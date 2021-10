Pariskunta tuomittiin Venäjällä vankeuteen Instagram-kuvasta, jossa he olivat harjoittavinaan suu­seksiä Pyhän Vasilin katedraalin edustalla

Mies ja nainen saivat kumpikin kymmenen kuukauden vankeusrangaistuksen uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta.

Moskovalainen oikeusistuin tuomitsi nuoren miehen ja naisen vankeuteen sosiaalisessa mediassa julkaistun kuvan takia, kertoivat useat venäläiset ja kansainväliset uutislähteet perjantaina. Kummankin rangaistus on kymmenen kuukautta.

Kuvassa Anastasia Tšistova on kyykistynyt poikaystävänsä Ruslan Bobijevin eteen ikään kuin harjoittamaan suuseksiä. Tšistova on selin kameraan, ja hänellä on takki, jonka selkämyksessä lukee ”Poliisi”.

Taustalla kuvassa häämöttää Moskovan Pyhän Vasilin katedraali, joka sijaitsee Punaisen torin laidalla ja on Venäjän tunnetuimpia maamerkkejä. Rangaistukset tulivat ”uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta”.

Pyhän Vasilin katedraalin Punaisen torin laidalla Moskovassa.

Kuva otettiin syyskuun lopussa, ja Bobijev julkaisi sen Instagramissa ja Tiktokissa, kertoo uutissivusto Meduza. Julkaisua seurasi myrsky sosiaalisessa mediassa, koska monet pitivät kuvaa säädyttömänä ja loukkaavana.

Ruslan Bobijev julkaisi tuoreeltaan anteeksipyyntöjä eri kanavissa. Bobijev on Tadžikistanin kansalainen, ja häntä odottanee vankeusrangaistuksen lisäksi karkotus Venäjältä. Tšistova on venäläinen.

Alun perin Bobijev ja Tšistova tuomittiin kymmeneksi päiväksi vankeuteen virkavallan vastustamisesta, kertoo Radio Free Europe. Myöhemmin heille luettiin kuitenkin syyte uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta.