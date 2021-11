Samaan aikaan satojatuhansia etiopialaisia uhkaa nälänhätä, YK varoittaa.

Kaksi erillistä kapinallisryhmää ilmoitti sunnuntaina vallanneensa kaupunkeja Etiopian pohjoisosissa. Samaan aikaan pääministeri Abiy Ahmed kehotti ihmisiä tarttumaan aseisiin ja puolustautumaan kaikin keinoin kapinallisia vastaan.

Laajeneva konflikti uhkaa ajaa väkiluvultaan Afrikan toiseksi suurimman maan sekasortoon. 115 miljoonan asukkaan Etiopiaa on pidetty yhtenä lännen tärkeimmistä liittolaisista Afrikassa, mutta vuoden jatkunut sisällissota on pannut suhteet koetukselle.

Pääministeri Abiy kehotti sunnuntaina Facebookissa julkaisemassaan viestissä kaikkia kansalaisia liittymään taisteluun Tigrayn kansan vapautusrintaman (TPLF) joukkoja vastaan. Puolue hallitsee Etiopian pohjoisosissa sijaitsevan Tigrayn aluetta.

Abiy kehotti viestissään kansalaisia tarttumaan ”mihin tahansa aseeseen ja keinoon, jotta puolustautuisimme, torjuisimme ja hautaisimme terroristi-TPLF:n”, uutistoimisto Reuters kertoi.

Abiy sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2019, koska hän solmi rauhan Eritrean kanssa.

TPLF on ilmoittanut vallanneensa strategisesti tärkeät Dessien ja Kombolchan kaupungit pääkaupungista Addis Abebasta pohjoiseen. Kaupungit sijaitsevat valtatien varrella, ja niiden kautta kulkee yksi reitti pääkaupungista Djiboutiin ja merenrannalle. Etiopialla ei ole omia satamia.

Etiopian hallitus kiistää kaupunkien valtaukset.

Samaan aikaan toinen Etiopian keskusvaltaa vastaan taisteleva kapinallisryhmä, Oromon vapautusarmeija (OLA), ilmoitti vallanneensa Kemisen kaupungin noin 325 kilometrin päässä Addis Abebesta. OLA on liittoutunut TPLF:n kanssa.

Sota syttyi vuosi sitten, kun Etiopian armeija iski kapinoivia TPLF:n joukkoja vastaan Tigrayn alueella. Tigrayta hallitseva TPLF-puolue hallitsi Etiopiaa pitkään ennen kuin Abiy nousi valtaan vuonna 2018.

Abiya pidettiin uudistajana, joka vapautti Etiopian yhteiskuntaa, mutta sisällissota on tahrinut hänen maineensa.

Sodassa, johon myös Eritrea on sekaantunut, Etiopian hallituksen liittolaisena on kuollut tuhansia ihmisiä ja yli kaksi miljoonaa on joutunut pakenemaan kodeistaan.

YK:n mukaan ainakin 400 000 ihmistä on nälänhädän partaalla, mutta avustusjärjestöt eivät pääse kunnolla tuomaan apua taistelualueelle.

Viime viikolla Suomen lähetysseura ilmoitti lopettavansa hankkeet Pohjois-Etiopiassa taistelujen vuoksi.

”Hankkeet Lalibelassa ja Woldiyassa ovat jäissä, koska alueella on taisteluita eivätkä yhteydet enää toimi. Dessieen ja Kombolchaan saamme vielä yhteyden, mutta liikkumista on rajoitettu. Suurin osa naisista ja lapsista on jo paennut näistä kaupungeista”, Lähetysseuran itäisen ja eteläisen Afrikan aluejohtaja Teressa Juhaninmäki kertoi torstaina tiedotteessa.

Suomalaisilla on taistelualueilla muun muassa yli 200 kummilasta järjestön kummilapsiohjelman kautta.

Pääministeri Abiy oletti vuosi sitten, että taistelut TPLF:ää vastaan loppuisivat viikoissa, mutta kapinallispuolueen joukot ovat sittemmin vallanneet yhä laajempia alueita Pohjois-Etiopiassa. Yhteydet Tigrayn alueelle ovat poikki, ja vain pieni osa tarvittavasta humanitaarisesta avusta menee perille.

Yhdysvallat kehotti sodan kaikkia osapuolia laskemaan aseet välittömästi.

”Jatkuneet taistelut pitkittävät Pohjois-Etiopian vakavaa humanitaarista kriisiä. Kaikkien osapuolten täytyy lopettaa sotilasoperaatiot ja aloittaa tulitaukoneuvottelut ehdoitta”, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi Reutersin mukaan maanantaiaamuna.