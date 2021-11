Tarkoin suunnitellut pankkiryöstöt ovat lisääntyneet Brasiliassa viime aikoina.

Brasilian poliisi tappoi sunnuntaina 25 epäiltyä, joiden väitetään kuuluneen pankkiryöstäjien koplaan. Laaja poliisioperaatio toteutettiin Minas Geraisin osavaltiossa, uutistoimisto AFP kertoo.

”25 rikollista on kuollut, ei haavoittuneita”, liittovaltion poliisilähde sanoi AFP:lle.

Operaatioon osallistui 50 poliisia, ja mukana oli myös sotilaspoliiseja. Tapahtumapaikka oli Varginhan kaupunki.

Poliisi ratsasi kaksi maatilaa, joissa rikollisjärjestön jäsenet valmistautuivat pankkiryöstöihin, lähde kertoi AFP:lle.

Ensimmäisellä maatilalla tapettiin 18 epäiltyä ja toisella seitsemän. Poliisit säilyivät iskuissa vahingoittumattomina, AFP kertoo.

Epäiltyjen henkilöyttä ei ole paljastettu.

”Se oli ehkä suurin operaatiomme tämän tyyppistä rikollisuutta vastaan maassamme. Monet epäillyt olivat menossa ryöstämään pankkeja, ja tiedustelumme yllätti heidät”, kapteeni Layla Brunnela Brasilian sotilaspoliisista sanoi AFP:lle.

Poliisin erikoisjoukkojen komentaja Rodolfo Morotti Fernandes sanoi AFP:lle, että epäillyt olivat avanneet tulen, minkä jälkeen virkavallan piti ”vastata laittomaan hyökkäykseen”.

Poliisi kertoo takavarikoineensa suuren määrän aseita sekä varastettuja ajoneuvoja.

Brasiliassa on viime aikoina nähty useita aseellisia pankkiryöstöjä. Ryöstöjä on tapahtunut on keskikokoisissa kaupungeissa. Ne ovat vaikuttaneet hyvin tarkasti suunnitelluilta.

Elokuussa Aracatubassa tehtiin ryöstö, jossa käytettiin miehittämättömiä lennokkeja, räjähteitä ja panttivankeja ihmiskilpinä. Kolme ihmistä kuoli hyökkäyksessä.

Morotti Fernandes piti mahdollisena, että sunnuntaina ratsian kohteena ollut jengi toteutti Aracatuban pankkiryöstön.