valitsemanaan ajankohtana tulevaisuudessa”, sanoi van Dijk haastattelussa.

Tällä hetkellä Hollannin lainsäädännön mukaan lääkäri voi avustaa itsemurhassa, jos taustalla on vapaaehtoinen ja harkittu pyyntö sekä kärsimys, johon ei ole näköpiirissä parannusta.

Jos ehdot eivät täyty, itsemurhan avustamisesta voi saada enintään kolme vuotta vankeutta.

Van Dijk ei kuitenkaan välittänyt mahdollisesta vankeusrangaistuksesta, joka tunnustuksesta voisi seurata.

”Olen tietoinen kertomukseni seurauksista enkä välitä”, van Dijk sanoi.

”Haluan, että jotain tapahtuu.”

Organisaatio on ollut jo valmiiksi viranomaisten valvonnassa. The Guardianin mukaan viranomaiset tutkivat väitteitä, joiden mukaan tapaamisiin osallistuneet ihmiset olisivat ostaneet tappavaa lääkettä. Organisaatio on kieltänyt väitteet.

Heinäkuussa poliisit pidättivät toisen organisaatioon kuuluvan miehen sen perusteella, että tämä olisi myynyt lääkettä sadoille ihmisille. Syyttäjien mukaan ainakin kuusi ihmistä olisi kuollut tämän seurauksena.

Organisaation puheenjohtaja puolestaan pidätettiin päivän ajaksi syyskuussa epäiltynä osallisuudesta rikollisjärjestöön.