WSJ: Afganistanin Isis on rekrytoinut puolelleen Yhdys­valtojen kouluttamia sotilaita

Taleban näkee aiemmin Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tehneet sotilaat vastustajinaan.

Afganistanin Isis on onnistunut rekrytoimaan riveihinsä useita Yhdysvaltojen kouluttamien erikois- ja tiedustelu­joukkojen jäseniä, kertoo The Wall Street Journal.

Lehden mukaan Isis-järjestön Afganistanin haara eli Isis-K onnistuu rekrytoinneissa, koska se on ainoa uskottava vastavoima Talebanin joukoille maan sisällä. Taleban näkee aiemmin Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tehneet sotilaat vastustajinaan.

”Joillakin alueilla Isisistä on tullut hyvin houkutteleva niille, jotka on jätetty jälkeen. Tällä hetkellä Isis on ainoa sotilaallinen ryhmä Talebanin joukkojen lisäksi”, sanoi WSJ:n haastattelema Rahmatullah Nabil, joka toimi aiemmin Afganistanin tiedustelu­joukkojen johdossa.

Isisin riveihin siirtyneiden sotilaiden joukko ei ole suuri, mutta heidän pelätään tuovan äärijärjestölle tärkeää osaamista sotataidossa ja tiedustelu­toiminnassa.

Suuri osa Afganistanin kaatuneen hallinnolle työskennelleistä poliiseista ja sotilaista on vallan­vaihtumisen jälkeen ollut työttömänä. Moni myös pelkää Talebanin kostoa, vaikka uusi hallinto on luvannut, ettei se uhkaa entisen hallinnon puolella työskennelleitä.

Talebanilta suojelemisen lisäksi Isis pystyy The Wall Street Journalin mukaan maksamaan puolelleen siirtyville sotilaille palkkaa.