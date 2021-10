Tulivuori alkoi purkautua 19. syyskuuta, eikä loppua ole näkyvissä.

Cumbre Viejan tulivuori lähetti keskiviikkona liikkeelle hehkuvan kiven, jonka pyöriminen alas rinnettä taltioitui videolle. Videon voi katsoa yltä.

La Palmalla Espanjan Kanariansaarilla sijaitseva tulivuori alkoi purkautua 19. syyskuuta. Purkauksen päättymisen ajankohtaa ei tiedetä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Toistaiseksi laavan alle on jäänyt noin 900 hehtaarin verran maata. Arviolta 2 000 rakennusta on tuhoutunut. Purkaus on vahingoittanut muun muassa banaaniviljelmiä. Yli 7 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on sanonut Espanjan pyrkivän nopeuttamaan tukia tulivuorenpurkauksen takia pulaan joutuneille maatalous- ja kalastusyrityksille.