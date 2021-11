Ruotsin sosiaalidemokraattien uuden puheenjohtajan Magdalena Anderssonin ensimmäinen linjapuhe oli kuin rakkauskirje sosiaalidemokratialle.

Tukholma

Ruotsilla ja maailmalla on monia suuria ongelmia, mutta ne ratkeavat sosiaali­demokratialla.

Näin voi tiivistää Ruotsin sosiaalidemokraattien uuden puheenjohtajan Magdalena Anderssonin linjapuheen viestin.

Andersson piti noin 50-minuuttisen linjapuheen perjantaina puoluekokouksessa Göteborgissa. Puheen jälkeen puoluetovereista koostunut yleisö osoitti Anderssonille seisaaltaan suosiota useiden minuuttien ajan.

Puheessaan Andersson kommentoi muun muassa jengirikollisuutta, segregaatiota, ilmastonmuutosta, tasa-arvoa ja ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta.

Aluksi Andersson kertoi tarinan 1990-luvulta, jolloin hän tapasi Wall Streetin pankkiireita valtioneuvoston valmistelukanslian poliittisena asiantuntijana.

Ruotsi joutui laman takia tekemään isoja budjettileikkauksia, ja Andersson oli pyytämässä pankkiireilta lainaa.

Anderssonin mukaan ”Wall Streetin virnuilevat pankkiirit” povasivat hänelle ruotsalaisen mallin kuolemaa.

Sitten Andersson leikkasi puheessaan finanssikriisiin vuosina 2007–2009 ja totesi, että tuolloin ymmärrettiin, että sääntelemätön markkinatalous ei ole ratkaisu, vaan ongelma. Finanssikriisin myötä pankit kääntyivät poliitikkojen puoleen ja pyysivät yhteiskunnan apua.

”Wall Streetillä ei enää virnuilla”, Andersson sanoi.

Politiikassa puhaltavat nyt tuulet, jotka nostavat sosiaalidemokraattisia puolueita, Andersson sanoi ja korosti, että vahva yhteiskunta on keino ratkaista Ruotsin ongelmat.

”Me otamme kontrollin takaisin”, hän kiteytti puheessaan.

Hän kysyi, miten voi olla mahdollista, että yhdessä maailman rikkaimmista ja tasa-arvoisimmista maista syntyvä lapsi saattaa murhata toisen ihmisen jo ennen kuin ehtii täyttää 18 vuotta.

Jengirikollisuuden taustalla on Anderssonin mukaan segregaation ongelmia, joita aiemmat poliittiset päätökset ja puutteellinen integraatio ovat pahentaneet.

Sosiaalidemokraatit ovat olleet hallitusvallassa seitsemän vuotta, ja Anderssonin mukaan paljon on jo tehty: uusia rangaistuksia on luotu ja vanhoja kovennettu, ja poliisien määrää on lisätty.

Jengiväkivalta on kuitenkin yhä vakava ongelma, jonka korjaamisessa kestää pitkään.

Ratkaisuksi Andersson esittää yhteiskunnan roolin vahvistamista entisestään. Kun yhteiskunta ei ole ollut riittävän vahva, rikollisjengit ovat luoneet omat sääntönsä ja omat oikeusjärjestelmänsä.

”He seisovat avoimesti koulujen ulkopuolella ja rekrytoivat lapsiamme rikolliseen elämäntyyliin, jossa räjähdykset ja ampumiset ovat arkipäivää”, Andersson kuvasi.

Anderssonin mukaan jengirikollisuutta ei voi erottaa muusta yhteiskunnasta, vaan se on ”häpeällisen hyvin integroitunut talouteemme”.

”Sitä voi miettiä jokainen, joka korjaa taloaan tai lakkauttaa kynsiään sopimattoman halvoilla hinnoilla ja jokainen, joka tilaa huumeita kotiinkuljetuksella tai ostaa seksiä.”

Anderssonin mukaan myös Ruotsiin muuttavilta on odotettava enemmän. ”Asetamme selkeitä vaatimuksia, mutta tarjoamme myös mahdollisuuksia”, hän kiteytti.

Työ on kaiken perusta, Andersson sanoi. Nuorten on mentävä kouluun, vanhempien on opeteltava ruotsin kieli ja mentävä töihin tai kouluttauduttava ammattiin.

”Ei tarvitse olla rakettitieteilijä ymmärtääkseen tämän, vaan riittää, että on sosiaalidemokraatti”, Andersson sanoi ja irrotti naurut kongressiyleisöstä.

Andersson sanoi, että puolueen tavoitteena on saada sosiaalitukiin vastikkeellisuutta. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tukien saajalle on tarjottava vähintään muutamaksi tunniksi töitä joka viikko, minkä lisäksi hänen on opeteltava kieltä.

”Näin Ruotsi toimii. Täällä kaikki saavat olla mukana ja osallistua”, Andersson sanoi.

Poliittisille kilpailijoille Andersson antoi myös piikkejä.

Ruotsidemokraatteja Andersson kutsui oikeistonationalistiseksi puolueeksi, jonka juuret ovat natsismissa. Kovin kilpakumppani maltillinen kokoomus sai kritiikkiä ruotsi­demokraattien kanssa suunnitellusta yhteistyöstä.

Ilmastonmuutoksesta Andersson puhui useaan otteeseen. Hänen mukaansa Ruotsista pitää rakentaa ”vihreä kansankoti”, joka voi näyttää muulle maailmalle, että vihreät panostukset tuovat kasvua ja työpaikkoja. Hän nosti esille Pohjois-Ruotsin, jossa investoidaan vihreisiin hankkeisiin nyt 7 miljardin euron edestä.

Puheensa aikana Andersson liikuttui kertoessaan isästään, joka sairastui Alzheimerin tautiin. Hän kertoi, kuinka arvostettu opettaja alkoi unohdella asioita eikä enää pystynyt tilaamaan ravintolassa ruokaa. Andersson ylisti hoitoa, jonka hänen isänsä sai ja julisti, että Ruotsin hyvinvointiyhteiskunnan ja hoidon on oltava korkealla tasolla koko maassa.