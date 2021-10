Viikonlopun suurkokoukset linjaavat ilmastopolitiikan kansainvälisiä suuntia, mutta tärkein päätöksenteko on valtioiden käsissä

Asiantuntijan mukaan ilmastonmuutos­politiikassa ylivoimaisesti tärkeintä on huippukokousten tuloksien sijaan valtioiden oma panos.

Tulevana viikonloppuna väännetään toden teolla kättä globaaleista ilmastotoimista sunnuntaina alkavassa YK:n ilmastohuippu­kokouksessa Glasgow’ssa.

Ennen kansainvälistä suurkokousta maailman suurimpien maiden johtajat kokoontuvat perjantaina alkavaan G20-kokoukseen Roomaan. Kokouksen asialistalla ovat ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi koronapandemia­tilanne ja globaalin talouden palautuminen pandemian jälkeisessä ajassa.

Huippukokouksiin kohdistuvat kovat kansainväliset odotukset. Viime vuonna YK:n ilmastokokousta ei pidetty lainkaan, mikä sekin lisää odotuksia tälle vuodelle.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimus­professori Antto Vihma näkee suurissa kansainvälissä ilmastokokouksissa paljon symbolista merkitystä.

”Se on merkittävä asia, että nyt ollaan jo Pariisissa sovitussa takarajassa, jossa maiden tuli korottaa kansallisia panoksiaan. Moni maa on jo niin tehnytkin, mutta jotkut maat eivät.”

Kansallisilla panoksilla tarkoitetaan valtioiden YK:lle lähettämiä päätöksiä ilmastotoimista ja tavoitteita.

Tällaisia uusia tavoitelinjauksia ovat tehneet muun muassa Kiina, joka ilmoitti vuosi sitten lokakuussa pyrkivänsä hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä. Uusia ilmoituksia on tehnyt myös Australia, joka ilmoitti tällä viikolla hiilineutraaliustavoitteekseen vuoden 2050.

Rooman G20-kokous kokoaa yhteen maailman 20 suurimman maan johtajat, mutta Vihman näkemyksen mukaan suuria ja näyttäviä päätöksiä ei tämän konklaavin tekeminä tulla näkemään.

”G20 on paljon lähempänä keskustelukerhoa, kuin julkisoikeudellisia neuvotteluja”, Vihma kuvailee.

Vihman mukaan odotettavissa on kokouksen päätteeksi yhteisesti annettu julistus ilmastopäätösten linjoista ja vakuuttelua, että Glasgow’hun lähdetään kunnianhimoisten tavoitteiden kautta.

”Ylivoimaisesti tärkein asia ovat ne kansalliset panokset. Niiden mukaan arvioimme, miten Glasgow’n kokous ja Pariisin ilmasto­sopimuksen järjestelmä onnistuu.”

YK:n ympäristöohjelma Unep julkaisi tiistaina tuoreen raporttinsa päästöjen vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen. Raportin mukaan nykyisillä toimilla ja tavoitteilla maapallon keskilämpötila tulee nousemaan vuosisadan loppuun mennessä 2,7 asteella.

Raportin mukaan Pariisin ilmasto­sopimukseen sitoutuneet maat ovat tehneet ”heikkoja lupauksia, joita ei ole lunastettu”.

Vihman mukaan raportin tulokset olivat odotettavia, mutta ne tarjoavat neuvotteluihin tarvittavaa taustatukea. Esille nostetut tavoitteet ja kansallisten panosten erisuhtaisuus tuovat neuvottelupöytään Vihman mukaan kaivattua jännitettä.

”Kansainvälisen ilmastopolitiikan historia on hyvin jännitteinen. Kehittyvien maiden ja vanhojen teollisuusmaiden välinen jännite siitä, kenellä on vastuu ilmastopolitiikasta, on dominoinut pitkään”, Vihma huomauttaa.

Ilmastopolitiikkaa ratkova maajoukko on edelleen hyvin kirjava. Tästä syystä asioita ei ole mahdollista sopia tiukasti kansainvälisellä tasolla, vaan päätökset ovat kansallis­valtioiden käsissä.

”Kyse ei ole sellaisesta ongelmasta, jonka yksi kokous voisi ratkaista.”