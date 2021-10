Hiljattain pääministeriksi noussut Fumio Kishida kertoi toteuttavansa elvytys­lupauksensa pikaisesti.

Japanin hallitseva koalitio jatkaa vallankahvassa, vaikka ottikin hieman siipeensä sunnuntain parlamenttivaaleissa. Ennusteet kertoivat äänestyksen päätyttyä, että Japania pitkään hallinneen konservatiivisen liberaalidemokraattien (LDP) sekä Komeito-puolueen koalitio säilyttää parlamentin alahuoneessa enemmistön.

Yleisradioyhtiö NHK laski, että LDP ja koalitiokumppani saavat 239–288 alahuoneen yhteensä 465 paikasta. TV Asahi -kanava taas ennusti koalition saavan 280 paikkaa. Tällä hetkellä koalitiolla on alahuoneessa 305 paikkaa.

”Jos hallitseva koalitio saa enemmistön, hallitus on saanut luottamuksen. Se on iso asia”, pääministeri Fumio Kishida sanoi tv-puheessa.

Kishida, 64, nousi liberaalidemokraattien johtajaksi ja pääministeriksi vasta syyskuussa, kun Yoshihide Suga erosi tehtävästä. Kishida on pyrkinyt saamaan pandemiasta väsyneet japanilaiset puolelleen kulutuslupauksin. Hän on lupaillut kymmenien miljardien jenien elvytyspakettia.

”Kun vaalien tulokset ovat selvillä, haluaisin alkaa valmistella taloudellisia toimenpiteitä niin pian kuin mahdollista”, Kishida totesi.

Koronan tartunta-aalto työnsi Tokion olympialaiset suljettujen ovien taakse, mutta sen jälkeen pandemia on Japanissa laantunut ja useimmat rajoitukset on poistettu. Parantunut koronatilanne on voinut vähentää äänestäjien turhautumista.

Valtapuolueelle toi kuitenkin haasteita opposition tehostunut yhteistyö. Viime vuosikymmeninä äänet LDP:tä vastaan ​​ovat jakautuneet useiden oppositiopuolueiden kesken, mutta tällä kertaa viisi kilpailevaa puoluetta lisäsi yhteistyötään.

Kishidalla on myös ollut vaikeuksia innostaa äänestäjiä, eikä hänen asemansa omassa puolueessakaan ole vuorenvarma.

”Tämä on Kishidalle tappio, koska hänen puolueensa menettää paikkoja. Hän kuitenkin varmisti pääministerin paikan toistaiseksi. Hän vältti pahimman vaihtoehdon, mutta voi menettää vaikutusvaltaansa”, sanoi politiikan professori Shinichi Nishikawa Meiji-yliopistosta.

Suuri testi Kishidalle ja liberaalidemokraateille ovatkin ensi kesän parlamentin ylähuoneen vaalit.