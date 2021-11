Presidentti Niinistö puhuu metsäjulistuksen yhteydessä noin kello 13.20 ja pitää kello 17 jälkeen kansallisen puheenvuoron. Asiantuntija Tynkkynen muistuttaa kaiken lähtökohdasta: ei pidä unohtaa päästökuilua.

Glasgow

Glasgow’n ilmastokokous jatkuu tiistaina valtionjohtajien kansallisilla puheenvuoroilla. Tiistaina puhutaan järjestäjien mukaan muun muassa päästöjen leikkaamisesta, sopeutumisesta äärimmäisiin sääolosuhteisiin sekä köyhien maiden auttamisesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää oman puheenvuoronsa kello 17:n jälkeen Suomen aikaa.

Sitä ennen Niinistö puhuu ilmastokokouksen metsäjulistuksessa, jossa yli sata maata sitoutuu lopettamaan metsien hävittämisen vuoteen 2030 mennessä. Niinistön puheenvuoro on ennakkotietojen mukaan noin kello 13.20.

Niinistö kertoo mielellään muille suomalaisesta metsäosaamisesta:

”Yritän kovasti markkinoida metsäajattelua, jota Suomeen kannattaa tulla opettelemaan”, presidentti sanoi toimittajille maanantaina Glasgow’ssa.

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan metsäjulistuksen allekirjoittajiin kuuluvat muun muassa Yhdysvallat, Brasilia, Venäjä ja Kiina. Näistä kolmen viimeksi mainitun maan johtajat eivät ole paikalla Glasgow’ssa.

Suomi liittyy tiistaina myös Euroopan unionin ja Yhdysvaltain maailmanlaajuiseen metaanisitoumukseen. Sen tavoite on leikata maailmanlaajuisesti 30 prosenttia ihmisperäisistä päästöistä vuoteen 2030 mennessä.

Metaani kuuluu ilmastonmuutosta aiheuttaviin hyvin voimakkaisiin kasvihuonekaasuihin. Metaanipäästöjä syntyy muun muassa maataloudessa sekä fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Suomi tukee myös Glasgow’n kokouksen erilaisia läpimurtosuunnitelmia. Ne listaavat hyviä tavoitteita vuodelle 2030.

Glasgow’n kokoukseen osallistuva Sitran asiantuntija Oras Tynkkynen sanoo, että erilaisia kansainvälisiä ilmastoaloitteita on valtava kirjo. Olennaista on se, että asia ei jää kertaluonteisen julistuksen varaan, vaan luodaan mekanismeja, joilla tavoitteita edistetään konkreettisesti.

Tynkkysen mukaan Glasgow’ssa on nyt aihetta ”varovaiseen toiveikkuuteen”. Huoliakin riittää.

”Ykköshuoli on se, että maiden päästösitoumukset eivät alkuunkaan riitä. On tärkeää muistaa päästökuilu, se on kaiken lähtökohta.”

Huolia aiheuttaa myös ilmastonmuutoksen torjunnan rahoitus. Rikkaat maat lupasivat jo yli kymmenen vuotta sitten 100 miljardia dollaria vuodessa (noin 86 miljardia euroa) ilmastoapua vuoteen 2020 mennessä. Tavoite täyttynee vasta parin vuoden kuluttua.

”Ratkaisevaa on luottamus, jota ilman ei ole sopua”, Tynkkynen sanoi.

Tunnelmaa Glasgow’ssa ovat nakertaneet hänen mukaansa myös heikohkot käytännön järjestelyt, kuten esimerkiksi se, että keskeisten neuvottelijoiden on pitänyt jonottaa sateessa.

Presidentti Niinistö kertoi maanantaina, kuinka Glasgow’ssa on aistittavissa erilainen henki kuin aiemmissa kokouksissa: ilmastonmuutos otetaan nyt selvästi aiempaa vakavammin.

Tynkkynen on samaa mieltä siitä, että Pariisin ilmastokokouksen jälkeen on tapahtunut iso käänne parempaan. Maat ovat sitoutuneet keskipitkän ajan päästöleikkauksiin ja hiilineutraaliuteen.

”On tapahtunut valtava käänne.”