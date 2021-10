Ruotsissa on todettu yli 15 000 korona­viruksesta johtuvaa kuolemaa

Esimerkiksi Suomessa koronavirukseen on kuollut yhteensä 1 149 ihmistä ja Norjassa 895.

Koronapotilasta hoidettiin göteborgilaisessa sairaalassa syksyllä vuonna 2020. Koronatautiin on kuollut Ruotsissa merkittävästi enemmän ihmisiä kuin sen naapurimaissa.

Ruotsissa on todettu koko pandemian aikana yli 15 000 korona­viruksesta johtuvaa kuolemaa, kertovat Ruotsin kansan­terveys­laitoksen tuoreet tilastot.

Yhteensä kuolemantapauksia on todettu 15 002. Esimerkiksi Suomessa korona­virukseen on kuollut yhteensä 1 149 ihmistä ja Norjassa 895.

Koronaviruskuolemien määrä Ruotsissa on siis moninkertainen verrattuna naapuri­maihin. Perjantain jälkeen korona­virus­kuolemia on todettu yhdeksän. Pelkästään Tukholman alueella kuolleita on yli neljätuhatta, Länsi-Götanmaan alueella yli kaksituhatta ja Skånen alueella yli tuhat.

Koronaviruksesta johtuvien kuolemien määrä alkoi Ruotsissa kasvaa kesän jälkeen, samoin tartuntojen ja tehohoitoon joutuvien potilaiden määrä.

Kasvu on kuitenkin ollut maltillista verrattuna sekä kuolema- että tartunta­määriin, joita Ruotsissa todettiin keväällä ja viime talvena. Myöskään Baltian maiden viime viikkoina kokemaa piikkiä ei ole Ruotsissa havaittavissa.

Lue lisää: Baltian maat ajautuvat syvemmälle korona-ahdinkoon: Viro ”katastrofin partaalla”, Latvia saattaa tarvita kansain­välistä apua

Tällä hetkellä koronaviruksen takia on tehohoidossa 25 ihmistä, kertoo Ruotsin tehohoitorekisteri. Esimerkiksi toukokuussa 2021 tehohoidossa oli satoja ihmisiä. Viikko sitten tehohoidossa oli yli 30.

Sitten viime perjantain Ruotsissa on raportoitu yhteensä 2 275 korona­virus­tartuntaa. Yhteensä Ruotsissa on todettu 1,2 miljoonaa koronavirustartuntaa. Vertailun vuoksi: Suomessa tartuntoja on todettu koko pandemian ajalta yhteensä runsaat 155 000, Norjassa runsaat 200 000.

Vähintään yhden annoksen korona­virus­rokotetta on saanut 84,8 prosenttia yli 15-vuotiaista ruotsalaisista. Toisen annoksenkin on saanut yli 80 prosenttia, yhteensä 80,4.

12–15-vuotiaista yhden annoksen rokotetta on saanut ainakin 12 prosenttia ikäryhmästä. Luku on todennäköisesti suurempi, sillä Ruotsin kansanterveyslaitos päivittää tietoa nuorten rokotuksista vain torstaisin.