Sudanin armeijan kenraali puolustaa sotilasvallan­kaappausta, syrjäytetty pääministeri on kenraalin kotona ”turvallisuus­syistä”

”Asiat, joita todistimme viime viikolla, olisivat voineet johtaa sisällissotaan”, al-Burhan vetosi tiistaina.

Sudanin armeijan kenraalin Abdel Fattah al-Burhanin mukaan maanantain sotilas­vallankaappaus ei ollut sotilas­vallankaappaus vaan yritys estää uhkaava sisällissota.

Sudanin siirtymäajan neuvoston sotilasjohtaja al-Burhan hajotti maanantaina maan siirtymäajan hallituksen ja julisti hätätilan. Julistus tuli sen jälkeen kun sotilaat olivat varhain maanantaiaamuna pidättäneet useita Sudanin siviilijohtajia tapahtumasarjassa, jota on kutsuttu sotilasvallankaappaukseksi.

Pidätettyjen joukossa on muun muassa pääministeri Abdalla Hamdok. Al-Burhanin mukaan hätätila loppuu, kun koossa on uusi hallitus.

Lue lisää: Sudanissa käynnissä sotilas­vallan­kaappaus: pääministeri ja muut ministerit kadoksissa, kenraali julisti poikkeustilan

Tiedotustilaisuudessa tiistaina al-Burhan puolusti armeijan maanantaisia toimia. Tilaisuudesta kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Sudanissa on ollut viime aikoina mielenosoituksia muun muassa siirtymäajan hallitusta vastaan. Mielenosoituksissa on vaadittu armeijaa hajottamaan hallitus. Samalla useat siviilijohtajat osallistuivat viime viikolla mielenosoituksiin armeijaa ja sotilasvaltaa vastaan.

Al-Burhan syytti tiistaina poliitikkoja kansalaisten ”yllyttämisestä armeijaa vastaan”.

”Asiat, joita todistimme viime viikolla, olisivat voineet johtaa sisällissotaan”, al-Burhan vetosi tiistaina.

Sudania on johtanut vuoden 2019 elokuusta siirtymäajan neuvosto, jossa on sekä siviilijohtajia että armeijan edustajia, kuten kenraali al-Burhan. Jännitteet siviilijohtajien ja armeijan edustajien kanssa ovat kiristyneet viime aikoina.

Al-Burhan väittikin tiistaina, että armeija yritti maanantaisilla toimillaan tasata tietä kohti uusia vaaleja. Siirtymä­kauden hallituksen oli määrä johtaa uusiin vaaleihin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisäksi al-Burhan kertoi tiedotustilaisuudessa, että syrjäytetty pääministeri on kenraalin kotona ”turvallisuussyistä”. Al-Burhanin mukaan pääministeri Hamdok on ”hyvässä kunnossa” ja ”palaa kotiinsa, kunhan kriisi on ohi”.

Sudanin pääministerin kanslia vaati tiistaina Reutersin mukaan Facebook-julkaisussaan niin pääministerin kuin muidenkin ministereiden välitöntä vapauttamista. Kanslia ei julkaisussaan tunnustanut vallankaappausta.