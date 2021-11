Puolue äänesti Anderssonin puheenjohtajaksi puolueen kokouksessa Göteborgissa torstaina kello 17 jälkeen Suomen aikaa.

Göteborg

Ruotsin valtiovarainministeri Magdalena Andersson on valittu sosiaalidemokraattisen puolueen uudeksi puheenjohtajaksi.

Puolue äänesti Anderssonin puheenjohtajaksi puolueen kokouksessa Göteborgissa torstaina kello 17 jälkeen Suomen aikaa.

Puoluetta lähes kymmenen vuotta johtanut pääministeri Stefan Löfven siirtyy sivuun puolueen johdosta ja myöhemmin myös pääministerin paikalta.

Puheenjohtajavaalin tulos oli ennalta tiedossa, sillä Andersson oli puolueen jokaisen piirin ehdotus uudeksi puheenjohtajaksi.

Andersson on todennäköinen valinta myös Ruotsin seuraavaksi pääministeriksi, mutta hänen pitää ensin saada valtiopäivien luottamus.

Magdalena Andersson on toiminut Löfvenin hallituksissa valtiovarainministerinä vuodesta 2014. Hän on valmistunut Tukholman kauppakorkeakoulusta ekonomiksi. Urallaan hän on myös työskennellyt muun muassa Ruotsin verohallinnossa johtotehtävissä.