Yhdysvaltojen ja Venäjän diplomaattisten suhteiden heikennyttyä lähetystön toiminta on vaikeutunut. Esimerkiksi viisumeiden myöntämisessä on ollut ongelmia, kertoo nimeämätön virkamies uutistoimisto Reutersille.

Yhdysvaltojen läsnäolo sen Moskovan-lähetystössä Venäjällä uhkaa kutistua pelkäksi ”talonmiehenä” toimimiseksi, uutisoi Reuters. Asiasta kertoi uutistoimistolle Yhdysvaltojen ulkoministeriön korkea virkamies anonyymisti keskiviikkona.

Venäjän ja Yhdysvaltojen diplomaattisten suhteiden heikentyminen näkyy lähetystön toiminnassa.

Molemmat maat vetivät suurlähettiläänsä kotiin huhtikuussa, kun Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin hallinto asetti Venäjää vastaan uusia pakotteita ja karkotti kymmenen venäläisdiplomaattia Solarwinds-kyberhyökkäyksen sekä vaalisekaannusepäilyjen vuoksi.

Suurlähettiläät palasivat kesäkuussa, mutta Yhdysvaltain Moskovan-suurlähetystön muu henkilökunta on kutistunut kymmenesosaan entisestä. Vuonna 2017 henkilöstöä oli 1 200, nyt enää 120.

Yhdysvaltojen konsulaattien toiminta Vladivostokissa ja Jekaterinburgissa päättyi loppuvuodesta 2020.

Reutersin virkamieslähteen mukaan lähetystön henkilökunnalla on ollut vaikeuksia myöntää viisumeita, mikä on heikentänyt maiden kauppasuhteita. He eivät ole myöskään pystyneet korjauttamaan hissejä tai sisäänkäynnin porttia, mikä luo turvallisuusriskejä.

”Yritämme kohdata tilanteen – –. Jossain vaiheessa ensi vuotta meillä tulee vaikeuksia tehdä muuta kuin toimia talonmiehenä lähetystössä”, virkamies sanoi Reutersille.

Virkamiehen mukaan Yhdysvaltojen oli pakko irtisanoa lähes 200 paikallisesti palkattua työntekijää, kun Venäjä kielsi lähetystöä palkkaamasta muita kuin yhdysvaltalaisia. Lisäksi viisumi viisumista -järjestely on estänyt Yhdysvaltojen hallintoa lähettämästä kansalaisiaan Venäjälle.