Presidentti Sauli Niinistö HS:n toimittajien saamista syytteistä: Meillä on rikoslaki, jota sen säätänyt eduskunta on tarkoittanut noudatettavaksi

Niinistö sanoi, ettei hänellä ollut tiedossa vielä kaikkia yksityiskohtia, jotka johtivat syytteisiin.

Presidentti Sauli Niinistö on kommentoinut Helsingin Sanomien toimittajia vastaan perjantaina nostettuja syytteitä Moskovan-vierailunsa yhteydessä. Niinistö totesi ensiksi, ettei hänen tiedossaan ole kaikkia yksityiskohtia, joiden vuoksi vuonna 2017 julkaistuun artikkeliin liittyvät syytteet on nostettu.

”Toiseksi, meillä on olemassa rikoslaki, jolla sen säätänyt eduskunta on varmasti tarkoittanut ihan täyttä totta eli myöskin sitä noudatettavaksi. Eikä tämä ole suinkaan ainoa kerta, kun jostain mitä joku sanoo tai kirjoittaa, on nostettu syytteitä”, Niinistö totesi tiedotustilaisuudessaan. Tilaisuus järjestettiin hänen ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen jälkeen.

Niinistö reagoi tiedotustilaisuudessa HS:n esittämään kysymykseen siitä, mitä syytteet saattavat tehdä vapaalle tiedonvälitykselle Suomessa.

”Jos olemme sitä mieltä, että aina kun sananvapautta käytetään, niin siitä seuraamusten koituminen on sananvapauden rajoittamista, niin silloin meillä on aika monta pykälää rikoslaissa, jotka pitää ensin kumota”, Niinistö sanoi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä nosti syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä kolmea Helsingin Sanomien työntekijää vastaan. Kahden rikoksesta epäillyn osalta apulaisvaltakunnansyyttäjä teki päätökset syyttämättä jättämisestä.

Syyttämättä­jättämispäätökset koskivat vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä ja toimituspäällikkö Esa Mäkistä. Syytteitä nostettiin kahta toimittajaa ja yhtä vt. esihenkilönä toiminutta vastaan.

Syytteet liittyvät HS:n vuonna 2017 ilmestyneeseen artikkeliin, joka käsitteli Puolustusvoimien Viestikoekeskusta sekä laajemmin sotilastiedustelua ja maanpuolustusta. Puolustusvoimat teki poliisille tutkintapyynnön kirjoituksen julkaisemisen jälkeen.