Venäjän koronatilanne on lohduton – Nyt kansalaiset varaavat ulkomaan rantalomia kiihtyvään tahtiin, kun rajoitukset ja etätyövaatimus tiukkenevat

Venäjällä on jälleen raportoitu ennätysmäärä koronakuolemia, ja maan rajoitukset ovat nyt tiukimmillaan sitten pandemian alun.

Mies käveli kasvomaski yllään Moskovassa lokakuun 21. päivänä. Moni kaupungissa ja sen lähettyvillä asuva on lähtenyt ulkomaanmatkalle tiukentuneiden rajoitusten myötä.

Venäjällä monet ovat päättäneet lähteä ulkomaille rantalomalle samaan aikaan, kun maan koronatilanne jälleen pahenee ja siihen liittyvät rajoitukset tiukkenevat. Asiasta raportoi esimerkiksi uutistoimisto Reuters.

Ulkomaanmatkojen varaukset ovat Venäjällä lähteneet jyrkkään nousuun. Matkoja on varattu etenkin maihin, jossa venäläis­valmisteinen Sputnik-rokote tunnustetaan muiden koronavirusrokotteiden tavoin, sekä maihin, joissa koronavirukseen liittyvät maahantuloon liittyvät vaatimukset ovat edullisia ja helppoja.

”Älä jää karanteeniin, vaan lähde ranta­matkalle”, mainostaa esimerkiksi Kyprokseen ja Egyptiin matkoja myyvä yritys Orange Sun Tour venäjän­kielisillä verkkosivuillaan.

Keskiviikkona maassa todettiin 1 123 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä on suurin luku sitten pandemian alun.

Terveydenhuollon työntekijä antoi Sputnik V -koronavirusrokotteen Moskovassa 21. lokakuuta. Venäläismatkailijoissa rokotekattavuus on noin 70 prosenttia, kun taas koko väestössä Venäjällä vain noin kolmasosa.

Matkoille lähtemisen taustasyynä nähdään rajoitukset, jotka ovat Venäjällä nyt tiukimmat pandemian alkukuukausien jälkeen. Viime viikolla julkaistiin osittaiset koronasulku­toimet.

Esimerkiksi Orange Sun Tour -yrityksen johtaja Mkhissin Rami kertoo matka­varausten lähteneen nousuun heti sulkujulkistusten jälkeen.

”Kukaan ei halua jäädä Moskovaan, kun tekemisiä rajoitetaan. Kysyntä kasvoi varmasti viisinkertaiseksi”, Rami kertoo Reutersille.

”Ihmiset lähtevät matkoille sulun myötä”, sanoo myös toiselle yritykselle työskentelevä matkailuvirkailija Polina Bondarenko Reutersille.

Hänen mukaansa noin 70 prosenttia matkailijoista on rokotettuja, mikä on huomattavasti korkeampi osuus kuin koko maan väestössä, jossa rokotettuja on noin kolmasosa.

Into näkyy myös hinnoissa: Orange Sun Tourin Ramin mukaan viikko hotellissa suosituimmassa kohdemaassa Egyptissä nousi noin 150 000 ruplaan eli noin 1 840 euroon tavallisesta 100 000 ruplasta eli noin 1 226:sta eurosta.

Venäläisten koronavirusrajoitusten kiihdyttämän matkailuinnon suosituin kohdemaa on Egypti. Kuvassa turisteja Sharm el-Sheikhin rantakohteessa Egyptissä helmikuussa 2021.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovilta kysyttiin kantaa äkilliseen matkailuintoon keskiviikkona. Peskov totesi, että lääketieteen ammattilaiset ovat ilmaisseet huolensa asiasta, ja että matkoilla voi olla epidemiologisia seurauksia.

Tiedottaja sanoi kuitenkin myös, ettei matkoille ole kieltoa, eikä sellaista ole suunnitteilla. Peskovin mukaan ihmisten vapaan liikkumisen rajoitus oli epäsuotava, viimeinen keino taudin leviämisen ehkäisyyn.

Nyt käyttöön otetaan esimerkiksi useiden työpaikkojen sulku ympäri Venäjää. Viikko palkallisia ”työskentelyvapaita päiviä” käynnistyy 30. lokakuuta.

Moskovassa rokottamattomat yli 60-vuotiaat ovat eläneet sulkutilassa jo neljä kuukautta. Kaupat ruokakauppoja ja apteekkeja lukuunottamatta ovat suljettuina huomisesta torstaista lähtien marraskuun 7. päivään saakka.

Reutersin Šeremetjevon kansainvälisellä lentokentällä haastattelemat matkailijat eivät nähneet ristiriitaa kotimaansa pahenevan koronavirus­tilanteen ja matkalle lähtemisen välillä.

”Jos emme lähtisi matkalle nyt, istuisimme kotona”, kommentoi Vladimirin alueella Moskovan itäpuolella asuva Nina.

Moskovalainen Aleksandra kertoi, että ei ole huolissaan koronavirusriskeistä, koska hotellit huolehtivat tilanteesta.

”Tämä ei ole ensimmäinen lomani tänä vuonna, vaan luultavasti viides. Ne [hotellit] pyrkivät seuraamaan ja noudattamaan sääntöjä. Sitä paitsi olen rokottautunut – se ei pelasta, mutta auttaa silti. Kaikki tulee menemään hienosti.”