Vastaavia rajoituksia on ajettu ympäri Yhdysvaltoja.

Texasin kuvernööri Greg Abbott allekirjoitti maanantaina lain, jonka nojalla transsukupuoliset eivät saa enää kilpailla julkisten koulujen urheilujoukkueissa tyttöjen tai naisten sarjoissa. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat ja uutistoimistot.

Vastaavia rajoituksia on otettu käyttöön useissa republikaanien hallitsemissa osavaltioissa ympäri Yhdysvaltoja.

Transsukupuolisuudessa on kyse siitä, että henkilön sukupuoli ei vastaa sitä sukupuolta, johon hänet on syntymässä määritelty. Tytöksi syntyneen identiteetti voi siis olla mies, nainen, jotain siltä väliltä tai jotain muuta.

Texasin tuoreen lain kannattajien mukaan tarkoituksena on "varjella oikeudenmukaisuutta". He katsovat, että ilman lakia voitaisiin tulevaisuudessa ajautua tilanteeseen, jossa naisten urheilu on transsukupuolisten dominoimaa.

Lain kannattajien mukaan transsukupuolisilla on siis epäreilu kilpailuetu, jos he kilpailevat naisjoukkueissa.

”Meillä on tänään mahdollisuus puolustaa tyttäriämme, tyttärentyttäriämme ja kaikkien texasilaisten tyttöjen oikeuksia”, Texasin edustajainhuoneen republikaaniedustaja Valoree Swanson totesi jo ennen lain hyväksymistä The Washington Postille.

Lain vastustajat puolestaan ovat tuominneet rajoitukset syrjivinä ja "vihaan perustuvina" toimenpiteinä. Vastustajat katsovat, että todellinen tarkoitus on vain vauhdittaa kovan linjan konservatiiveja, joilla on "vain vähän tai ei lainkaan" todisteita siitä, että transnaiset tai -tytöt dominoivat urheilua.

"Kyseessä on julma ja groteski kielto, joka lähettää selvän viestin, että transsukupuoliset eivät ole tervetulleita tai turvassa Texasissa", Tasa-arvoinen Texas -liikkeen johtaja Ricardo Martinez totesi lain hyväksymisen kynnyksellä.

Myös Yhdysvaltain presidentinhallinto on ilmaissut tyytymättömyytensä lakia kohtaan. Valkoisen talon tiedottaja Ike Hajinazarian kommentoi Texasin lakiesitystä ennen sen hyväksymistä Axios-uutismedialle:

"Nämä transsukupuolisuuden vastaiset lakiehdotukset eivät ole muuta kuin lainsäädännöksi naamioitua kiusaamista. Ne heikentävät kansakuntamme perusarvoja.”

Toistaiseksi ei ole havaittu juuri merkkejä siitä, että transsukupuolisia kilpailijoita todella tulvisi vauhdilla naisten tai tyttöjen urheilukilpailuihin.

Esimerkiksi Yhdysvaltain yliopistourheilun kattojärjestö NCAA puoltaa transsukupuolisten urheilijoiden osallistamista kaikkeen liikuntaan. Se on ottanut käyttöön linjan, jonka mukaan naisten sarjoihin siirtyvien urheilijoiden on käytettävä testosteronin estohoitoa vuoden ajan ennen kuin he voivat kilpailla. Tällä pyritään hälventämään huolta mahdollista kilpailuedusta.

Myös huippu-urheilijoiden joukossa on toistaiseksi hyvin vähän transsukupuolisia. Yksi heistä on Laurel Hubbard, joka on ensimmäinen olympialaisissa kilpaillut transnainen. Hän kilpaili aiemmin miesten sarjoissa, mutta viime olympialaisissa hän osallistui naisten sarjaan.

Lain puolustajien mukaan tarkoitus on kuitenkin puuttua ongelmaan ”ennaltaehkäisevästi”.

Tuoreessa transsukupuolisiin kohdistuvassa laissa ei ole kyse vain Texasin päähänpistosta, vaan useiden republikaanien johtamien osavaltioiden lainsäätäjät ovat ajaneet ja hyväksyneet vastaavia lakeja.

Seitsemän muuta osavaltiota – muun muassa Alabama, Florida ja Mississippi – on uutistoimisto Reutersin mukaan tänä vuonna jo hyväksynyt sellaisen. Monissa muissa niitä on vireillä.

The New York Times totesi maaliskuussa, että republikaanipuolue on ottanut transsukupuoliset tytöt kulttuurisotiensa keskipisteeksi. Uutismedia Axios laski, että vuonna 2021 on nähty ennätysmäärä lakiesityksiä, jotka koskevat transnuorten oikeuksia. Niitä on vireillä 25 osavaltiossa.

Texasin lain on tarkoitus astua voimaan tammikuussa, ellei sitä haasteta oikeudessa.