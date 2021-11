Chileläiset äänestävät marraskuussa ensimmäisissä presidentinvaalissa sitten kahden vuoden takaisten suurmielenosoitusten. Kansan tyytymättömyys vallitsevaan johtoon näkyy polarisaation syvenemisessä.

Chilen presidentinvaalien lähestyessä mielipidemittausten kärkeen on noussut yllättävä henkilö: äärioikeiston José Antonio Kast. ”Chilen Bolsonaroksi” kutsuttu Kast on äärikonservatiivi ja populisti, joka lupaa kovia otteita maahanmuuttoa ja kommunismia vastaan.

Kast on tunnettu provosoivista ulostuloistaan.

”Jos Pinochet olisi elossa hän äänestäisi minua”, Kast sanoi ennen vuoden 2017 presidentinvaaleja. Augusto Pinochet oli Chileä vuodet 1973–1990 hallinnut sotilasdiktaattori.

Vuonna 2017 Kastin äänisaalis jäi presidentinvaaleissa alle kahdeksaan prosenttiin. Tänä vuonna voi kuitenkin käydä toisin.

Vielä alkusyksystä Kastin kannatus pysytteli matalalla, mutta viimeisimmissä mittauksissa hän on ohittanut jopa vaalien ennakkosuosikin, vasemmistokoalition Gabriel Boricin.

Sunnuntaina julkaistussa Pulso Ciudadano -selvityksessä Kant johti presidenttikilpaa 26,5 prosentin äänisaaliilla. Seuraavana tuli Gabriel Boric 25 prosentilla äänistä, muiden jäädessä kauas taakse.

Jos yksikään ehdokas ei saa yli puolia äänistä, järjestetään Chilessä joulukuussa presidentinvaalien toinen kierros. Tuoreiden mittaisten perusteella vasemmiston Boric voittaisi Kastin toisella kierroksella. Kaikki on kuitenkin mahdollista, sillä Kastin suosio on viime viikkoina ollut jyrkässä nousussa.

Kastin ja Boricin menestyminen on osoitus poliittisen polarisaation syvenemisestä Chilessä. Marraskuun presidentinvaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun maassa puhkesi suuria mielenosoituksia kaksi vuotta sitten.

Lokakuussa 2019 chileläisten mitta tuli täyteen, kun metrolippujen hintoja päätettiin korottaa pääkaupungissa Santiagossa jo toistamiseen saman vuoden aikana. Mielenosoitukset levisivät koko maahan, vaativat kymmeniä kuolonuhreja ja johtivat siihen, että vuotta myöhemmin Chilessä äänestettiin maan perustuslain uudistamisesta.

José Antonio Kast vaalitilaisuudessa 25. lokakuuta.

Chilen perustuslaki on peräisin sotilasdiktatuurin ajalta 1980-luvulta. Syksyllä 2020 lähes 80 prosenttia äänestäneistä kannatti uuden perustuslain laatimista.

Yksimielisyys loppui siihen. Vallitseviin valtarakenteisiin tyytymätön kansa ei ole löytänyt yhteisymmärrystä siitä, millä arvoilla maata tulisi johtaa.

Keväällä 2021 chileläiset äänestivät edustajat 155-paikkaiseen perustuslakineuvostoon, jonka tehtävänä on laatia uusi perustuslaki. Aikaa on korkeintaan vuosi, jonka jälkeen chileläiset pääsevät äänestämään, hyväksyvätkö he mieluummin uuden vai nykyisen perustuslain.

Sitoutumattomat ja vasemmisto voittivat kevään vaalit. Se tulee näkymään uudessa perustuslaissa. Perustuslakivaliokunta on muun muassa sitoutunut käyttämään sukupuolineutraalia kieltä.

“Tästä tulee maailman ensimmäinen woke-perustuslaki”, sanoi Chilen yliopiston politiikan tutkija Robert Funk The Economist -lehdelle.

Chilen vasemmistokoalition presidenttiehdokas Gabriel Boric näyttää tatuointinsa AFP:n toimittajalle haastattelussa Santiagossa 28. lokakuuta.

Vasemmiston presidenttiehdokas Boric pyrkii vetoamaan nimenomaan maan progressiiviseen vasemmistoon, eli etenkin koulutettuihin nuoriin. Hänen teemoissaan korostuvat ilmasto, feminismi ja rasisminvastaisuus.

Tatuoitu, 35-vuotias entinen opiskelijaprotestien johtaja ei kuitenkaan välttämättä vetoa Chilen vanhempiin ikäluokkiin, muistuttaa Americas Quarterly -lehti. Keskiluokka on peloissaan esimerkiksi uuden perustuslain ilmastosääntelystä, joka saattaa vaikuttaa muun muassa maan kuparikaivosten toimintaan.

Keskiluokan turhautuminen voi siksi kanavoitua oikeistopopulistiin, joka lupaa taistella sukupuoli-ideologioita, maahanmuuttoa ja globalisaatiota vastaan.