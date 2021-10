Tutkinta koskee erityisesti adoptioita Kiinasta ja Chilestä. Ruotsalaislehti Dagens Nyheter on kertonut useasti vakavista väärinkäytös­epäilyistä adoptioissa.

Ruotsi käynnistää tutkinnan kansainvälisistä adoptioista, hallitus ilmoitti keskiviikkona. Päätöksen taustalla ovat epäilyt systemaattisista väärinkäytöksistä adoptioprosessissa.

Tutkinnassa selvitetään, miten kansainvälinen adoptiotoiminta on toiminut 1950-luvulta tähän päivään asti. Tutkinta koskee erityisesti adoptioita Kiinasta ja Chilestä, sosiaaliministeri Lena Hallengren sanoi tiedotustilaisuudessa, mutta tutkintaa ei rajoiteta vain tiettyihin maihin.

Hallengrenin mukaan tutkinta aloitetaan sekä niissä maissa, joista useimmat adoptiot Ruotsiin tapahtuvat, että niissä maissa, joihin liittyy vahvoja epäilyksiä väärinkäytöksistä.

Esimerkiksi ruotsalaislehti Dagens Nyheter (DN) on useasti kertonut vakavista väärinkäytöksistä kansainvälisissä adoptioissa Chileen, Kolumbiaan, Kiinaan ja Etelä-Koreaan liittyen. Lehti on myös paljastanut, että jo vuonna 1997 silloinen hallitus sai varoituksia lapsikaupasta useissa suurissa adoptiomaissa, mutta tutkintaa ei silloin aloitettu.

DN:n mukaan lapsia on riistetty köyhiltä vanhemmilta, ja tämän jälkeen heitä on adoptoitu Ruotsiin siinä uskossa, että lapset olivat orpoja tai hylättyjä. Lasten identiteettejä on heikennetty, jotta heistä tulisi sopivampia adoptoitaviksi, DN on kertonut.

Myös HS on kertonut lapsikaupasta Kiinassa.

Tilastojen mukaan useimmat adoptiolapset tulevat Ruotsiin Etelä-Koreasta, Intiasta, Kolumbiasta, Kiinasta ja Sri Lankasta. 1900-luvun puolivälistä alkaen noin 60 000 lasta on tullut maahan kansainvälisen adoption kautta. DN:n mukaan tämä tarkoittaa, että Ruotsi on adoptoinut maailman eniten lapsia asukaslukuun suhteutettuna.

”Kansainvälisen adoption lähtökohtana on lapsen etu ja oikeudet. Valtion täytyy taata, että jokainen adoptio tapahtuu laillisesti ja eettisellä tavalla ja että lapsen etu ja oikeusturva turvataan jokaisessa adoptioprosessin vaiheessa”, Hallengren toteaa tiedotteessa.

Tutkinnan tavoitteena on selvittää systemaattisia adoptiotoiminnan mahdollisia väärinkäytöksiä ja sitä, millainen vastuu adoptiota järjestävillä toimijoilla on ollut väärinkäytöstapauksissa sekä adoptiomaassa että Ruotsissa, hallituksen tiedotteessa todetaan.

Tutkinnan on määrä valmistua marraskuuhun 2023 mennessä.

