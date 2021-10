Puolan nykyhallitus on systemaattisesti heikentänyt maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Euroopan unionin tuomioistuin on määrännyt Puolan maksamaan sakkoa miljoona euroa päivässä oikeusvaltio­rikkomuksista.

Sakon asettamista vaati viime kuussa Euroopan komissio. Komissio pyysi tuomioistuinta asettamaan Puolalle päivittäisen sakon siihen asti, kunnes maa peruuttaa EU:n arvostelemat muutokset oikeus­järjestelmäänsä.

Tuomioistuimen mukaan sakon asettaminen oli ”tarpeellista välttyäksemme vakavalta ja peruuttamattomalta vahingolta unionin lailliseen järjestykseen ja niihin arvoihin, joiden varaan unioni on rakennettu”.

Sakot voidaan vähentää esimerkiksi Puolan EU:lta saamista tuista.

Euroopan unionin tuomioistuin voi määrätä tämänkaltaisia taloudellisia seuraamuksia, jos maa ei noudata sen tuomioita. Tuomioistuin oli aiemmin kehottanut purkamaan vuonna 2017 perustetun korkeimman oikeuden kurinpitolautakunnan, joka on tuomioistuimen näkemyksen mukaan EU-oikeuden vastainen.

Puola on aiemmin kertonut, että kurinpitolautakunnan toiminta loppuu osana laajempaa uudistusta, mutta tämän ajankohtaa ei ole kerrottu.

HS:n äskettäin haastattelemat puolalaistuomarit kertoivat, miten kurinpitomenettely toimii. Käytännössä kurinpitotoimia on kohdistettu tuomareihin, jotka esimerkiksi ovat esittäneet kritiikkiä Puolan hallitusta ja valtaapitävää Laki ja oikeus -puoluetta kohtaan.

Haastatellut tuomarit eivät myöskään olleet vakuuttuneita, että kurinpitolautakuntaa oltaisiin purkamassa.

Laki ja oikeus -puolue on perustellut tuomareiden kurinpidon tarvetta muun muassa tarpeella juuria pois korruptiota ja parantaa oikeuskulttuuria, jossa puolueen mukaan näkyy vielä kommunistiajan perintö.

Puolan nykyhallitus on systemaattisesti heikentänyt maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta, mikä on hiertänyt Puolan ja muiden EU-maiden välejä.

Puolan perustuslakituomioistuin muun muassa linjasi kuun alussa, että osa EU-lainsäädännöstä on ristiriidassa Puolan oman perustuslain kanssa. Se on vastoin EU:n perusperiaatteita, joiden mukaan ylin linjaaja EU-oikeudellisissa kysymyksissä on EU-tuomioistuin eivätkä kansalliset tuomioistuimet.

Sakolla EU yrittää saamaan Puolan jälleen noudattamaan EU:n oikeusvaltio­periaatetta.

Euroopan parlamentin viime torstaina hyväksymässä päätös­lauselmassa linjattiin, ettei Puolan perustuslakituomioistuin ole laillisesti pätevä eikä riippumaton, eikä siksi päätösvaltainen tulkitsemaan maan perustuslakia.

Parlamentti vaatii lukuisia toimia Puolaa vastaan, muun muassa ilmoituksen tekemistä vakavasta rikkomuksesta oikeusvaltiota vastaan. Komissiolla on lukuisia muitakin keinoja, joita se voi käyttää Puolaa vastaan.