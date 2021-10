Viime vuoden kaoottiset presidentinvaalit ovat langettaneet pitkäkestoisen varjon ja vaaran Yhdysvaltain demokratian ylle. Vaikka Donald Trump hävisi vaaleissa demokraatti Joe Bidenille, hänen republikaanipuolueensa on valmis pyrkimään jatkossakin valtaan epärehellisin keinoin.

Näin kertoo suomalaistutkija Maria Annala uudessa tutkimuksessaan nimeltä Trumpin perintö: Syvenevä autokratisaatio. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Annala on aiemmin kirjoittanut kirjan nimeltä Trumpin kansa ja seurannut maan politiikkaa toimittajana.

Annalan mukaan viime kuukausien tapahtumat osoittavat, että republikaanit ovat valmiit seuraamaan tulevissakin vaaleissa Trumpin vuosi sitten lanseeraamaa kaavaa: vaalit voidaan julistaa petokseksi ilman että siitä olisi merkkejä tosielämässä.

”Yhdysvalloissa välivaaleista puhutaan usein vertaiskuvallisesti kansanäänestyksenä istuvan presidentin ja valtaa pitävän puolueen suosiosta. Vuodesta 2022 puhuttaessa vertausta voidaan laajentaa ja nähdä välivaalit kansanäänestykseksi Yhdysvaltojen demokratian tulevaisuudesta”, Annala kirjoittaa tutkimuksessaan, joka julkaistaan vertaisarvioidussa Kosmopolis-julkaisussa marraskuussa.

Annalan mukaan ”republikaanipuolue on näkyvästi valinnut Trumpin luoman valheellisen todellisuuden ylläpitämisen, äänestämisen rajoittamisen ja vaalivilpin tien”.

Maria Annala

Media on kääntänyt katseensa enimmäkseen pois Trumpista sen jälkeen, kun Biden nousi valtaan viime tammikuussa. Annalan mukaan vaalien jälkeen on kuitenkin näkynyt monia merkkejä siitä, ettei Trumpin vaikutus ole hälvennyt.

Annala lainaa syyskuussa julkaistua CNN-kanavan kyselyä, jossa peräti 59 prosenttia republikaaneista tai puolueeseen kallellaan olevista äänestäjistä sanoi, että Trumpin vuoden 2020 vaalivoittoon uskominen on tärkeä osa republikaaniutta.

Trumpin voittoon siis halutaan uskoa, vaikka hän hävisi vaalit. ”Vaalivilppiin uskomisesta on tullut suorastaan identiteettikysymys”, Annala sanoo.

Lohtua tilanteeseen eivät tarjoa republikaanipoliitikot, joista hyvin suuri osa on ilmaissut tukensa Trumpin väitteille varastetuista vaaleista. Samanaikaisesti vain harva republikaani on uskaltanut uhmata julkisesti Trumpin sepitettä, joka ei saanut mitään tukea oikeusistuimista.

”Vuoden 2022 välivaaleissa senaattiin tai edustajainhuoneeseen ehdolle asettuneista republikaaneista ainakin kolmasosa on ilmaissut julkisesti tukeaan Trumpin perättömille vaalivilppiväitteille. Osa heistä on nostanut vilppiväitteet keskeiseen osaan vaalikampanjassaan. Osavaltiotason lainsäädäntöelimissä istuvista republikaaneista lähes 600 on tukenut vilppiväitteitä julkisesti”, Annala kirjoittaa.

Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon Washingtonissa 6. tammikuuta. Kannattajat uskoivat, että Trump voitti vaalit ja he vaativat kongressin jäseniä muuttamaan vaalitulosta, joka päättyi ääntenlaskijoiden ja oikeusistuimien mukaan demokraatti Joe Bidenin voittoon.

Trumpin taikapiiri ei siis rikkoutunut edes sen jälkeen, kun hän hävisi vaalit ja joutui luopumaan vallasta viime tammikuussa. Se nähtiin heti helmikuussa, kun Trump joutui toistamiseen valtakunnanoikeuteen, sillä kertaa kongressitalon väkivaltaiseen valtaamiseen liittyvien tapahtumien vuoksi.

Edustajainhuoneen 211 republikaanista vain kymmenen uskalsi asettua Trumpin syyttämisen kannalle. Senaatissa seitsemän republikaania 50:stä piti Trumpia syyllisenä ”kapinaan kiihottamiseen”.

Näin republikaanit pelastivat Trumpin ja antoivat hänelle mahdollisuuden pyrkiä presidentiksi myös 2024. Hän on kyselyjen mukaan ylivoimaisesti suosituin poliitikko puolueensa ehdokkaaksi.

Annala sanoo haastattelussa uskovansa, että Trump lähtee ehdolle.

”Veikkaan, että hän haluaa vielä yrittää, koska hänelle jäi niin paljon hampaankoloon viime kerrasta. Ja tällä vaalivilpillä katetaan pöytää hänelle valmiiksi.”

Annala kertoo, että yksistään tämän vuoden alkupuolella säädettiin yli 20 uutta lakia, joilla pyritään rajoittamaan äänestämistä eri puolin maata. Lisäksi monissa osavaltioissa valmistellaan lakeja, joiden myötä osavaltioiden poliitikot voisivat aiempaa helpommin sivuuttaa koko vaalituloksen ja ottaa valitsijamiesten valitsemisen omiin käsiinsä. Lakeja tehtailevat voittopuolisesti republikaanit.

Annalan mukaan republikaanit pyrkivät myös tilanteeseen, jossa rehelliset kansalaiset pelkäävät ryhtyä vaalivirkailijoiksi esimerkiksi oikeustoimien pelossa. Viime vuoden kokemus on saanut monet amerikkalaiset pelkäämään koko vaaliprosessia, jota ennen pidettiin esikuvana muulle maailmalle.

”Väkivallan uhka näkyy konkreettisesti vaalivirkailijoiden elämässä: monet [heistä] ovat saaneet Trumpin kannattajilta viestejä, joissa heitä on uhattu muun muassa hirttämisellä, teloituskomppanialla, kidutuksella tai pommi-iskulla.”

Joe Bidenin kannattajat juhlivat vaalivoittoa Yhdysvaltain demokratian kehdoksi sanotussa Philadelphiassa viime vuoden marraskuussa.

Republikaanien ajamilla lakimuutoksilla on myös helpotettu puoluepoliittisesti motivoitujen äänten uudelleenlaskentojen järjestämistä. Näin konetta viritetään valmiiksi tilanteisiin, joissa oma ehdokas on häviämässä.

Annalaa republikaanien käytös ei yllätä. Yhdysvaltain väestökehitys kasvattaa demokraatteja suosivien vähemmistöjen ja nuorten osuutta äänestäjistä ja kello tikittää republikaaneja vastaan.

”Republikaaninen puolue on epätoivoisessa tilanteessa, ja sen on vaikea voittaa valtakunnallisia vaaleja muuten kuin vilpillisesti.”

Kun epätoivo yhdistyy kasvaneeseen kahtiajakoon ja Trumpin kulttimaiseen palvontaan, ollaan valmiita tavoittelemaan valtaa hinnalla millä hyvänsä.

”Republikaaneille demokratian vaaliminen itsessään ei ole enää yhtä tärkeää kuin vaalien voittaminen. Tarkoitus pyhittää keinot”, Annala sanoo.