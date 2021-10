Demokraattisenaattorit Joe Manchin ja Kyrsten Sinema ovat torjuneet puoluetoveriensa ehdotukset verouudistuksista. Uutta miljardööriveroajatusta on ehtinyt kritisoimaan myös Elon Musk, johon vero kohdistuisi.

Yhdysvalloissa demokraattisenaattorit julkistivat keskiviikkona ehdotuksen miljardöörien omaisuuden arvonnousun verottamisesta. Samaan suunnitelmaan verouudistuksista kuuluu myös yrityksiin kohdistuva 15 prosentin minimivero. Verouudistuksilla olisi tarkoitus rahoittaa presidentti Joe Bidenin laajat sosiaali­poliittiset ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät uudistukset.

Molempia ehdotuksia on kuitenkin kritisoitu myös demokraattien riveistä. Lähes tasan demokraattien ja republikaanien kesken jakautuvassa senaatissa ehdotuksille tarvittaisiin koko puolueen vankka tuki.

Demokraattipuolueen sisäisten näkemys­erojen vuoksi Bidenin uudistusten rahoittaminen on heikoissa kantimissa. Neuvottelut jatkuivat keskiviikkona edelleen, mutta pikainen sopu näyttää epätodennäköiseltä.

Aiheesta raportoivat uutistoimistot AFP ja Reuters sekä The New York Times (NYT) ja The Guardian.

Ehdotuksen miljardööriverosta ja 15 prosentin minimiverosta tuottoisimmille yhdysvaltalaisille yrityksille julkisti senaatin talous­komitean puheenjohtaja, demokraatti Ron Wyden.

Miljardöörivero olisi vuosittainen tulovero, joka kohdistuisi henkilöihin, joiden varallisuuden arvo on yli miljardi dollaria eli noin 862 miljoonaa euroa tai joiden tulot ovat vuosittain yli 100 miljoonaa dollaria eli noin 86 miljoonaa euroa. Laatijoiden mukaan veroa kertyisi noin 700 henkilön varoista.

Vero kohdistuisi myymättömään, julkisesti noteerattuun varallisuuteen, kuten osakkeisiin. Nykyinen tulovero ei huomioi osakkeiden kaltaisen varallisuuden arvon­nousua ennen kuin se myydään. Suuri osa miljardöörien tuloista jää siksi verottamatta.

Demokraattisenaattori Joe Manchin ei kannata ehdotusta miljardööriverosta. Kuvassa Manchin kongressitalossa 21. elokuuta.

Demokraattisenaattori Joe Manchin torjui ehdotuksen vahvasti jo sen julkaisu­päivänä keskiviikkona.

”En pidä sen vivahteesta, siitä että maalitamme tiettyjä ihmisiä”, Manchkin sanoi toimittajille Reutersin mukaan.

Manchinin mukaan kohteena olevat ihmiset kehittävät yhteiskuntaa, luovat paljon työ­paikkoja ja antavat paljon hyväntekeväisyys­hankkeisiin.

Aiemmin demokraattien suunnitelmissa on ollut kasvattaa verotuloja tavanomaisemmin, yrityksiin ja korkeatuloisimpiin kohdistuvilla veronkorotuksilla. Nekin on torpannut demokraatti, senaattori Kyrsten Sinema. Bidenin uudistusten rahoitusvaihtoehdot käyvätkin nyt vähiin.

”Tulokokonaisuuden osalta jokainen järkevä tulonlähde näyttää tuhoutuneen”, demokraattisenaattori Bernie Sanders sanoi NYT:in mukaan.

Ehdotuksen laatijoiden mukaan miljardöörivero voisi tuoda valtiolle satoja miljardeja dollareita. Verotettavien joukkoon kuuluisivat esimerkiksi Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ja Mark Zuckerberg.

Musk kommentoi ehdotusta Twitterissä. Hän vastasi toiselle käyttäjälle, joka pelkäsi uudistuksen johtavan miljardööriveron jälkeen uusiin veronkorotuksiin, jotka kohdistuisivat aikanaan keskiluokkaisten amerikkalaisten eläkesijoituksiin.

”Juuri niin. Aikanaan he käyttävät loppuun muiden ihmisten rahat ja kääntyvät sinun puoleesi”, Musk kirjoitti.

Myöhemmin Musk lisäsi myös, että kyse on lopulta siitä, ”kumpi on parempi kohdentamaan pääomaa – yrittäjät vai hallinto”.