Yhdysvaltalaismedioiden mukaan lapset saattavat saada ensimmäiset annokset Pfizerin ja Biontechin koronavirus­rokotetta jo ensi viikolla.

Yhdysvaltain lääkeviraston FDA:n asiantuntijapaneeli suosittelee, että Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteella aletaan rokottaa myös 5–11-vuotiaita.

Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat, muun muassa The New York Times ja The Washington Post.

Paneeli arvioi, että rokotteen hyödyt ylittävät sen haitat myös lapsilla. Mahdolliset haitat arvioitiin myös harvinaisiksi. Paneelin jäsenistä 17 äänesti Pfizerin rokotteen käyttöönoton puolesta, kukaan ei äänestänyt vastaan, ja yksi oli poissa.

Suositus ei ole sitova, mutta FDA on tyypillisesti noudattanut paneelin suosituksia muutaman päivän sisällä niiden antamisesta. Yhdysvaltalais­lehdet pitävät todennäköisenä, että suositus hyväksytään. Lehtien mukaan lapset saattavat saada ensimmäiset annokset Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta jo ensi viikolla.

Paneeli suosittelee, että alle 12-vuotiaille annetaan vain kolmannes normaalista koronarokoteannoksesta.

Pfizer on ensimmäinen rokotteelleen käyttölupaa 5–11-vuotiaille hakenut lääkeyhtiö Yhdysvalloissa. Myös Moderna on hakemassa pian rokotteelleen käyttölupaa samassa ikäryhmässä.

Viime viikolla Pfizer kertoi, että sen rokote osoittautui testeissä 90-prosenttisen tehokkaaksi oireellisen koronatartunnan estämisessä 5–11-vuotiailla lapsilla.

Yhdysvalloissa on kuollut pandemian aikana koronavirukseen liittyen reilut 150 lasta ikähaarukassa 5–11. Yhdysvalloissa on noin 28 miljoonaa 5–11-vuotiasta.