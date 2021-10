Ennen vuonna 1840 lanseerattua Penny Black -merkkiä vastaanottaja yleensä maksoi postimaksun.

Todennäköisesti maailman ensimmäinen Penny Black -merkki myydään joulukuussa Sotheby’sin huutokaupassa Britanniassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Kyseessä on huutokaupan mukaan ”varhaisin varmaksi todettu päivätty esimerkki ensimmäisestä postimerkistä”. Merkki on vuodelta 1840, ja siinä kuvataan nuorta kuningatar Victoriaa.

Postimerkki on kiinnitetty asiakirjaan, joka on päivätty 10. huhtikuuta 1840. Virallisesti postimerkkiä alettiin käyttää toukokuun 6. päivänä. Asiakirjan on allekirjoittanut Britannian postilaitoksen uudistajana tunnettu poliitikko Robert Wallace, ja se on peräisin yksityisestä kokoelmasta.

Huutokaupassa esillä olevan Penny Blackin uskotaan olevan peräisin ensimmäisestä postimerkkiarkista. Arkista on tiettävästi jäljellä enää kaksi muuta merkkiä, jotka ovat esillä Britannian postimuseossa, Reuters kertoo.

Ennen Penny Black -merkkiä vastaanottaja yleensä maksoi postimaksun. Postimerkillä lähetys voitiin sitä vastoin maksaa etukäteen. Merkkiä painettiin lähes 70 miljoonaa kappaletta, mutta ensimmäisenä posti­merkkinä se on suosittu keräilykohde.

Huutokaupassa esillä olevan Penny Blackin uskotaan olevan peräisin ensimmäisestä postimerkkiarkista.

”Tämä on ensimmäinen postimerkki, kaikkien postimerkkien edeltäjä ja yksiselitteisesti tärkein osa filatelistista [postimerkkien keräilyn] historiaa”, huutokauppa kommentoi tiedotteessaan.

Huutokauppa uskoo, että merkki voidaan myydä jopa yli seitsemällä miljoonalla eurolla.