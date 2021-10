IPI ilmaisi olevansa vakavasti huolestunut syyttäjän ratkaisusta nostaa syytteet toimittajia vastaan. IPI:n pääjohtaja kertoi IPI:n näkevän uutisen ”hälyttävänä”.

Kansainvälinen lehdistöinstituutti (International Press Institute, lyhennettynä IPI) kritisoi voimakkaasti syyttäjän päätöstä nostaa syytteitä kolmea Helsingin Sanomien toimittajaa vastaan.

Syyttäjä tiedotti perjantaina nostavan syytteet toimittajia vastaan turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Rikoksesta epäiltiin myös Helsingin Sanomien vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä sekä toimitus­päällikkö Esa Mäkistä, mutta heitä vastaan syyttäjä ei nostanut syytteitä.

IPI ilmaisi perjantaina julkaisemassa tiedotteessaan olevansa vakavasti huolestunut syyttäjän ratkaisusta nostaa syytteet toimittajia vastaan. IPI:n pääjohtaja Barbara Trionfi kertoi tiedotteessa IPI:n näkevän uutisen ”hälyttävänä”.

”Päätös [nostaa syytteet] uhkaa vakavasti suomalaisten toimittajien mahdollisuuksia työskennellä vapaasti. On järjetöntä ja mahdotonta hyväksyä, että Suomen kaltaisessa eurooppalaisessa demokratiassa työskenteleviä toimittajia uhkaa vankeus siitä, että he tekevät työtään ja kirjoittavat yleistä etua kiinnostavasta aiheesta”, Trionfi sanoo tiedotteessa.

Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta rangaistus on neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta. Helsingin Sanomat kertoi talvella 2017 Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta sekä laajemmin sotilas­tiedustelusta ja maanpuolustuksesta. HS perusteli tuolloin jutun julkaisemista kansalaisten oikeudella ymmärtää jutun käsittelemiä asioita tilanteessa, jossa oltiin säätämässä kansalaisten perusoikeuksiin voimakkaasti liittyviä tiedustelulakeja. Tämä edellytti perustuslain muutosta, joka yleensä vaatii kahden eduskunnan hyväksynnän, mutta tässä tapauksessa edettiin nopeutetussa järjestyksessä.

Itse oikeusprosessi on tähän mennessä kestänyt neljä vuotta.

”Tutkinta itsessään – joka on kestänyt jo neljä vuotta – on jo heittänyt varjon kansallisesta turvallisuudesta raportoivan suomalais­journalismin ylle. Nämä syytteet vain pahentavat tilannetta ja vaarantavat yleisön oikeuden saada tietoa asioista, joilla on valtavasti yhteiskunnallista vaikutusta”, Trionfi jatkaa.

IPI vaatii syyttäjää luopumaan kaikista syytteistä Helsingin Sanomien toimittajia vastaan tapauksessa.

IPI:n johtokunnan puheenjohtaja Khadija Patel nostaa tiedotteessa esiin Suomen aseman lehdistönvapauden mallimaana.

”Tapaus heikentää Suomen mainetta lehdistönvapauden kansainvälisenä turvasatamana. Aikoina, joina hallinnot ympäri maailmaa vaikeuttavat itsenäisen median toimintaa, on häiritsevää ja lamauttavaa nähdä Suomen kaltaisen maan ottavan askeleita kohti toimittajien rankaisemista työn takia”, Patel sanoo tiedotteessa.

Patelin mukaan tämänkaltaiset tapaukset heikentävät Suomen ja muiden demokraattistin maiden mahdollisuuksia puolustaa lehdistönvapautta globaalisti. Viestipalvelu Twitterissä IPI kutsui syytteitä ”hyökkäykseksi lehdistönvapautta vastaan” jakaessaan tiedotettaan.

IPI on järjestö, jonka tärkein työ on puolustaa ja suojella lehdistön sanan- ja ilmaisun­vapautta ja edistää lehdistön ja toimittajien työtä.

IPI:llä on jäseniä yli sadassa maassa. Sen toimipaikka on Itävallan Wienissä. IPI:llä on neuvoa antava asema suhteessa YK:hon, Unescoon ja Euroopan neuvostoon. Kaius Niemi toimii neuvonantajana (special adviser) IPI:n johtokunnassa.

Oikaisu 29.10.2021 kello 17.12: Toisin kuin otsikossa ja tekstissä ensin kirjoitettiin, IPI vaatii syyttäjää luopumaan syytteistä, ei hylkäämään.

