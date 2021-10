Ympäristöaktivistit häiritsevät liikennettä viidellä Ruotsin lentokentällä – Tukholmassa Bromman kenttä on suljettu

Ympäristöaktivistit tunkeutuivat kiitoradoille usealla eri lentokentällä sunnuntaina. Ruotsin Extinction Rebellion eli Elokapina ilmoitti, että Malmössä asialla ovat heidän aktivistinsa.

Ympäristöaktivistit ovat häirinneet lentoliikennettä ainakin viidellä ruotsalaisella lentokentällä, kertovat muun muassa Ruotsin yleisradio SVT sekä Aftonbladet-lehti.

Poliisi on ottanut kiinni yhteensä ainakin viisi aktivistia, SVT kertoo. Aktivistit ovat pyrkineet pysäyttämään lentoja.

Kyseessä ovat Tukholman lentokentät Arlanda ja Bromma sekä Malmön, Halmstadin ja Vaxjön lentokentät.

”Viimeisin tieto on se, että Bromman lentokenttä on suljettu ja liikenne ohjataan Arlandaan”, kertoi lentokenttäyhtiö Swedavian tiedottaja Robert Pletzin Aftonbladetille. ”Neljä lentoa on ohjattu Arlandaan.”

Tukholman poliisin tiedottaja Per Fahlström kertoo SVT:lle, että Arlandassa kaksi henkilöä on noussut Arlandassa lentokoneeseen, jonka lähdön ovat yrittäneet estää.

Vaxjössä kaksi henkilöä on poliisin mukaan liimannut itsensä kiinni kiitorataan estäen sen käytön. Vaxjön lentokenttä on tällä hetkellä suljettu lentoliikenteeltä.

Ainakin Malmön lentokentällä asialla on ollut Ruotsin Extinction Rebellion eli sikäläinen Elokapina. Ryhmä julkaisi lehdistötiedotteen, jossa se ilmoitti aktivistiensa toimivan Malmön lentokentällä.

SVT:n tietojen mukaan paikallisen Elokapinan aktivistit ovat myös Bromman kentälle tunkeutumisen takana.