Kiina tuomitsi 58-vuotiaan lääkärin terrorismista 20 vuoden vankeuteen – Yhdys­valloissa asuva pikku­sisko on varma, että kyse on kostosta hänelle

Uiguuriaktivisti Rushan Abbas vaatii johtajia boikotoimaan Pekingin talviolympialaisia.

Isosisko oli rauhallinen, hiljainen ja herkkä. Hän kaihtoi kiistoja ja pysytteli syrjässä.

Viisi vuotta nuorempi pikkusisko oli hänen vastakohtansa: ärhäkkä ja valmis puhumaan asioiden puolesta.

Ei ollut ihme, että juuri pikkusisko muutti Kiinan Xinjiangista Yhdysvaltoihin jo 30 vuotta sitten. Eikä se, ettei isosisko halunnut muuttaa perässä.

Sisarukset olivat yhteydessä melkein päivittäin. Sitten isosisko katosi jäljettömiin, ja se oli pikkusiskon syy.

Näin kertoo pikkusisko Rushan Abbas Helsingissä, jossa hän oli torstaina esittelemässä sisarensa etsinnästä kertovaa elokuvaa.

Isosisko Gulshan Abbasilta ei voi kysyä, sillä Kiinan ulkopuolella kukaan ei tiedä, missä hän on. Ehkä yhdessä Xinjiangin keskitys­leireistä, ehkä jossain muualla.

Vankina Gulshan Abbas kuitenkin on. Hauraaksi kuvattu 58-vuotias eläkkeellä oleva lääkäri tuomittiin 20 vuoden vankeuteen terrorismista.

Rushan Abbas on varma, että siskon tuomio oli Kiinan kosto hänelle.

Rushan Abbas on ammattiaktivisti. Hän on työskennellyt yli 30 vuotta Xinjiangin uiguurien oikeuksien edistämiseksi.

Syyskuussa 2018 Abbas osallistui Washingtonissa paneelikeskusteluun ja kertoi uusimmista tiedoista. Xinjiangiin oli perustettu keskitysleirejä, joihin oli suljettu ehkä jopa miljoona uiguuria.

Sen jälkeen Abbas ei enää kuullut sisarestaan.

Rushan Abbas on uiguurien oikeuksia puolustava aktivisti.

Jos joku olisi kyennyt helposti löytämään Kiinan hallituksen sieppaaman uiguurin, niin ehkä juuri Abbas.

Hän solmi hyvät suhteet Yhdysvaltain hallintoon ja poliitikoihin jo 1990-luvulta alkaen. Lisäksi hän on todistanut senaatin ja edustajainhuoneen istunnoissa. Myös Abbasin nykyinen aviomies Abdulhakim Idris on tunnettu uiguuriaktivisti.

Kun 2000-luvun alussa Yhdysvallat vangitsi jihadismista epäiltyjä uiguurimiehiä Guantánamon vankileirille, Roshan Abbas toimi heidän tulkkinaan ja myöhemmin avustajanaan.

Abbas sanoo, että New Yorkin terrori-iskut olivat Kiinalle onnenpotku.

”Syyskuun 11. päivänä 2001 Kiina heräsi siihen, että se onkin yhtäkkiä uhri.”

Xinjiangissa tosiaan toimi jihadistisia separatistiliikkeitä. Mutta maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen sodan varjolla Kiina saattoi aloittaa ennennäkemättömän kovan vainon kaikkia Xinjiangin muslimeita kohtaan.

Terrorismisyytteiden varjolla Kiina pidätti myös Gulshan Abbasin. Mikään ei viittaa siihen, että hän olisi koskaan ollut edes poliittisesti aktiivinen.

Pidätys toimii myös varoittavana esimerkkinä. Ulkomailla asuvat uiguurit eivät vuosiin ole uskaltaneet pitää yhteyttä Xinjiangissa oleviin sukulaisiinsa.

Ei edes Rushan Abbas. Sisarukset lopettivat suoran yhteydenpidon vuonna 2015, kun tiedot sattumanvaraisista pidätyksistä ja leirityksistä lisääntyivät.

Rushan Abbas ja hänen sisarentyttärensä alkoivat etsiä tietoja Gulshanista heti syyskuussa 2018.

Kesti lähes kaksi vuotta ennen kuin he saivat yhteyden han-kiinalaiseen mieheen, joka oli työskennellyt samassa sairaalassa kuin Gulshan Abbas.

Joulukuun 2020 lopulla he saattoivat ilmoittaa varmaksi, että Gulshan oli vangittu. Uudenvuodenaattona Yhdysvallat vaati Abbasin vapauttamista.

Kiina vastasi heti. Se vahvisti vihdoin, että Gulshan Abbas oli tuomittu 20 vuoden vankeuteen terrorismin tukemisesta.

Se myös käski Yhdysvaltain huolehtia omista asioistaan.

”[Yhdysvaltain] tulee kunnioittaa tosiasioita, lopettaa valehtelu Kiinan mustamaalaamiseksi ja lakata sekaantumasta Kiinan sisäisiin asioihin Xinjiangin varjolla”, sanoi ulkoministerin tiedottaja Wang Wenbin Radio Free Asian mukaan.

Kiina ei ole kertonut, millä perusteella Gulshania syytettiin terrorismista, mutta muodollisesti Kiinalla on siihen peruste. Maa on luokitellut Rushan Abbasin johtaman uiguurien ihmisoikeusjärjestön terroristiorganisaatioksi.

Rushan Abbas vieraili Helsingissä torstaina.

Abbasin elokuva In Search of My Sister valmistui kesällä. Yhdysvaltain suurlähetystö järjesti siitä torstaina esityksen Helsingissä. Kutsuvieraina oli toimittajia ja Suomessa asuvia uiguureita.

Abbas on kiertänyt maailmaa elokuvaansa esitellen. Helsingistä hän lensi Texasiin, jossa hänen oli määrä esittää elokuvansa Houstonin holokaustimuseossa.

Juutalaisten kansanmurhan eli holokaustin muistojärjestöt tekevät nyt paljon yhteistyötä uiguurijärjestöjen kanssa.

Myös Abbas käyttää usein vertauksia natsi-Saksaan.

”Xinjiangin suhteen saattaa jo olla liian myöhäistä. Mutta Kiinan suhteen ei saisi olla hiljaa.”

Abbas sanoo, että länsivaltojen poliitikkojen pitäisi boikotoida Pekingin talviolympialaisia.

”Se on vähimmäisvaatimus.”

Pekingin kesäolympialaiset vuonna 2008 olivat Abbasin mukaan Kiinalle koe, joka onnistui. Kiina pääsi kuin koira veräjästä, ja maailman johtajat hymyilivät. Sen jälkeen Kiina on vain koventanut otteitaan.

”Arvostan Suomea, kun se yrittää pysytellä puolueettomana. Mutta nyt ei ole aika olla puolueeton.”

Abbas on vuosikymmeniä asiastaan puhunut aktivisti, joka toistaa sanomansa tehokkaasti ja heittää vuosiluvut ulkomuistista.

Silti viimeinen kysymys yllättää ja nostaa kyyneleet hänen silmiinsä.

Mitä kaipaat Xinjiangista?

”Ihmisiä. Kansaani. Ihanaa kieltäni. Retkiä maaseudulle. Sitä, että voisin käydä vanhempieni haudalla.”